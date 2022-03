Invitée de Boomerang, Sophie Calle à répondu a quelques questions dont Augustin Trapenard à le secret. Non sans une certaine appréhension.

Sophie Calle à Orsay © AFP / Christophe Archambault

C'est la troisième fois que Sophie Calle répond à une invitation de Boomerang et pourtant, confie-t-elle, le deux première fois, "J'en suis sortie en me sentant complètement idiote", c'est-à-dire décontenancé par les questions d'Augustin et se sentant dans l'incapacité de répondre. Alors que faire, préparer des contre-questions ? Elle y a pensé. Garder le silence ? Elle ne s'y est pas résolue.

Et heureusement, puisqu'Augustin lui a concocté un questionnaire, à la manière de Proust, qu'il se promet de lui soumettre à chaque fois qu'il la rencontrera.

Augustin Trapenard : Quelle est la plus belle question que vous ait jamais posée ?

Sophie Calle : La plus belle question, c'est celle qui m'offre une belle réponse.

Qu'est-ce que c'est un artiste pour vous ?

Quelqu'un qui y croit et qui travaille beaucoup. Ma mère, quand j'ai exposé pour la première fois au MoMA à New York était impressionnée et m'a glissé à l'oreille : 'Tu les a bien eu". Pour elle, une artiste, c'était une débrouillarde, une arnaqueuse. Pas pour moi.

Une œuvre d'art, à quoi ça tient pour vous ?

À la grâce, au miracle! Je connais des mauvais artistes qui, par miracle, ont fait une bonne œuvre. Et puis, je connais aussi de bons artistes qui, par miracle, ont fait une très mauvaise œuvre. Cette question est une impasse parce que je ne vais pas vous dire qui, forcément.

Quelle est l'oeuvre qui a fait de vous une artiste ?

Ce n'est pas une œuvre, c'est un homme. J'avais fait dormir des gens dans mon lit, par jeu. Et une des dormeuses était la femme d'un critique d'art, Bernard Lamarche-Vadel. Elle lui a raconté. Il est venu me voir et il m'a invité au Musée d'art moderne pour la Biennale des jeunes. C'est lui qui a décidé que j'exposerai là, donc que je deviendrai une artiste.

Combien d'artistes y a-t-il en vous ?

Dès le début, il y a une photographe qui pensait qu'elle n'était pas assez bonne photographe et qui avait besoin d'une écrivaine. Et puis, il y a une écrivaine qui pensait qu'elle n'écrivait pas assez bien et qui avait besoin d'une photographe pour aider ses textes. Il y a eu une performeuse qui avait besoin de la photo et du texte pour les raconter. Il y a celle qui rêve d'être sur une scène de théâtre, mais qui a trop peur parce qu'elle a peur de se planter et de ne pas être à la hauteur. Il y a une cinéaste qui ne sait pas faire de fiction donc qui a besoin d'un modèle, c'est-à-dire moi. Donc je pense que oui, il y en a plusieurs.

Qu'est-ce qui est le plus libre en vous ?

Que je n'ai pas d'enfant. Ce n'est pas évident de ne pas avoir d'enfant parce que ça emmerde les gens qu'on aie cette liberté. Ils veulent tous qu'on soit aussi coincés qu'eux. Donc, c'est quand même un harcèlement. L'intérêt de vieillir, c'est qu'à l'âge de 40 ans, on cesse de vous poser la question. On vous fout la paix et au pire, on vous plaint.

Qu'est-ce qui vous excite ?

Une idée qui monte. Parce qu'en général, mes idées viennent d'un désastre. Un homme qui s'en va. Une mère qui meurt. De l'abandon. De l'absence. Toutes ces choses m'excitent professionnellement à défaut de m'exciter personnellement.

Quand est-ce que vous avez compris que vous étiez drôle

Sur une scène de strip-tease. J'avais construit un personnage complètement tragique avec une volée de noir, le regard méchant, une musique de Léo Ferré. Et quand je suis arrivée sur scène pour la première fois, tout le monde a ri. Je ne sais pas pourquoi.

La personne qui vous a fait le plus rire dans votre vie ?

Ma mère, sans aucun doute

Quel est le prix à payer quand on vous pose une question ?

C'est le prix du silence.

