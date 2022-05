La série évènement de l’univers Star Wars sort vendredi sur la plateforme Disney+, consacrée cette fois au Maître Jedi Obi-Wan Kenobi. Après The Mandalorian et Bobba Fett, les fans sont choyés.

Ewan McGregor et Hayden Christensen reprennent leurs rôles respectifs d'Obi-Wan Kenobi et de son ancien padawan Anakin. © Radio France / Victor Vasseur

Elle est attendue par les fans de Star Wars depuis des lustres. Grâce à la nouvelle série de Disney+, propriétaire de LucasFilm, enfin, on va pouvoir en savoir plus sur la vie du Jedi Obi-Wan Kenobi. Qu’est-t-il devenu après la chute des Jedi, comment s’est-il caché et occupé du jeune Luke Skywalker ? Comme un air de Revanche des Sith, le troisième épisode de la préologie Star Wars, l’acteur Ewan McGregor renfile sa robe brune, et Hayden Christensen reprend son rôle de Dark Vador.

Depuis l’épisode sept de Star Wars projeté en 2015, quatre autres films sont sortis sur grand écran, et deux séries (trois saisons en tout). D’autres projets sont dans les cartons. Est-ce trop, la magie est-elle encore là ? Ou les fans en redemandent-ils ? France Inter donne la parole à dix passionnés et experts de la saga.

"George Lucas nous a toujours appris qu’il fallait créer et non se répéter"

Patrice Girod, co-auteur de plusieurs livres dont "Star Wars, Objets du mythe". Il s’est rendu sur le tournage de plusieurs films.

"Je pense qu’ils ont mis toute leur puissance et leur énergie dans cette série. Il y a même John Williams qui vient faire un thème musical. On voit que Disney veut en faire la grande série qui a marqué son époque et peut-être l’histoire du streaming. Le problème n’est pas le volume, c’est la qualité. Tant que la qualité est là, pas de problème. Sauf qu’un film Star Wars, c’est compliqué à faire. George Lucas nous a toujours appris qu’il fallait créer et non se répéter. J’espère qu’il y aura de la création dans le futur. Avec le Mandalorian, ils ont créé Grogu, le bébé Yoda. Cela a été le plus gros succès en licence depuis la relance de Star Wars par Disney. Si vous ramenez Yoda, il n’y a pas de nouveauté. Le film qui a le mieux marché, c’est Rogue One, avec de nouveaux personnages, une nouvelle intrigue. Il faut se libérer de tout ça, aller très loin dans la galaxie pour les prochains films et les futures séries."

"Avec Obi-Wan, s’ils peuvent éviter de se foirer, ce serait pas mal"

Yoann, 26 ans, est technicien dans l'audiovisuel, il a une chaîne YouTube spécialisée sur les effets spéciaux. Il y parle (souvent) de Star Wars.

"Depuis que Disney a racheté Star Wars, ils se sont mis dans une course à la production qui est intenable. Entre 2015 et 2019, ils ont bossé sur cinq films. C’était bordélique en termes de rendu. Les films étaient mauvais. Georges Lucas en faisait trois en dix ans, et il disait déjà que c’était tendu. Dans un premier temps, Mandalorian était rafraîchissant, mais c’était la même formule en termes de fan-service. C’était innovant. Mais avec la saison deux et l’arrivée de personnages, Mandalorian est devenu une plateforme de promotion pour potentiellement faire des séries derrière, comme Boba Fett, que j’ai trouvé calamiteux. Avec Obi-Wan, s’ils peuvent éviter de se foirer, ce serait pas mal. Avec le retour de Hayden Christen (l’acteur d’Anakin Skywalker), j’ai peur qu’ils mettent un combat Kenobi contre Dark Vador, cela détruirait la réplique de base de 1977 : "Autrefois j'étais votre apprenti, maintenant je suis le maitre"."

"J’ai grandi avec le Obi-Wan de Ewan McGregor"

Frost, 30 ans, a tient une chaîne YouTube sur l'actualité de Star Wars, Chroniques impériales.

"Star Wars, pour moi, c’est un moyen de m’évader. Si j’ai un coup de blues, c’est ça qui me fait du bien. Alors, j’ai compté les jours avant la sortie de Kenobi. Je suis né pile-poil quand il y a eu la prélogie. J’ai grandi avec le Obi-Wan de Ewan McGregor. Je pense qu’il y aura beaucoup de surprise dans cette série. Ce qui est bien avec Star Wars depuis le rachat par Disney, c’est toute la matière, il y a des séries animées, en live action, des films etc. Depuis que Dave Filoni a repris le flambeau sur l’aspect créatif, je pense que l’on a de beaux jours devant nous. Moi je veux l’on me propose quelque chose de nouveau. J’ai énormément aimé le personnage de Qui-Gon Jinn, vu dans un seul épisode. Il est mystérieux. J’aimerai savoir sa formation, ses aventures. Je pense qu’il y aura aussi un film sur Clones Wars, et une adaptation en live action de Rebels. Mais tout ça sera dépassé dans mes attentes si on fait une adaptation du jeu Jedi Academy."

"Je veux que la Saga parte plus vers des séries"

Anthony, 25 ans, est originaire de Clermont-Ferrand et collectionneur d’objets Star Wars.

"Je suis assez mitigé de ce qu’a fait Disney jusqu’à maintenant, notamment sur la dernière trilogie. Mais pour Obi Wan, je suis rassuré, grâce à la présence des acteurs d’Obi-Wan et Anakin. Moi je serai d’avis d’arrêter les sorties cinéma. Je veux que la Saga parte plus vers des séries. Trop de Star Wars tue Star Wars. Mais ils sont mieux avec les séries. Avec elles, c’est notre petit plaisir par semaine. Et cela permet de mieux développer les personnages. L’arrivée de personnages de l’univers étendu permet d’enrichir les séries."

