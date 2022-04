Pour ce nouveau rendez-vous, organisé dans le cadre d'Utopia, la nouvelle édition de lille3000, l’artiste a choisi de présenter des œuvres inédites – dessins et installations – où elle propose une utopie : tromper et narguer la réalité grâce à la magie de la fiction.

Figure incontournable de la scène artistique internationale, Annette Messager investit le LaM pour l’une des plus importantes expositions depuis sa rétrospective au Musée national d’art moderne - Centre Pompidou, en 2007.

Depuis la fin des années 1960, Annette Messager construit un univers personnel où elle endosse de multiples identités - Collectionneuse, Truqueuse, Femme pratique… - lui permettant de détricoter, non sans humour, les clichés traditionnellement associés à son double statut de femme et d’artiste.

Créatrice de chimères, amoureuse des jeux de mots, colporteuse de rêves, elle se plaît à déstabiliser le public en le plongeant dans un monde marqué par le carnaval et les contes de fées, où des éléments familiers (objets du quotidien, peluches, vêtements, photographies du corps humain…) révèlent leur part d’étrangeté.

Annette Messager

Annette Messager a choisi de placer son exposition au LaM sous le signe du double-jeu, en brouillant les frontières entre réalité et fiction. Son titre, _Comme si_, fait référence au roman Personne de Gwenaëlle Aubry, dans lequel la narratrice évoque les multiples identités inventées par un père dont la survie repose sur sa capacité à romancer son existence.

Je pense que si on devient artiste, c’est que sans doute on ne se sent pas très bien dans sa vie quotidienne. Quelque chose fait qu’on veut être ailleurs (…) On se protège en étant artiste. On peut faire, dire ce que l’on veut, ce n’est plus soi qui le dit, c’est l’autre : l’artiste.