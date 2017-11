Le prochain enregistrement aura lieu le 28 novembre à 20h à la maison de la radio. Deux heures d'enregistrement pour deux émissions et deux thématiques : théâtre et cinéma.

Le masque et la plume au studio 104 en 1971 © Radio France

Pour assister à l'enregistrement du Masque et la Plume

Rendez-vous culturel emblématique de France Inter depuis plus de 50 ans, l’émission Le masque et la plume est présentée chaque semaine par Jérôme Garcin. Entouré de journalistes spécialistes des lettres, du théâtre et du cinéma, ils évoquent ensemble et en toute indépendance, les livres, pièces de théâtre ou films qui les ont touchés, qui font œuvre ou qu’il faut oublier au plus vite ! Accords et arguments, désaccords et répliques s’enchaînent joyeusement et avec conviction autour des propositions culturelles du moment. L’émission est diffusée le dimanche de 20h à 21h.

Théâtre

Jérôme Garcin sera entouré des critiques Fabienne Pascaud (magazine Télérama), Armelle Héliot (Figaro), Jacques Nerson (Obs) et Charlotte Lipinska (Vanity Fair).

Au programme des critiques :

« Bella Figura », Yasmina Reza (Rond-Point)

« Les Trois sœurs », Tchekhov/Simon Stone (Odéon)

« Tous des oiseaux », Wajdi Mouawad (Colline)

« Maîtres anciens », Thomas Bernhard/Eric Didry (Bastille)

« Festen », Thomas Vinterberg/Cyril Teste (Ateliers Berthier)

« J’accrocherai sur mon front... », A-L Liégeois/Cie Pagnozoo (Firmin Gémier)

Cinéma

Jérôme Garcin sera entouré de Danièle Heymann (Bande à part), Sophie Avon (Sud-Ouest), Pierre Murat (Télérama) et Jean-Marc Lalanne (Inrockuptibles).

Au programme des critiques :

« La Villa », Robert Guédiguian

« Marvin ou la belle éducation », Anne Fontaine

« Le Brio », Yvan Attal

« Plonger », Mélanie Laurent

« La lune de Jupiter », Kornél Mundruczó

« Le Bonhomme de neige », Tomas Alfredson

« 12 jours », Raymond Depardon

► Le Masque et la Plume : une tribune de critiques partagent leur subjectivité et passent en revue les dernières productions artistiques et culturelles.