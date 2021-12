Faut-il lire ce livre d'épouvante qui met un enfant en relation avec des morts ? Les critiques littéraires de l'émission culturelle du dimanche soir ont lu le dernier livre du maître du thriller et vous donnent leurs avis.

Jérôme Garcin présente "Après", le nouveau livre de Stephen King

"Jamie a six ans et le pouvoir de parler avec les morts. Une faculté dont va vouloir profiter une inspectrice de la police de New York, qui demande son aide au petit garçon pour l’aider à traquer un tueur disparu…"

Arnaud Viviant : "Ce que Stephen King fait de mieux"

"C’est un "petit" Stephen King par rapport au précédent de 800 pages. Celui-ci est beaucoup plus drôle. Il est dans sa veine satirique et comique. Il s’agit d’une parodie de la littérature américaine commerciale. Le personnage de la mère est agent littéraire, elle a fait fortune avec un écrivain qui écrit une saga médiévale bourrée de sexe. On pense évidemment à Game of Thrones. Et c'est parce qu'il meurt avant d'avoir terminé sa saga, que tout le dispositif narratif se met en place avec l'enfant.

On retrouve vraiment ce que fait le mieux chez Stephen King : ces personnages d'enfants, ou de préados, qui vont de désillusion en désillusion. Ces jeunes sont en train de devenir adultes et découvrent leur perfidie. C'est remarquable et la fin l'est encore plus. J'ai lu ça en une courte nuit. Franchement, une fois qu'on a commencé, on ne peut pas le lâcher. Il n’a jamais été aussi parodique.

Je trouve qu'il a néanmoins une manie. Le petit garçon dit : "Je ne suis pas un écrivain très talentueux, mais je vais quand même essayer de décrire la scène". Et là, évidemment, c'est tout le talent de Stephen King qui se déploie. Il y beaucoup de second degré, c’est drôle, effrayant... Bref, c'est remarquable."

Olivia de Lamberterie : "C'est vraiment effrayant"

"J’aime beaucoup, mais je trouve que c'est effrayant. Ce qui est très fort dans ce livre, c'est que le fantastique surgit dans un décor extrêmement réaliste.

J'ai vraiment cru à ce petit garçon qui voyait les morts. La première fois qu'il réalise vraiment qu'il en voit un, et rentre de l'école très fier avec son dessin de Thanksgiving à la main et qu'il voit que quelque chose ne va pas. Le voisin, un vieux monsieur, est en train de fumer, ce qui est absolument interdit. Et puis il voit, que la femme du voisin est là aussi.

Très vite, il s'aperçoit que personne ne voit la femme du voisin puisqu'elle est morte. Le dispositif romanesque est fait de telle sorte que vous-même, vous y croyez. Et après, il y a un autre effet romanesque à rebondissements que je ne vous raconterai pas, mais qui est assez effrayant. En gros, non seulement ils voient les morts, mais un mort ne veut plus le laisser tranquille.

C’est un peu écrit à la "va-comme-je-te-pousse". Là, on voit bien qu’il ne s’est pas beaucoup donné de mal. Alors, comme c'est écrit par un tout jeune homme, ce n’est pas très grave. C'est un peu exprès."

Frédéric Beigbeder : "Le coté pastiche est assez amusant"

"Stephen King nous a déjà fait le coup plusieurs fois. Dans Carrie, ou Shining, le petit enfant est déjà extralucide. C'est un peu son truc, mais jamais, il n'était allé aussi loin.

Et à un moment il se justifie. Il dit "rien de commun avec le film Sixième sens". Tu parles ! C'est la même idée. Il a repris une trame qui existait chez lui, et qui existait ailleurs. Mais c'est vrai qu'il le fait plutôt bien.

Je trouve amusant le côté "pastiche" de Salinger, puisque c'est la voix d'un enfant qui use de l'argot avec beaucoup de gros mots. À un moment, il dit :"Ma vie était digne d'un roman de Dickens. Les gros mots en plus". C'est un hommage à la première phrase de L'Attrape-cœurs de Salinger qui se poursuivait par : "Je ne vais pas vous raconter toutes ces salades à la David Copperfield".

Les hommages à la littérature, au cinéma et même au rock sont constants.

C'est la bonne idée du livre. Plus que l'enfant qui voit et parle aux morts.

L’idée principale est que les morts sont parfois très effrayants. Ils ont eu un accident. Comme ce cycliste dans Central Park avec le crâne fendu en deux et les os qui sortent par ce trou béant. L'enfant de six ans n’a pas envie de voir les morts. Il est terrorisé. Il a peur. Chaque fois qu'il voit un accident, il se dit : "M..., je vais encore voir un mort ! ". On imagine déjà ce que ça pourrait donner au cinéma !"

Jean-Louis Ezine : "King n'est pas Proust"

"Comme Jérôme Garcin nous l'inflige régulièrement, on est obligé de le lire et de le suivre ! Je connais par cœur son côté psycho-punk sudoripare halloweenien. En revanche, je ne suis pas comme vous : même dans la brièveté, je trouve qu'il est long. Et dans le coté parodique du commercial, j 'ai surtout vu le côté "commercial", et peu le côté parodique. J'ai dû faire une lecture au premier degré.

C'est un écrivain important. Il a un équipage important à entretenir avec ses trois maisons, ses deux stations de radio et ses nombreuses Harley Davidson. C'est vraiment un écrivain qui a une grosse empreinte carbone…

Cela dit, vous avez raison. Il ne faut pas dire du mal des petits écrivains parce qu'ils nous permettent de juger de la distance parfois très subtile qui les sépare des grands. Vous avez cité Proust tout à l'heure en disant « King n'est pas Proust », je suis d'accord et je le prouve. Par exemple : "Longtemps, je me suis couché de bonne heure" : c'est Marcel Proust tandis que "Je suis retourné dans mon lit . Mais le sommeil a mis très longtemps à venir". C'est Stephen King page 162. Vous voyez : je l'ai lu !

Si, il y a quelque chose qui m'a fait rire. C'est un proverbe chinois que Stephen King cite, et donc, ce n’est même pas de lui : "Celui qui attrape un tigre par la queue n'a pas intérêt à le lâcher". Une phrase qui peut être utile !"

ECOUTER | Le Masque et la plume

Avec :

Olivia de Lamberterie (Elle)

Frédéric Beigbeder (Figaro Magazine)

Jean-Louis Ezine (Le Chasse-marée)

Arnaud Viviant (Transfuge)

Après de Stephen King est paru chez Albin Michel