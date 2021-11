Alors qu'il publie un nouvel ouvrage dans lequel il questionne une nouvelle fois le sens de la littérature, Antoine Compagnon a livré à Augustin Trapenard une carte blanche sur le droit vote et les interrogations qu'il suscite en lui.

Antoine Compagnon © AFP / Ulf Andersen

Un texte qui veut "encourager la jeunesse à se manifester à travers le vote lors des prochaines élections" et qui dénonce cette tradition des intellectuels qui ne votent pas. "Beaucoup considèrent qu'ils pèsent plus par les tribunes libres qu'ils peuvent écrire ici ou là et qui, à leurs yeux, valent plusieurs bulletins."

La carte blanche d'Antoine Compagnon

"L’autre nuit, ne dormant pas, je me suis demandé pour qui j’avais bien pu voter en 1969, Pompidou ou Poher, « blanc bonnet et bonnet blanc », disait Jacques Duclos, le candidat du PCF. Ou Rocard, Defferre, Krivine ? Je me creusais la tête sans retrouver le sommeil, et c’est seulement au matin, plus alerte, qu’il m’est revenu à l’esprit que la question ne s’était pas posée. En 1969, je n’avais pas 21 ans, et la majorité n’était pas encore à 18 ans. Je n’ai pas eu à choisir entre « blanc bonnet et bonnet blanc » au second tour.

Mais depuis que j’en ai eu le droit, je me suis toujours rendu aux urnes. J’ai peut-être raté un ou deux scrutins européens ou régionaux en 50 ans, mais c'est bien tout.

En 1995, quand Jacques Chirac a dissous l’assemblée, j’ai retardé un voyage au Japon pour exprimer mon suffrage avant me rendre à l’aéroport. Si je m’en souviens, c’est que, juste avant d’atterrir à Tokyo, le pilote ouvrit son micro pour nous annoncer les résultats. Nous tombâmes des nues, ce qui est heureusement une façon de parler. En avril 2002, j’ai écourté un séjour à New York pour accomplir mon devoir électoral. Si je ne l’ai pas oublié, c’est que j’appelai aussitôt des amis pour passer une soirée télé, mais la plupart n’avaient pas raccourci leurs vacances.

J’ai été un électeur assidu, tout en sachant que ma voix n’y changeait rien. Longtemps les intellectuels ont peu voté. Brunetière, le directeur très conservateur de la Revue des Deux Mondes durant l’affaire Dreyfus et la Séparation, n’était pas inscrit sur les listes électorales. Mallarmé fit une exception en allant voter pour le général Boulanger en 1889, sous la pression de sa fille. Sartre ne s’était pas déplacé en 1936 pour donner son bulletin au Front populaire. Mon explication, c’est que les intellectuels pensent, au vu de leurs capacités, qu’ils mériteraient plusieurs voix, comme dans ces pays où un chef de famille pouvait naguère en détenir jusqu’à quatre. Vichy y avait pensé. Peut-être certains intellectuels regrettent-ils le suffrage capacitaire de la monarchie de Juillet, qui conditionnait le droit de vote à des diplômes ou épreuves. En Grande-Bretagne, les professeurs ont longtemps pu voter deux fois, dans la circonscription de leur établissement et dans celle de leur résidence.

Depuis 50 ans je suis un bon petit électeur, mais dois-je continuer ? N’est-il pas temps d’arrêter ?

Depuis la dernière élection présidentielle, j’ai pris ma retraite. La surreprésentation des vieux dans tous les scrutins fausse la représentation nationale. Les jeunes boudent les urnes et les vieux pèsent trop sur l’avenir. Je ne suis pas pour le droit de vote dès 16 ans. Mais si l’on me retirait ma carte électorale, je me laisserais faire. Et je suis prêt à y renoncer dès à présent si 3, 6, 9, 12, disons 7 jeunes gens et jeunes filles s’engagent à se rendre au bureau de vote. Ainsi aurais-je restauré le vote plural."