Invité du Grand Atelier de Vincent Josse, Patrice Leconte avait exprimé le désir de rencontrer Sabine Weiss. La photographe décédée à 97 ans avait joué le jeu de l'entretien, chez elle, dans le 16e arrondissement qu'elle a tant arpenté.

Sabine Weiss © AFP / Joël Saget

Sabine Weiss est une photographe qui a beaucoup photographié la mode, les enfants, les vedettes à partir des années 50. Elle a répondu à des commandes, mais elle a pris aussi le temps de faire des photos plus personnelles. Le soir, après le travail, elle allait se promener avec son mari, le peintre Hugh Weiss, mort en 2007, dans le 16ème arrondissement de Paris, et elle prenait des photos de rues, sous la lumière des lampadaires, dans le métro, jouant de l'ombre et de la lumière avec un talent fou.

Des enfants, des clochards, des gitans, des aliénés, un cheval qui se cabre, porte de Vanves à Paris. Les images de Sabine Weiss débordent de vie et d'empathie. À l'instar de Doisneau, de Ronis, l'artiste appartient au courant humaniste de la photo.

Cet été, Sabine Weiss exposait à Arles. Une exposition qu'a vue et aimée Patrice Leconte. Lorsque Vincent Josse lui a appris, dans le cadre de son Grand Atelier, qu'il pouvait rencontrer qui il voulait, il n'a pas hésité. Le réalisateur s'est toujours intéressé "de près ou de loin, mais plutôt de près" à la photographie et trouve "le travail de la photographe exemplaire", notamment par son éclectisme : "Elle a fait des photos, des visages dans la rue. Mais elle a fait aussi bien des photos pour des magazines, des parfums, des couches pour bébés, la mode. Elle a tout fait. C'est comme si, elle était curieuse de tout" et ce sera d'ailleurs la première question de Patrice Leconte à Sabine Weiss.

Sabine Weiss : Non. J'étais curieuse de ne pas refuser une commande. Ce n'était pas très marrant, d'ailleurs, mais il fallait le faire. Ça m'a amusé. J'étais au défi d'arriver à le faire.

Vincent Josse : A l'époque où vous commencez votre travail. Vous avez souffert du machisme de la profession ?

Les photographes me disaient "alors ma petite dame ? Laissez faire les photographes".

VJ : Quand vous aviez envie de faire une photo de quelqu'un dans la rue, est-ce que la photo était facile à prendre ?

SW : Très, très facile. Il n'y avait pas de problème. Moi, j'étais une petite dame inoffensive.

L'œil qui frise

Jusqu'au 8 décembre, La Maison à Nevers accueille une exposition consacrée au travail de Sabine Weiss et de son mari Hugh. Pour illustrer cette exposition, une photo espiègle du couple.

Sabine et Hugh Weiss / Sabine Weiss

SW : On s'est beaucoup amusé avec ce miroir. Je ne sais pas si je l'ai encore. Je me souviens très bien de ce moment.

PL : Cette photo qui est sur le thème de l'invitation, je trouve qu'elle vous raconte très bien parce qu'elle exprime une certaine forme de fantaisie. Vous avez fait des photos très graves, sombres, pas très rigolotes sur les conditions de vie de gens défavorisés, mais il y a tout le temps dans votre œil une forme de fantaisie. On sent que derrière l'objectif, il y a l'œil qui frise un peu.

SW : C'est un compliment et je suis très, très contente que vous le fassiez. Est-ce que je le mérite ?

Aujourd'hui, je ne pourrais plus faire de photos comme ça dans la rue.

VJ : Racontez-nous ce qu'il vous est arrivé, une des dernières fois où vous avez pris des photos dans la rue.

SW : C'était près de la gare du Nord, je me baladais et tout d'un coup, je vois un petit môme qui vient sur la vitrine d'un café. Instinctivement, je lui fais des grimaces. Je me marre un peu avec lui. Au bout d'un moment, je sors mon appareil photo parce que ça commençait à prendre un tournant charmant. Le père est arrivé à la rescousse et qui m'a dit "C'est bien parce que vous avez l'âge que vous avez que je ne vous casse pas la gueule". J'ai dû effacer les photos.

L'entretien s'achève sur les photos de personnalités. Patrice Leconte évoque notamment une photo de Romy Schneider ainsi qu'une autre de Françoise Sagan.

Sabine Weiss : J'étais toute jeune. Et elle aussi. Elle sortait son premier livre, "Bonjour tristesse".

PL : Elle est à plat ventre sur la carpette, avec un coussin sous la poitrine pour se redresser un peu. Il y a posé par terre une machine à écrire de l'époque. Elle a une petite coiffure, cheveux courts et elle a un doigt, le majeur de la main droite, posée sur une des touches de la machine à écrire. Et elle regarde Sabine. C'est drôle parce que manifestement, elle pose et on a l'impression que c'est un instant qui est volé à sa vie alors que c'est une photo posée. Romy Schneider, c'est différent parce qu'elle accepte d'être photographiée, elle est en train de se démaquiller devant la glace de maquillage.

SW : C'est un peu à la sauvette.

PL : Oui, c'est un peu à la sauvette, mais on sent, on se rend bien compte qu'elle est contente d'être photographié par vous. On sent une forme d'abandon.

SB : Mais maintenant, la photographie a tellement changé. On se demande ce que ça va devenir.

Tout le monde fait de la photo. Mais combien de temps durent-elles, ces photos ?

Ils les font, ils les regardent une fois. Est-ce qu'il y en a qu'ils regardent deux ou trois fois ?

PL : On n'est pas photographes parce que c'est devenu facile avec le numérique. On est photographe parce qu'on sait regarder. On sait choper un moment précis, précieux. Et c'est là qu'est le talent de cette femme que j'admire tellement.

Sabine Weiss et Patrice Leconte © Radio France / Vincent Josse

La question que Patrice Leconte n'a pas posée

"J'aurais voulu lui demander 'Est-ce qu'il vous est arrivé de photographier des gens que vous n'aimiez pas' ? Parce que dans le regard de Sabine comme dans le regard de Robert Doisneau ou des photographes qu'on aime, il y a tout le temps une bienveillance. Elle ne se moque jamais du sujet. Elle ne se sent jamais supérieure. C'est d'égal à égal. Donc est-ce qu'elle a quelquefois photographié des gens qu'elle n'aimait pas. Hélas, nous n'aurons jamais cette réponse."

Ecoutez l'entretien dans son intégralité

11 min Rencontre Patrice Leconte - Sabine Weiss Par France Inter

