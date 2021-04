Les Eurockéennes de Belfort, qui devaient se dérouler du 1er au 4 juillet prochains, sont à leur tour annulées. Petit à petit, de plus en plus de festivals annoncent qu'ils n'auront pas lieu, face à l'impossibilité de tenir les conditions imposées par les autorités. Où en sont les principaux festivals de cet été ?

Le groupe Deluxe sur la scène des Francofolies de La Rochelle en 2019 © AFP / Xavier Leoty

Ils semblent tomber les uns après les autres : cette semaine, Lollapalooza Paris, le festival Beauregard, et vendredi les Eurockéennes de Belfort ont annoncé leur annulation, pour la deuxième année consécutive. Pour les organisateurs du festival franc-comtois, il était impossible de tenir la jauge de 5 000 personnes assises pour un événement qui en général accueille 130 000 spectateurs sur quatre jours.

A l'heure actuelle, où en sont les principaux festivals de l'été ? Franceinter.fr fait le point sur ce que l'on sait des grands événements prévus pour les mois à venir.

Ceux qui sont annulés

Les Eurockéennes de Belfort sont donc purement et simplement annulées, tout comme Solidays, dont le fondateur avait annoncé sur France Inter, en février, que "l'avenir du festival s'écrivait en pointillés" faisant référence aux difficultés financières que connaissent ces événements.

Vendredi aussi, les organisateurs de Musilac à Aix-les-Bains ont annoncé l'annulation de l'édition 2021 du festival, qui aurait dû se tenir du 8 au 11 juillet.

D'autres ont aussi ont jeté l'éponge, comme Garorock à Marmande, le Main Square à Arras ou Lollapalooza à Paris, qui ont aussi annulé leurs éditions 2021. Pour les organisateurs des festivals, quand ce ne sont pas les artistes programmés qui annulent leurs tournées, ce sont les conditions imposées par les autorités, à savoir une jauge de 5 000 spectateurs maximum avec des places assises, qui posent problème.

En dehors des festivals musicaux, Les Étés de la danse à Paris, qui fait venir en France de nombreuses compagnies de danse contemporaine, a d'ores et déjà annoncé son annulation pour cet été. Même sort pour le Festival d'Angoulême, dont la version "grand public", d'abord reportée au 24 au 27 juin, a finalement été annulée.

Ceux qui décalent

Le Hellfest de Clisson, qui avait rassemblé en 2019 quelque 180 000 personnes et des artistes venus du monde entier, rencontre lui aussi la difficulté de faire venir des artistes internationaux. Mais plutôt qu'une annulation, le festival a opté pour un report d'un an de plus. Pour les festivaliers qui avaient acheté leurs places en 2020, les billets restent donc valables un an de plus.

Le Printemps de Bourges aura pour sa part lieu en été, cette année : il a été repoussé du 22 au 27 juin.

Côté cinéma, le Festival de Cannes, qui se déroule habituellement au milieu du mois de mai, est cette fois reporté au début de l'été : il aura lieu du 6 au 17 juillet. Et pour les séries, Séries Mania à Lille, a encore reporté son édition 2021 : elle aura normalement lieu du 26 août au 2 septembre. Son homologue cannois, Canneseries, se déroulera du 8 au 13 octobre.

Ceux qui se maintiennent (pour l'instant)

Pour faire face aux nouvelles consignes gouvernementales, certains festivals ont choisi de se réinventer : aussi les Vieilles Charrues, à Carhaix, se dérouleront-elles non plus sur quatre mais sur dix jours, du 8 au 18 juillet, ce qui devrait permettre de tenir les impératifs sanitaires.

Les Francofoles de la Rochelle, quant à elles, n'ont pas autant de soucis de programmation internationale, vu qu'elles programment essentiellement de la chanson française. Pour l'heure, le festival est maintenu du 10 au 14 juillet.

Même chose pour le Festival d'Avignon, qui pour l'instant n'a prévu ni report ni annulation. Il devrait se tenir comme prévu du 5 au 25 juillet, alors même que la question des jauges dans les salles de spectacle fermées n'est pas tranchée.

De nombreux festivals sont encore dans le flou, et sont pour l'instant maintenus : We Love Green, Calvi on the Rocks, ou encore Rock en Seine, qui avait annoncé fin décembre dernier ses dates pour 2021, du 27 au 29 août.