Invitée de l'émission Boomerang d'Augustin Trapenard à l'occasion de la sortie de son film "L'Évènement" d'après Annie Ernaux, la scénariste et réalisatrice a choisi pour sa carte blanche de lire un texte sur le prétendu "regard féminin" qui enferme les femmes plus qu'il ne les honore.

Audrey Diwan : "On me parle beaucoup de mon regard ces derniers temps. Vous l'aurez deviné, on ne m'interroge pas sur la couleur de mes yeux, ni sur la nature des sentiments qui l'anime. On ne veut pas savoir s'il est cynique, perplexe ou plein d'espoir. Si on interroge mon regard, c'est pour en connaître le sexe. Est-ce que je porte sur le monde un regard de femme ? Un 'female gaze' pour employer l'expression qui se popularise ? D'autant que je traite dans mon film, de manière intimiste, l'avortement clandestin, et que je filme le corps nu de mon actrice sans l'érotiser, si ce n'est quand elle l'érotisme elle-même.

Je peux donc dire dès la première fois où l'on m'adresse cette question, et elle survient très tôt, que mon regard est féminin. Je l'affirme avec une certaine confiance, une joie même de porter haut ce regard.

Mais à mesure qu'on me répète cette question, elle se met à raisonner autrement, elle se teinte d'une tonalité différente

J'ai l'impression étrange que la question se déplace, que par cette façon d'aborder le féminin, on me défend d'être autre chose. Mon regard rétrécit et son champ avec. Je ne suis plus le fruit d'une culture, d'un vécu, d'une cinéphilie. Le mot "femme semble" avaler le reste.

C'est un regard de femme, point. Et ce regard-là, crée des suspicions, évidemment. C'est peut-être mon genre qui est récompensé le jour où on me remet le Lion d'or à Venise. La femme, lentement, prend le pas sur celle qui crée, sur toutes les autres dimensions qui font la complexité d'un regard.

On ne parle plus de mon genre pour en souligner la particularité, on me renvoie à lui, on m'assigne à lui. "Un film de femmes pour les femmes" ai-je même entendu avant-hier.

Voilà qu'on met le film dans une boîte et mes yeux avec.

Pourtant, j'ai réalisé L'Evénement en espérant que mon regard de femme pourrait faire le pont entre les sexes, que cette expérience impliquerait les sens, et inviterait chacun à se glisser pendant une centaine de minutes dans le corps de cette jeune fille malmenée par la loi.

C'est la force du cinéma, me semble-t-il, de sortir le spectateur de son propre cadre et de le livrer à d'autres vécus, pour voir s'il est tout à fait le même quand la lumière se rallume. Sondez son "human gaze" et chercher à savoir s'il garde en lui une résonance, quelque chose de ce chemin parcouru ensemble, main dans la main.

Mon regard maintenant se perd à l'horizon, cherchant au loin le jour heureux où le genre de l'artiste sera une question dépassée."

