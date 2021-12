Quinze ans après avoir inauguré la série des Monumenta au Grand Palais en 2007, Anselm Kiefer est le premier plasticien à investir l’intégralité de l’espace du Grand Palais Éphémère, à l’invitation de la Rmn – Grand Palais pour un projet inédit.

Als Arche verließ es die Straße Comme une arche elle a quitté la route 2020 2021 © Anselm Kiefer Photo Georges Poncet

Avec Pour Paul Celan, Anselm Kiefer poursuit son travail sur la mémoire européenne dont la France et l’Allemagne sont les grands acteurs. Dans cette exposition, des sculptures, installations et 19 toiles de grand format interagissent avec la poésie inapaisée du grand poète de langue allemande, Paul Celan.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

L’œuvre de Paul Celan a sans cesse été présent dans les peintures d’Anselm Kiefer, depuis l’adolescence et la découverte du poème « Todesfuge » (« Fugue de mort »), et se poursuit jusqu’à aujourd’hui avec ce nouvel ensemble de peintures. Ce dialogue se densifie au cours des dernières années et notamment en 2020 à la faveur de la période d’isolement du confinement.

Dans les extraits de son journal rédigés pendant la préparation de l’exposition au Grand Palais Éphémère, Anselm Kiefer écrit :

« Celan ne se contente pas de contempler le néant, il l’a expérimenté́, vécu, traversé…

La langue de Paul Celan vient de si loin, d’un autre monde auquel nous n’avons pas encore été confrontés, elle nous parvient comme celle d’un extraterrestre. Nous avons du mal à la comprendre. Nous en saisissons ça et là un fragment. Nous nous y accrochons sans jamais pouvoir cerner l’ensemble. J’ai humblement essayé, pendant soixante ans. Désormais, j’écris cette langue sur des toiles, une entreprise à laquelle on s’adonne comme à un rite.

L’exposition au grand palais : comment mettre Celan dans une salle construite pour des olympiades ? N’est-ce pas une entreprise impossible, blasphématoire ? Tes grands tableaux dans lesquels tu cites Celan : n’est-ce pas comme si tu placardais Celan sur des colonnes Morris ? Ne devrais-tu pas mettre le feu aux tableaux, les brûler en public ? »

Madame de Staël : de l’Allemagne 2015 2021 / Anselm Kiefer Photo Georges Poncet

Personne ne témoigne pour le témoin.

Paul Celan, extrait du poème Aschenglorie (Gloire de cendres), recueil « Renverse du souffle », traduit de l’allemand par Jean-Pierre Lefebvre, Paris, Seuil, 2003, p. 78.

Selon le penseur et cinéaste Alexander Kluge, les tableaux d’Anselm Kiefer font vivre les vers de Celan, qu’ils commentent, et en retour les vers du poète donnent vie aux peintures. Ici les disciplines artistiques s’emparent des conflits de l’histoire, même si, toujours selon Alexander Kluge, « un Bauhaus pour la prévention de la guerre, » ça n’existe pas.

Mohn und Gedächtnis / Anselm Kiefer photo by Anselm Kiefer

Cette exposition se déroule au moment où la France prend la présidence de l’Union européenne. Elle en est une forme de prologue, comme si, selon les mots d’Anselm Kiefer, « Madame de Staël s’adressait à l’Allemagne ». Les peintures de Pour Paul Celan sont posées dans l’espace dénué́ de scénographie classique et de cimaises, sans chronologie, comme les mémoires non traitées de notre existence humaine.

Le Grand Palais Ephémère, espace monumental de 10 000m2 conçu par l’architecte Jean-Michel Wilmotte, est l’environnement vivant de cette installation. L’Ecole Militaire ainsi que les bâtiments modernes de l’UNESCO au Sud, feront écho aux leitmotivs qui hantent l’œuvre de l’artiste : l’histoire politique de l’Europe traversée par ses conflits.

Vue d’atelier Arsenal Croissy / Anselm Kiefer photo Charles Duprat

Un ouvrage accompagne le projet, rassemblant des textes du philosophe Emanuele Coccia, de l’artiste Edmund de Waal, du cinéaste Alexander Kluge et du conservateur Ulrich Wilmes ainsi que des extraits du journal d’Anselm Kiefer.

Cette exposition est organisée par la Rmn – Grand Palais en partenariat avec la galerie Thaddaeus Ropac et labellisée Présidence française du Conseil de l’Union européenne 2022.

en partenariat avec la galerie et labellisée Cette exposition bénéficie du soutien de KPMG et de Monsieur Sébastien Breteau .

et de . Commissariat : Chris Dercon, Président de la Rmn – Grand Palais

Source Rmn-GP

A LA POINTE ACÉRÉE 2020-2021 / Anselm Kiefer Photo Georges Poncet

►►► Visuels