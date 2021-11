Son prochain roman, à paraître le 7 janvier 2022, est un mystère. On n’en connaît ni le titre, ni le sujet. En attendant, on peut voir Michel Houellebecq sur scène, au Rex Club où il récite une trentaine de ses poèmes sur une musique composée par l’artiste électro Traumer.

Michel Houellebecq récite une trentaine de poèmes sur scène [photo d'illustration]. © AFP / Lionel BONAVENTURE

Dans la foule qui piétine devant le Rex Club en attendant d’entrer ce dimanche soir, on aperçoit l’éditrice de Michel Houellebecq, Teresa Cremisi, ainsi que son agent, François Samuelson. À vrai dire, ce sont sans doute les doyens d’un public plutôt jeune, qui tourne autour des trente-cinq ans. Pour un écrivain volontiers présenté comme un "réac", c’est une surprise. Le lieu joue peut-être : une boîte de nuit transformée en théâtre. La musique aussi, certainement : elle est composée par Romain Poncet, plus connu sous le nom d’artiste Traumer (qui signifie "rêveur" en allemand), résident au Rex Club et ravi de composer pour la première fois pour un spectacle littéraire.

Michel Houellebecq n’était pas remonté sur scène depuis 2014. Pour le décider à se produire de nouveau, il aura suffi de l’enthousiasme un peu candide d’un jeune homme de trente ans, Victorien Bornéat. Bornéat aime bien la poésie de Houellebecq. Surtout, il aime bien en lire avec des amis. Un jour, il enregistre un podcast, qu’il envoie chez Flammarion, la maison d’édition de l’écrivain. Houellebecq répond, et de fil en aiguille, le projet prend corps : un spectacle auquel il accepte de participer, intitulé "Existence à basse altitude", en référence à un vers du poème MIDI, publié dans "Le sens du combat" (Flammarion).

Une trentaine de poèmes

Sur scène, Michel Houellebecq est entouré de Victorien Bornéat et Margot de Rochefort, qui ne sont pas comédiens, ainsi que de Hugues Jourdain, formé au Conservatoire. Ils disent une trentaine de poèmes, tirés de plusieurs recueils de l’auteur.

Ils sont donc quatre, dont Michel Houellebecq, assis sur des chaises en plastique bleu, comme dans une salle d’attente. Ils sont plongés dans une semi-pénombre (la création lumière est assurée par le studio Matière noire). Les mots évoquent la solitude, la dépression, l’épuisement, la difficulté de vivre, mais aussi le besoin de transcendance et la recherche de l’amour.

"Il faut croire en ses rêves parfois !"

Mise en scène sobre, récitation impeccable à laquelle Houellebecq prend part sans écraser ses camarades de plateau. Une réussite qui laisse Margot de Rochefort incrédule : "C’est incroyable. C’était vraiment parti d’un projet entre amis où on s’amusait à lire de la poésie et on se retrouve sur scène avec Michel Houellebecq ! Comme quoi, il faut croire en ses rêves parfois !"

L’écrivain, lui, ne dira rien de ce qui l’a conduit à remonter sur scène. Il refuse toute interview, fait savoir son attachée de presse. Mais alors que le spectacle est fini depuis déjà un moment, on l’aperçoit à la sortie du Rex Club. Il signe sans rechigner des autographes à une petite foule d’admirateurs trentenaires.