"À sortir des séries, il n’y a plus la sensation d’aller au cinéma et la découverte"

Alexandre, 43 ans, a découvert à Star Wars enfant, il est membre d’un groupe de fans en Normandie.

"J’attends impatiemment la série. On va voir comment va évoluer Luke, qui a été caché par Obi-Wan. On va découvrir de nouveaux personnages comme les Inquisiteurs (chargés par Dark Vador d’éliminer les derniers Jedi). J’espère que ce sera mieux que Boba Fett, car je n’ai pas du tout aimé certaines scènes. Mais je n’ai pas l’impression que ça tourne en rond. Plus tard, j’aimerais qu’ils sortent des films, vraiment. À sortir des séries, il n’y a plus la sensation d’aller au cinéma et la découverte. S’ils doivent ressortir un film, je dirai que ce serait sur la base du jeu The Old Republic, sur 800 ans avant l’époque des Jedi. On découvre des nouveaux personnages, des clones différents, le seigneur sith Dark Malgus."

"Ça va être terrible ce retour de Dark Vador dans la série Kenobi !"

Patrick 52 ans, membre de l’association belge Dark Troopers Squad, il se déguise en personnage de Star Wars :

"Obi-Wan Kenobi est le maître Jedi zen, je ne dirai pas bouddhiste, mais posé. Il a les règles Jedi en lui. Pour moi, il n’y a pas trop de séries. Il y une nouvelle génération de fans. Quand je me déguise en stormtroopers et ma femme en wookiee, des jeunes enfants viennent faire des accolades. Star Wars c’est intergénérationnel. Dans notre groupe, il y a deux adolescents, qui connaissent tous les personnages du l’univers étendu par cœur. Ils attendent avec impatience la série. Trouvez-moi dans tous les films au monde un méchant qui est autant adulé que Vador, ça n’existe pas. Ça va être terrible ce retour de Dark Vador dans la série Kenobi. Il a déjà pris son pouvoir mais on veut savoir quelle histoire ils vont lui donner."

"Toutes ces séries permettent de voir en profondeur certains sujets effleurés dans les films"

Adrien, 17 ans, a découvert Star Wars grâce au Lego quand il était enfant, membre de l’association belge Dark Troopers Squad :

"J’attends la série Kenobi car on va enfin voir à l’écran les Inquisiteurs. Je n’ai jamais été attiré par les Jedi, et eux ce sont des chasseurs de Jedi. J’ai apprécié The Mandalorian et Boba Fett, mais dommage que l’on ne voie pas plus Boba Fett dans la série qui lui est consacrée… Toutes ces séries permettent de voir en profondeur certains sujets effleurés dans les films. Mais si à un moment ils en sortent trop, ils ne vont plus savoir de quoi parler, ils vont tourner en rond, même s’il y a beaucoup à faire. Je préfère les vieux films que les séries, c’est la base qui a établi tout le reste. Dans les nouvelles séries, les décors sont incroyables, comme dans The Mandalorian. J’aimerais bien une série sur Dark Revan, un Jedi passé du côté Obscur et qui est repassé du côté lumineux. On le voit dans plusieurs jeux."

"Il ne faut pas que Disney multiplie à l’infini les saisons"

Lionel, originaire de Perpignan, réalise une websérie sur l’univers de Star Wars, l'Alliance de la Force.

"Je suis très impatient de découvrir la série. Obi-Wan est un personnage apprécié par les fans. Il suscite de l’intérêt et de la curiosité. Le fait que ce soit interprété par Ewan McGregor y fait pour beaucoup. C’est un personnage droit et honnête mais qui est moins orthodoxe que d’autres chevaliers Jedi. Il sait reconnaître et accepter les variations et paradoxes qui animent d’autres personnages comme Anakin. Dans la série, tout l’intérêt est de voir comment, après la défaite des Jedi, Obi-Wan va sauver ce qui peut l’être et le jeune Luke Skywalker. Voir autant de films et séries sortir ces dernières années ne me dérange pas, car le format est différent. Cela permet d’élargir l’univers étendu de Star Wars, on peut explorer de nouveaux personnages, et des pans de l’histoire méconnue. Il ne faut pas que Disney multiplie à l’infini les saisons, avec imaginons six saisons du Mandalorian, trois d’Obi-Wan. Quand l’arc narratif est terminé, il faut s’en tenir à l’histoire et ne pas essayer de la prolonger."

"Dans les dernières séries, il y a moins l'ADN Star Wars"

Serge, 56 ans, a découvert Star Wars lors de la sortie de "La Guerre des étoiles", en 1977, il avait 11 ans.

"Je n'ai pas de crainte avant la sortie de la série sur Obi-Wan, ça va cartonner ! Kenobi est une grande figure de Star Wars. Il y a un vide entre la prélogie et la trilogie. On veut savoir comment Luke et Leïla ont grandi, comment Obi-Wan s'est caché, recherché lors de l'Ordre 66. J'aime bien les dernières séries et les derniers films, il y a moins l'ADN Star Wars. Il ne manque pas seulement Dark Vador, il manque plus que ça. J'aimerais voir Dark Raven ou Dark Plagueis, le maître de Palpatine, avec une série, un film ou une trilogie. Seul hic avec les plateformes, les séries ne sortent plus en DVD. J'aime bien avoir les pièces, l'objet."