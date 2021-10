C'est le retour en librairie ce jeudi du plus irréductible des Gaulois, avec la parution du 39è épisode des aventures d'Astérix. Le très enneigé "Astérix et le Griffon" succède à "La fille de Vercingétorix" sorti il y a deux ans et qui s'est depuis écoulé à plus de cinq millions d'exemplaires dans le monde.

Une planche du dernier ouvrage, "Astérix et le Griffon". La BD est publiée le 21 octobre. © Radio France / Les Éditions Albert-René

Dans cette nouvelle bande-dessinée de la saga gauloise, Astérix, Obélix et Panoramix délaissent l'Armorique pour les steppes enneigées. Après l'appel au secours d'un chaman, le druide se lance, avec ses habituels complices, dans un road-trip transsibérien tellement froide que la potion magique se transforme en glaçon ! Jean-Yves Ferri, scénariste d'Astérix depuis 2013, avait depuis longtemps l'envie de confronter ses personnages à la neige et au froid extrême :

"C'était au départ une idée autour des pays scandinaves, mais finalement je les ai envoyés plus loin, au pays des Sarmates, dans les steppes de Russie, du Kazakhastan et de Mongolie. Je me suis dit que là-bas, la neige pourrait faire un beau décor."

Une armée romaine s'y aventure aussi, pour tenter de capturer un griffon, cette créature mythologique mi-aigle, mi-lion. L'écrivain Michel Houellebecq prête ses traits à Terrinconnus, le géographe de Jules César chargé de cette expédition.

Dans le camp des gentils, on retrouve un personnage nommé Klorokine, qui ressemble beaucoup à un certain... Didier Raoult. "Je n'avais pas envie de parler de la pandémie de façon trop développée", indique Jean-Yves Ferri, "mais il y quand même des petites allusions. Par exemple, pour les Romains, le déconfinement, c'est revenir des confins !"

Une planche du nouvel album d'Astérix. / Les Éditions Albert-René

Fake news et prise de pouvoir des femmes

Ce 39e album est en effet l'occasion de se régaler d'un traditionnel banquet de jeux de mots, "les Scythes de rencontre", par exemple. "Astérix, c'est un véritable conservatoire du calembour" poursuit Jean-Yves Ferri. "Le jeu de mots, ça devient un truc un peu désuet, mais cette série de BD garde une forme très classique, et cet humour fait partir du décor."

La saga créée par Uderzo et Goscinny est aussi une nouvelle occasion de faire des clins d'œil à notre époque. Dans "Astérix et le Griffon", il est entre autre question de fake news, de dédain du pouvoir central pour les accents et les patois des peuples lointains, ou encore de femmes qui prennent le pouvoir tandis que les hommes s'occupent des tâches ménagères, ce qui a le don de désemparer Astérix. L'irréductible Gaulois se lance d'ailleurs dans des tentatives désespérées de "mansplaining".