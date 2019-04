Le 21 avril 1989, la première console de jeux vidéo portable de Nintendo naissait au Japon. Devenu un objet culte des années 90, la petite machine proposait sur un énorme catalogue de jeux, dont certains se sont durablement installés... dans nos tympans. Connaissez-vous ces 15 musiques particulièrement entêtantes ?

Taaaa dadada dadada tadada, tadada tada da taaa daaa daaa... © Capture d'écran

01 - Tetris

Et si l'on commençait par le pire ? Le thème de Tetris sur Game Boy est tellement imprimé dans l'esprit des joueurs qu'on est à peu près certain qu'en lisant simplement cette phrase, vous l'avez dans la tête. Elle est inspirée d'un chanson russe, "Korobeïniki" ("Les Colporteurs"), que le jeu vidéo a fait accéder à la postérité : la plupart des versions ultérieures de Tetris la reprendront d'une manière ou d'une autre.

Mais comme nous ne sommes pas si sadiques à France Inter, on vous propose d'écouter l'un des deux autres thèmes musicaux du jeu, parce qu'il n'est pas mal du tout non plus.

Et si vous tenez à tout prix à réentendre "Korobeïniki", en voici une version au piano bien plus dynamique.

02 - Super Mario Land

Sorti, comme Tetris, en même temps que la console, Super Mario Land ne reprenait pas le thème iconique du tout premier jeu vidéo Mario (Super Mario Bros, sur NES), mais déroulait dans son premier niveau un petit air guilleret qui s'installait durablement dans l'oreille.

03 - The Legend of Zelda : Link's Awakening

Tellement aimé des fans de la série qu'il aura bientôt droit à un remake sur Switch, cet épisode emmenait le héros Link bien loin de ses habituelles terres d'Hyrule, sur une île perdue et mystérieuse. Le jeu est bien sûr rempli de thèmes musicaux marquants, mais celui entendu en arrivant dans les hauteurs de l'île était particulièrement brillant et épique, malgré les contraintes techniques.

04 - Mystic Quest

En parlant d'aventure épique, celle de "Mystic Quest" ("Seiken Densestu: Final Fantasy Gaiden" au Japon, "Final Fantasy Adventure" aux États-Unis), sorti en Europe la même année que son illustre concurrent Zelda, proposait elle aussi des mélodies terriblement accrocheuses. Dont ce thème d'exploration motivant.

05 - Pokémon Rouge et Bleu

Impossible de parler de la Game Boy sans évoquer l'un des plus gros succès du jeu vidéo, arrivé en 1996 pour donner du sang neuf à une console un peu vieillissante. Si vous y avez joué, vous connaissez forcément ce thème qu'on entendait lors des combats contre d'autres dresseurs, qui a connu des variations multiples au fil des épisodes suivants.

06 - Kirby's Dream Land

Kirby a beau être la boule rose la plus célèbre du jeu vidéo, il n'en a pas moins fait ses débuts... sans aucune couleur. En 1992, son aventure débutait avec ce morceau tiré du premier niveau du jeu, lui aussi réinterprété régulièrement dans les suites et les jeux dérivés de la série.

07 - Gargoyle's Quest

Autre classique de la Game Boy (tristement méconnu), Gargoyle's Quest vous mettait dans la peau de Firebrand, le méchant de la série de jeux Ghosts'n'Goblins, et de ses déboires face à des démons encore plus méchants que lui. Dès l'introduction du jeu, les petits hauts-parleurs de la console nous plongeaient tant bien que mal dans l'ambiance gothique de l'univers.

08 - Castlevania: The Adventure

Autre série gothique, bien plus culte (notamment pour ses thèmes musicaux qui ont influencé de nombreux autres compositeurs de musiques de jeux), Castlevania proposait dans son premier épisode sur Game Boy une mélodie étonnamment entraînante pour un jeu aussi lent.

09 - Castlevania II: Belmont's Revenge

Cette suite était bien meilleure que le premier épisode, et sa bande-son maintenait la barre très haut. Comme dans ce morceau entendu dans l'un des quatre niveaux jouables au démarrage, avec sa lourde basse qui mettait de joyeux coups de pression à nos tympans.

10 - Donkey Kong Land

Adaptation de Donkey Kong Country, un jeu superbe sur Super Nintendo, cette version Game Boy faisait avec les contraintes techniques de la portable, bien moins équipée qu'une console de salon. Mais le thème le plus connu du jeu reste tout de même fidèle à l'esprit jazz et enthousiaste de l'original.

11 - Super Mario Land 2

Deuxième volet des périples de Mario sur portable, ce jeu était bien plus ambitieux que son prédécesseur, avec des graphismes bien plus travaillés et une bande-son variée selon les niveaux. Comme on est bien en peine de choisir un seul morceau parmi tous ceux que compte le jeu, on vous laisse profiter de celui de la fin du jeu, avec sa montée en fanfare mignonne et efficace.

12 - Wario Land

Double maléfique (et délicieusement crétin) de Mario, Wario avait fait une première apparition dans Super Mario Land 2 avant d'obtenir son premier jeu bien à lui. Plus second degré que les aventures du plombier, Wario Land misait aussi musicalement sur le décalage, avec sa mélodie chantée par une sorte de canard virtuel.

13 - Mega Man: Dr Wily's Revenge

On triche encore un peu avec ce morceau, puisque la bande originale de cette adaptation portable du premier Mega Man sur NES était elle aussi un portage plutôt fidèle des musiques d'origine. Cela dit, on ne sait pas si ce sont ces arpèges en stéréo ou la nostalgie, mais on préfère la version Game Boy du thème d'Elec Man.

14 - Teenage Mutant Ninja Turtles - Fall of the Foot Clan

Si vous étiez enfant au début des années 90, il y avait de fortes chances que vous regardiez les Tortues Ninja à la télé. La série animée a eu de nombreuses déclinaisons en jeu vidéo, mais dans celle-ci sur Game Boy, le thème était repris assez fidèlement. Que celui qui n'a jamais chantonné en y jouant jette le premier shuriken.

15 - Duck Tales

Adaptation de dessin animé toujours, ce jeu tiré de "La Bande à Picsou" proposait lui aussi une version "8-bit" du générique, mais surtout des musiques de niveaux incroyablement entraînantes encore aujourd'hui, comme le "Moon Theme". Cet air est devenu si culte que la nouvelle série animée, en cours de diffusion, y a fait un énorme clin d’œil récemment, en le faisant chanter par un des personnages.

Et d'ailleurs, quitte à entendre ce thème a cappella, autant l'écouter chez le maître du genre sur YouTube, Smooth McGroove.