Avec son nouveau roman, "anéantir", Michel Houellebecq dépeint les maux d'une société occidentale à bout de souffle. Au fil des 700 pages de récit, l'auteur mêle à la fois espionnage et politique, mystère et romantisme. A découvrir en librairie le 7 janvier.

Le nouveau roman de Michel Houellebecq sortira en librairie le 7 janvier. © AFP / EDUARDO MUNOZ ALVAREZ

Après plusieurs semaines de teasing et une fuite sur internet, il est enfin possible de parler du contenu d'"anéantir", le nouveau roman de Michel Houellebecq. L’éditeur avait demandé d’attendre le 30 décembre. "anéantir" (sans majuscule, selon le souhait de l’auteur), sera en librairie le 7 janvier.

Faux roman d’espionnage, vrai roman politique, roman sur la fin de vie, le terrorisme numérique, l’amour et la foi, le dernier Houellebecq surprend par sa longueur, 730 pages, son rythme lent et sa tonalité : plus de compassion que d’ironie.

Un récit contemporain et réaliste

Il y a d’abord ce titre, "anéantir", un infinitif qui sonne comme une provocation. Et de fait, le roman raconte bien la marche vers le néant d’une société occidentale à bout de souffle.

L’histoire se situe en 2027. Elle est centrée sur le personnage de Paul Raison, conseiller et confident d’un ministre de l’Economie prénommé Bruno (allusion à Bruno Lemaire qui s’est vanté récemment de son amitié avec l’écrivain ?) et fils d’un fonctionnaire de la DGSI. Un personnage désenchanté, vaguement neurasthénique, tout à fait dans la lignée des héros houellebecquiens.

Dans une France qui s’apprête à plonger dans la fièvre d’une campagne présidentielle, de mystérieux attentats surviennent. Des attentats high tech, pourrait-on dire, car s’ils ne font dans un premier temps pas de victimes humaines, ils sont commis avec un luxe de moyens technologiques tel que les meilleurs hackers de la DGSI s’y cassent les dents. L’une des vidéos diffusées sur internet montre la décapitation virtuelle par guillotine du ministre de l’Economie.

C’est donc sur fond de néo-terrorisme que le jeune président sortant, après avoir "délaissé les fantasmes de start-up nation qui avaient fait sa première élection, mais n’avaient objectivement conduit qu’à produire quelques emplois précaires et sous-payés", achève son deuxième mandat. Qui pour lui succéder ? Côté majorité présidentielle, la partie se joue entre le brillant ministre de l’Economie et un avatar de Cyril Hanouna, star du divertissement télé, tandis que dans l’opposition, un jeune candidat d’extrême-droite talonne dangereusement le favori des sondages.

Le romantisme au fil des pages

Mais le processus de délitement, d’anéantissement qui mine Paul Raison n’est pas seulement d’ordre politique. Sa femme Prudence, fonctionnaire du Trésor, n’est plus pour lui qu’une lointaine colocataire, tandis que les liens avec sa fratrie sont depuis longtemps distendus.

L’AVC du père, ancien fonctionnaire de la DGSI, est l’occasion pour Cécile, catholique fervente, Aurélien, artiste fragile et Paul, énarque en quête de sens, de se rapprocher. Leur détermination à faire sortir leur père, malade en état végétatif, du centre où il dépérit, est l’occasion d’un violent réquisitoire de la façon dont notre société traite ceux qui ne lui sont plus directement utiles.

Assez vite cependant, c’est au tour de Paul d’être frappé par la maladie. Qu’est-ce qui surnage au milieu de ce désastre général ? La foi, pour ceux qui croient. Le narrateur de Houellebecq semble la considérer avec une curiosité mêlée d’envie. La fiction, qui a le pouvoir de faire oublier les souffrances (très belles pages sur Sherlock Holmes, le héros d’Arthur Conan Doyle). Et l’amour, qui a une vertu consolatrice. Alors que tout autour d’eux se disloque, Paul et sa femme, enfin rapprochés, s’apprêtent à affronter le pire. "Mais ils avaient eu de la chance, beaucoup de chance. Pour la plupart des gens la traversée était, du début à la fin, solitaire." Un Houellebecq entre nihilisme et romantisme.