L'ex-secrétaire d'État de Barack Obama publie un thriller géopolitique, nourri de son expérience dans les plus hautes sphères de l'administration américaine.

Hillary Clinton lors d'un débat littéraire le 5 novembre 2019 à Los Angeles. © AFP / Emma McIntyre

Hillary Clinton, l’ancienne secrétaire d’État du président Obama, publie un thriller géopolitique co-écrit avec l’auteure de polars à succès canadienne Louise Penny. "État de terreur", c’est le titre, met en scène une secrétaire d’État qui essaie d’empêcher une organisation terroriste de se procurer des armes nucléaires. Un thriller captivant, nourri de l’expérience d’Hillary Clinton comme secrétaire d’Etat.

Hillary Clinton, elle, passe haut la main l’épreuve de la fiction à suspens, aidée par l’écrivaine canadienne Louise Penny, inventrice de l’inspecteur-chef Armand Gamache. Duo gagnant, donc, qui a pris pour point de départ l’un des cauchemars d’Hillary Clinton quand elle était secrétaire d’État du président Obama : "J’ai dit à Louise que je faisais des cauchemars qui m’empêchaient de dormir. L’un de ces cauchemars étaient de voir des armes nucléaires tomber entre les mains de terroristes", a confié Hillary Clinton dans une interview accordée à la chaîne de télévision ICI Télé.

Une Fiction... politique

C’est l’intrigue centrale du livre, dont le personnage principal, Ellen Adams, la soixantaine, est nommée secrétaire d’Etat par un président qui la déteste. Entourée d’hommes qui sous-estiment son intelligence, critiquent son apparence physique et lui mettent volontiers des bâtons dans les roues, elle doit naviguer entre les pièges tendus par ses “collègues” de Washington et les exigences de la situation internationale.

À peine est-elle nommée qu’elle affronte une vague d’attentats meurtriers chez les alliés européens des Etats-Unis. Dans son avion, surnommé Air Force 3, elle passe de Séoul, à Francfort, à Téhéran, pour empêcher les catastrophes. Heureusement, elle est entourée de sa meilleure amie et conseillère et d’une jeune fonctionnaire talentueuse.

Il y a de l’action, un portrait du président russe plus vrai que nature (Ivanov est de toute évidence inspiré de Poutine), un premier ministre britannique hirsute qui fait furieusement penser à Boris Johnson, des trafiquants, des négociations secrètes avec les ayatollahs iraniens et une critique féroce de l’ex-Trump (Dunn, dans le roman) accusé d’avoir laissé une administration exsangue et de favoriser une conspiration hostile aux Etats-Unis. Même quand elle écrit de la fiction, plutôt bien, Hillary Clinton fait de la politique.