Le deuxième épisode de la saga de jeux de rôles d'action, qui a quasiment inventé le genre et ses règles, revient dans une version améliorée, 21 ans après sa sortie. Alors qu'un troisième épisode est sorti en 2012, qu'un quatrième est en développement, "Diablo II" reste culte pour les fans, et influent bien au-delà.

"Diablo II: Resurrected" est le remake d'un jeu de rôles culte sorti en 2000 sur PC © Blizzard Entertainment

Rares sont les jeux vidéo qui ont une telle aura, au-delà même de la série dont ils sont issus. Pourtant, "Diablo II" est encore considéré par les amateurs du genre comme LE maître dans son genre, y compris devant sa suite "Diablo III" et la myriade de clones qui lui ont succédé. À sa sortie, le jeu a multiplié par deux le nombre d'utilisateurs de sa plateforme de jeu en ligne Battle.net (de 4,5 millions en 1999 à 8,75 millions d'utilisateurs fin 2000). Et dix ans après sa sortie, il était encore joué sur les serveurs officiels par plus de 50.000 joueurs réguliers. Plus largement, critiques et joueurs estiment qu'il s'agit du meilleur "hack'n'slash" de tous les temps, ce sous-genre du jeu de rôles résolument orienté vers l'action (et souvent surnommé tout simplement "Diablo-like").

Des mécaniques de jeu encore exploitées aujourd'hui

Il faut dire que "Diablo II" a quasiment inventé le "hack'n'slash", et surtout tous les gimmicks qui y sont liés et ont inspiré de nombreux autres jeux vidéo ces 20 dernières années. Aujourd'hui, des titres comme "Fortnite", "Borderlands", ou "World of Warcraft" doivent énormément à "Diablo II" ; par exemple son arbre de compétences (qui permet de personnaliser petit à petit son personnage et d'en faire un héros unique en son genre), ou son système d'objets et d'armes et classés par couleur en fonction de leur puissance (un système qu'on retrouve dans bon nombre de jeux actuels).

Mais "Diablo II", pour ceux qui l'ont connu et aimé, ce sont surtout des heures passées à arpenter le monde sombre et fantastique de Sanctuaire, pour balayer des hordes de monstres de plus en plus dangereux avec des pouvoirs de plus en plus puissants. C'est une aventure qu'on pouvait vivre en coopération à plusieurs, soit "à l'ancienne" en branchant plusieurs ordinateurs en réseau, soit sur Internet, une option presque banale aujourd'hui mais assez révolutionnaire à l'époque. C'est un récit ponctué de séquences vidéo que l'éditeur Blizzard voulait proches du cinéma, qui participent à l'installation d'une ambiance unique. Et c'est enfin et surtout une quête quasi obsessionnelle du meilleur assortiment de pouvoirs, des meilleures armes et des meilleurs équipements, où le hasard jouait un rôle important : les objets que vous trouviez étaient en effet générés de manière en grande partie aléatoire. Ce système de butin ("loot" en anglais) fait d'ailleurs encore fureur aujourd'hui dans l'industrie du jeu vidéo. "Diablo II", c'est le jeu qui a su mêler le souffle de l'aventure et la fièvre typique des jeux de hasard.

À jamais le seigneur dans son domaine

Tout cela a offert au jeu de 2000 un prestige qui dépasse presque tout ce qui est venu après : "Diablo III", sorti en 2012 après un développement long, laborieux, et riche en claquages de portes, a déçu les fans (même s'il s'est bien mieux vendu, grâce notamment à ses diverses versions consoles) ; quant à "Diablo IV", dont la date de sortie est toujours incertaine, son annonce en 2019 a presque fait moins de bruit que celle, en février dernier, du remake du deuxième épisode.

Et c'est mérité : dans son genre, "Diablo II" est encore aujourd'hui un bonheur à jouer, et pas seulement par nostalgie. Sa version remastérisée fait oublier les graphismes un peu flous du début des années 2000 avec des visuels en 4K et en 60 images par seconde, des animations retravaillées, elle ajoute le support de la manette (un peu perturbant pour les habitués de l'incontournable mix clavier/souris, mais finalement très confortable), et permet de poursuivre sa partie d'un support à l'autre (console ou PC). Ceux qui ont découvert la série avec le troisième épisode y trouveront une expérience un peu plus rigide, un peu plus aride, mais aussi plus léchée dans le développement de son univers, et plus gratifiante sur le long terme, avec des possibilités de personnalisation bien plus vastes.

Il n'est donc pas impossible que "Diablo II" devienne ces prochaines semaines le "hack'n'slash" le plus joué dans le monde. Par les habitués du monde de Sanctuaire, comme par les nouveaux-venus.

"Diablo II: Resurrected" est disponible ce jeudi sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch, et évidemment PC.