Pour sa carte blanche dans l'émission "Boomerang" d'Augustin Trapenard en direct du Festival de Cannes, le réalisateur Arnaud Desplechin a lu un texte en hommage à Jean-Pierre Léaud. Celui qu'il n'a pas osé lire lorsqu'il a remis la Palme d'or honoraire au comédien le 16 mai 2022.

Jean-Pierre Léaud dans Les 400 coups © AFP / FILMS DU CARROSSE / COLLECTION CHRISTOPHEL

"Je vais vous parler de Jean-Pierre Léaud.

Dans le dernier plan des "400 coups", et c'était votre premier film, Jean-Pierre, vous vous êtes retourné pour nous regarder droit dans les yeux. Vous aviez 14 ans. Vous étiez à Cannes et Jean Cocteau vous tenait dans ses bras.

Ce regard caméra, nous ne nous en sommes jamais remis.

Léaud a donné toute sa vie au cinéma. C'est unique. Ce soir, le plus grand cinéma du monde lui rend hommage.

Je suis très ému d'être celui qui lui remet une telle distinction.

Je ne sais pas d'acteur plus fragile, et plus solide, dans le même mouvement que Jean-Pierre Léaud.

Timide et si audacieux. Pudique et hâbleur. Vitesse et onirisme. Douceur et fièvre. Folie et précision. Masculin, féminin. Vrai, faux.

Vous jouez comme on marche sur un fil.

Vous vous êtes tenus sur votre fil toute votre vie. Votre invention, sans cesse votre invention, et votre passion pour le cinéma, sont sans commune mesure.

Au côté de Truffaut, Godard, Rivette, Eustache, Léaud aura su inventer la modernité au cinéma.

C'est quoi la modernité ?

Ce fut pour Léaud de se tenir au plus près de la vie même, et pourtant d'inventer des mondes nouveaux.

Sa fantaisie a bouleversé ma vie, l'a remise à l'endroit.

Lors de l'ouverture du Festivaln Donald Sutherland disait qu'il attendait des films qu'ils viennent changer nos vies.

Monsieur, vous avez changé la mienne. Sans vous j'aurais été tellement seul."

Remise de la Palme d'or à Jean-Pierre Léaud à Cannes le 16 mai 2022 © Maxppp / SEBASTIEN NOGIER/EPA

