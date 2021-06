Le 3 juillet, France Inter passe à l'heure d'été. "De la joie, des découvertes, de la passion et de la ferveur", voilà ce que l'on vous promet. Découvrez dès maintenant quelques une des émission qui accompagneront vos escapades estivales.

Découvrez, podcastez en avant-première nos émissions : c'est l'été avant l'heure © Getty

les années 80

Pour ne rien manquer des programmes de France Inter, mettez les émissions en favori sur l’application Radio France, disponible sur iOS et Android, ou abonnez-vous sur Apple Podcast

Un été avec Colette | Antoine Compagnon

Après Montaigne, Baudelaire et Pascal, Antoine Compagnon propose aux auditeurs de passer tout Un été avec… Colette, la petite bourguignonne au caractère très effacé, née Sidonie-Gabrielle Colette, devenue une parisienne émancipée. Retour sur la personnalité atypique et la vie passionnante, intense de l’écrivaine, passant du music-hall au journalisme, de l’écriture sous tutelle de Willy, son premier mari, à la présidence de l‘Académie Goncourt…

Toute sa vie, l’auteure des Claudine n’aura de cesse d’affirmer sa liberté et de s’accomplir pleinement en tant que femme et artiste !

Téléchargez les premiers épisodes sur l’application Radio France, via RSS ou sur Apple podcast

Ces paroles invisibles | Fatima Daas

Il y a un an, elle a publié son premier roman, La Petite dernière (Editions Noir sur blanc). Depuis, Fatima Daas a reçu de nombreux messages de ses lectrices et lecteurs. Elle a entendu leurs voix, a plongé dans leurs regards, leurs espérances. Elle a surtout écouté leurs histoires. Elle s’est reconnue à travers leurs tentatives de se faire une place dans une société excluante.

Cet été, Fatima propose aux auditeurs de rencontrer quatre de ces hommes et de ces femmes qui ont appris à vivre sous le poids d’une invisibilité. Ils et elles ont une réalité importante à raconter !

Téléchargez les premiers épisodes sur l’application Radio France, via RSS ou sur Apple podcast

30 min À écouter - Culture Génération Fatima Daas 30 min

Femmes puissantes | Léa Salamé

Dans cette 3ème saison, Léa Salamé rencontre des femmes accomplies, dans l’ombre ou la lumière, qui frappent toutes par la liberté et l’authenticité de leurs propos.

Femmes puissantes, c’est aussi un énorme succès en librairies avec plus de 100 000 exemplaires vendus.

Téléchargez les premiers épisodes sur l’application Radio France, via RSS ou sur Apple podcast

Saveurs savantes | François-Régis Gaudry

A la recherche du goût. Chaque émission est consacrée à un goût : acide, salé, amer, sucré, umami, piquant, gras, pétillant, fumé. Que se passe-t-il sur nos papilles et dans nos cerveaux au contact d’une saveur sucrée, acide, salée, amère ? Comment définir et apprivoiser l’umami, cette mystérieuse "5ème saveur" ? Quelles sensations et quelles réactions physico-chimiques provoquent le piquant, le pétillant, le gras, le fumé ?

Téléchargez les premiers épisodes sur l’application Radio France, via RSS ou sur Apple podcast

Espions une histoire vraie | Stéphanie Duncan

Une deuxième saison avec de nouveaux portraits d’espions et d’espionnes, français, américain, anglais, russe, israélien et irakien. De la Seconde Guerre mondiale à aujourd’hui, en passant par la Guerre froide, la Chine de Mao et le combat contre l’État islamique. Découvrez les portraits de Kim Philby, Irving Brown, Marita Lorenz, Oleg Gordievski, Markus Wolf, Mathilde Carré, Bernard Boursicot, Mike Harari.

Téléchargez les premiers épisodes sur l’application Radio France, via RSS ou sur Apple podcast

L'été des présidentielles | Thomas Legrand

Retour sur toutes les présidentielles de la 5è République. Thomas Legrand nous replonge dans l’état d’esprit des époques avec des documents sonores (publicités, extraits de reportages et de films) et nous raconte le rapport de force politique. On constatera alors que le "c’était mieux avant", que l’on entend beaucoup en ce moment, perd de sa pertinence quand on réexamine de près l’ambiance politique du pays depuis 60 ans.

À chaque émission un invité, acteur des évènements ou un historien et une ambiance musicale qui rappelle ces années électorales.

Téléchargez les premiers épisodes sur l’application Radio France, via RSS ou sur Apple podcast

Les savanturiers | Fabienne Chauvière

L’intelligence du vivant. Cet été, Fabienne Chauvière poursuit son enquête amorcée l’été dernier auprès de spécialistes du monde animal ou végétal, qui racontent comment s’adaptent les organismes pour survivre, se reproduire ou s’organiser : ADN, cachalots, abeilles, fourmis, dinosaures sont au programme. Les hommes ne sont pas oubliés, il sera même question des foules !

Téléchargez les premiers épisodes sur l’application Radio France, via RSS ou sur Apple podcast

Les années 80 | Le feuilleton des Médias Francophone Publics

De la naissance du hip-hop, à l’influence des stars de la pop, au rock, aux méga concerts, à la musique électronique, au son si reconnaissable de cette époque en passant par la politique, le climat de Guerre Froide, les tensions internationales, les chefs d’Etat et leurs lubies, sans oublier la naissance du jeu vidéo, le cinéma, les humoristes, le sport, les inventions, l’écologie ou encore les élans de solidarité, 9 épisodes pour plonger au coeur de ces années et des grands évènements qui les ont jalonnés.

Téléchargez les premiers épisodes sur l’application Radio France, via RSS ou sur Apple podcast

Je reviens du monde d'avant | Giv Anquetil

Giv Anquetil a repris la route cette année pour "la Terre au carré". Redécouvrez ses reportages en version longue et augmentée. 9 épisodes, de la Laponie à l’Altiplano, pour montrer les changements de notre planète. Au micro de Giv Anquetil, on retrouve celles et ceux qui se battent pour les sauvegarder.

Téléchargez les premiers épisodes sur l’application Radio France, via RSS ou sur Apple podcast

Le goût de nos mères | Eva Bettan

La cuisine des mères a le goût de l’amour avant d’avoir, en vieillissant, celui de l’enfance.

Déclinaison radio du livre d’Eva Bettan, Le goût de nos mères est une déclaration d’amour filial. Des hommes et des femmes, connus ou non, se racontent à travers la cuisine de leur mère. Odeurs, saveurs, couleurs et transmission au programme de cet été.

Téléchargez les premiers épisodes sur l’application Radio France, via RSS ou sur Apple podcast

Parcours de combattants | Nassira El Moaddem

Dans la vie, il y a ceux qui héritent et ceux qui méritent, ceux pour qui tout est facile et ceux qui doivent se battre pour y arriver. Et si nous mettions la lumière sur des compagnons de galère anonymes ? Tout l’été, Nassira El Moaddem invite les auditeurs à venir découvrir le parcours de combattants.

Une discussion intime et politique avec neuf jeunes Français qui ont tout donné. Neuf parcours de combattants qui éclairent la France d’aujourd’hui, la France de demain. Yassine, jeune pilote de ligne qui vient des quartiers populaires ; Maé- Bérénice Meité, patineuse professionnelle ; une jeune femme qui a vécu dans une loge de gardien de 30m² à Paris avec ses parents d’origine serbe et de Macédoine et qui aujourd’hui lutte contre le blanchiment et la corruption chez BNP...

Téléchargez les premiers épisodes sur l’application Radio France, via RSS ou sur Apple podcast

Les créations

Avant de découvrir des épisodes inédits des aventures rocambolesques d'Edouard Baer et Jacques Souvant, replongez dans la saison 1.

Téléchargez l'intégralité de Napoléon, l'homme qui ne meurt jamais, de Philippe Collin. Une série au rythme enlevé et à la narration populaire, émaillée d’interviews d’historiens, de lectures, d’extraits de films, de chansons et d’archives

Télétravail, apéros Zoom, films sur les plateformes, applications de traçage… dans Le code a changé, Xavier de la Porte décrypte le numérique. De l’informatique dans les avions à la pornographie sur le net en passant par la conception d’un parfum grâce à l’intelligence artificielle, téléchargez tous les épisodes dès maintenant.

Les feuilletons

Radio France, la Radio Suisse Romande, la RTBF et Radio Canada ont pioché dans leurs archives et ont exhumé des enregistrements inédits pour réaliser ces deux séries consacrées à Barbara et Serge Gainsbourg.

Téléchargez l'intégralité des épisodes sur l’application Radio France, via RSS ou sur Apple podcast

Aller plus loin