Ce samedi soir, Céline Dion joue pour la toute dernière fois en résidence au Caesars Palace, 16 ans après avoir commencé une série de concerts qui l'a érigée en icône de la célèbre ville américaine. Elle repartira en tournée dès le mois de septembre.

Céline Dion, ici en 2015 sur la scène du Caesars Palace de Las Vegas © AFP / Ethan Miller / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

C'était il y a seize ans : le 25 mars 2003, la chanteuse québecoise Céline Dion se produisait pour la première fois sur la scène du Colosseum, le théâtre du luxueux hôtel Caesars Palace, à Las Vegas. Dans cette salle, construite spécialement pour l'occasion, 4 148 spectateurs découvraient ce soir-là A New Day... un spectacle géant emmené par la diva accompagnée de danseurs, de musiciens, d'effets spéciaux et d'écrans géants, sur l'un des plus grands plateaux scéniques du monde.

Ce samedi, Céline Dion se produit pour la toute dernière fois en résidence à Las Vegas, avec un palmarès exceptionnel : alors que le contrat était initialement signé pour trois ans, celui-ci a été prolongé de deux ans. Ainsi, entre 2003 et 2007, elle a joué 723 fois sur cette scène son spectacle.

Après une période pendant laquelle elle a été remplacée par Cher, Elton John et Bette Midler, la chanteuse est revenue en 2011 avec un nouveau spectacle, simplement intitulé "Céline". Entre le 15 mars 2011 et ce 8 juin 2019, elle y a joué 70 fois par an, alternant avec ses tournées. Avec ces deux spectacles, qui ont rapporté respectivement autour de 250 et 400 millions de dollars, elle occupe la première et la deuxième place des shows les plus lucratifs de Vegas. C'est Sting qui devrait prendre sa place, pour une résidence plus courte, entre mai et septembre 2020.

Avec ces représentations hors normes, Céline Dion a rendu ses lettres de noblesse au principe de la "résidence" à Las Vegas, qui était tombé en désuétude après celles, mythiques, de Franck Sinatra ou Elvis Presley. Ainsi, Mariah Carey, Britney Spears et évidemment le célèbre Cirque du Soleil multiplient ce type de spectacle, de même que les vedettes actuelles Drake ou Cardi-B dans des plus petites salles et pour des durées plus courtes. L'image de Céline Dion est devenue presque inséparable de celle de Las Vegas : dans l'émission Carpool Karaoke, c'est dans les rues de Vegas que la voiture-karaoké de ce programme américain que Céline Dion et l'animateur James Corden s'est baladée.

Et maintenant, que va faire Céline ? "Ciao for now, Las Vegas !" lançait-elle en avril dernier dans une vidéo mise en ligne sur son site officiel... dans laquelle elle révélait aussi ce qui sera sûrement le premier extrait de son prochain album, "Courage". Annoncé en 2016 après le décès de René Angelil, cet album en anglais devrait notamment contenir un titre écrit par la chanteuse Pink en hommage au mari de la star. Il sortira à l'automne.

Céline Dion partira ensuite en tournée en Amérique du Nord pour la première fois depuis 2009, entre septembre 2019 et mars 2020.