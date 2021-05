C'est avec le cœur serré que France Inter dit aurevoir à l'une de ses voix historiques : après 42 ans, le journaliste Pierre Weill quitte la station de service public.

Pierre Weill, c'est une vie de radio, dont 42 à Radio France et France Inter ! © France Inter

Voilà plus de quarante ans que les auditeurs entendent le son de sa voix sur les ondes. Ce lundi, c'est pourtant la "dernière" de Pierre Weill, journaliste à Radio France depuis 1979. Après un passage chez Europe 1 et RMC, Pierre Weill a intégré France Inter. Correspondant de Radio France à Jérusalem pendant 13 ans, entre 1990 et 2002, il présente, à son retour en France, plusieurs émissions de la grille de France Inter, dont le 7/9, en remplacement de Stéphane Paoli, la matinale du week-end. Il animera aussi "Résonance", "C'est demain la veille", l'émission internationale "Partout ailleurs" ou bien le "Téléphone sonne".

"J'ai atteint la limite d'âge", ironisait-il, à la fin du 6/9, dimanche. "Mais j'ai réalisé mon rêve, présenter la session d'information la plus écoutée sur la plus prestigieuse des radios, remplacé des figures, de grandes signatures comme Stéphane Paoli, Nicolas Demorand, Patrick Cohen..."

Correspondant à Jérusalem puis "joker" de luxe

Lorsque la guerre du Golfe commence en 1991, il reste sur place, calfeutrant ses fenêtres tout en sachant pertinemment que cela ne sert pas à grand chose. "Toutes les sirènes d'Israël ont retenti et Pierre a appelé Paris pour prévenir qu'un scud allait bientôt frapper. On se rappelle de son souffle, de sa voix étouffée par le masque à gaz. Et de son courage", se souvient Valeria Emanuele, journaliste à la rédaction.

Le 4 septembre 2001, Pierre Weill accompagne sa fille Inès à l'école et une bombe explose dans Jérusalem-Ouest. Quelques instants plus tard, alors qu'il vient d'échapper à un attentat, le voilà à l'antenne pour relater les faits, la voix blanche.

En plus d'une décennie comme reporter dans la région, Pierre Weill a donc tout couvert : les guerres, espoirs de paix, la seconde intifada. Et, aussi, quand même, douze messes de minuit à Bethléem ! "C'est un super journaliste qui ne frime pas, qui est rigoureux, curieux. Qui n'a pas peur de la complexité, il l'a montré à Jérusalem pendant de nombreuses années !", témoigne l'ancien PDG de Radio France, Jean-Luc Hees. Passionné de rock'n'roll, de Springsteen à Clapton, Pierre Weill n'était non plus jamais avare d'un conseil musical à la fin du journal ou de l'émission.

"Une joie immense"

Si c'est une page qui se tourne pour lui, Pierre Weill a souligné "la joie immense" et le "privilège" qu'il a eu de travailler à France Inter. "Pendant 42 ans, je me suis passionnément passionné pour ce métier. Je n'ai pas travaillé, je n'ai pensé qu'à vous, auditeurs de France Inter." Avant d'ajouter :