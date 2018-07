Une recette de Sonia Ezgulian extraite de son livre "A boire et à manger" (Gallimard)

Diverse variétés d'aubergines © Emmanuel Auger

Pour 6 personnes

Préparation : 25 minutes

Cuisson : 40 minutes

3 aubergines bien charnues

1 poivron rouge

1 petit poivron vert

2 belles tomates

6 brins de persil plat

2 oignons frais

1 c. à soupe de moutarde

1 c. à soupe de vinaigre

1 gousse d’ail

2 pincées de piment d’Espelette

1 filet d’huile d’olive vierge extra

Sel fin et poivre du moulin

Déposez les aubergines entières dans un plat et enfournez-les 40 minutes à 210 °C. Les aubergines doivent être bien molles. Ouvrez-les en deux et prélevez la chair avec une cuillère à soupe. Hachez-la grossièrement avec un couteau éminceur. Égouttez-la longuement.

Pendant ce temps, épluchez les poivrons et les tomates. Taillez-les en très petits dés. Hachez très finement le persil et les oignons. Préparez une vinaigrette avec la moutarde, le vinaigre, l’ail haché, le piment d’Espelette et l’huile d’olive.

Mélangez délicatement la chair d’aubergine, les tomates, les poivrons, le mélange persil oignons avec la vinaigrette.

Servez cette préparation froide avec des brochettes de kefta (viande hachée grillée), du pain lavach (du pain arménien) ou du yaourt assaisonné de sel, de poivre, de menthe hachée et d’ail finement haché. Mais attention, pas n’importe comment. D’abord une feuille de pain lavach déposée dans l’assiette, une généreuse cuillerée à soupe de ma salade d’aubergine, la brochette kefta, quelques feuilles de menthe fraîche, et le tout nappé de sauce yaourt.

(RE)ECOUTEZ | On va déguster - L'aubergine passe sur le grill !