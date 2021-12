"Spider-man : no way home" a enregistré plus d'un milliard de dollars de recettes dans le monde depuis sa sortie en salles. Il est le premier film depuis le début de la crise du Covid à atteindre ce score, après nombre d'espoirs déçus. C'est aussi le premier film à atteindre ce chiffre si vite depuis 2015.

Zendaya et Tom Holland dans "Spider-man : no way home" © AFP / Sony - Marvel Studios - Pascal P / Collection ChristopheL

Sorti le 15 décembre dernier (en France, le 17 aux États-Unis), "Spider-man : no way home" a d'ores et déjà accumulé, en 12 jours d'exploitation, plus d'un milliard de dollars de recettes. Le film des studios Marvel, détenus par Disney, a collecté 467,3 millions de dollars en Amérique du Nord et 587 millions à l'international.

C'est le premier film à réaliser cette performance en si peu de temps depuis "Star Wars : le réveil de la force", premier épisode de la nouvelle trilogie Star Wars, sorti en 2015. Mais surtout, c'est le premier film à atteindre le milliard de dollars de recettes depuis le début de la crise du Covid il y a bientôt deux ans.

Le dernier film à dépasser ce seuil jusqu'à présent était "Star Wars : L'ascension de Skywalker", sorti mi-décembre 2019, quelques jours à peine avant les premiers remous d'une épidémie venue de Chine. Depuis, le monde du cinéma a oscillé entre fermetures, reports et espoirs déçus.

Les espoirs du cinéma en 2020 et 2021 presque tous déçus

Attendu comme le film qui allait sauver les salles de cinéma à l'été 2020, "Tenet" de Christopher Nolan n'avait enregistré que 363 millions de dollars au box-office, soit beaucoup moins que les autres films du même cinéaste ("Interstellar" en 2014 avait engrangé 690 millions de dollars, et deux des trois films Batman avaient eux aussi dépassé le milliard). Il a été dépassé en 2020 par "Bad Boys for life" avec 426,5 millions de dollars de recettes.

Reporté plusieurs fois pour passer entre les mailles des confinements et couvre-feux, le dernier épisode de la saga James Bond avec Daniel Craig, "Mourir peut attendre", a fait mieux, mais sans atteindre des sommets : 774 millions de dollars. Plus que "Casino Royale", mais moins que "Skyfall" et "Spectre".

Parmi les autres grosses sorties de l'année, "Venom 2" n'a réalisé "que" 500 millions de dollars de recettes, "Dune" 393 millions, et "SOS Fantômes" 176 millions. Quant aux films Marvel, pourtant au nombre de quatre cette année, ils ont enregistré de très faibles performances pour les studios jusqu'à ce Spider-man : 432 millions pour "Shang-shi", 400 millions pour "Les Eternels" et 379 millions pour "Black Widow".

Le marché américain a été, en 2020 et 2021, approché par le marché chinois du cinéma : le film chinois "La bataille du lac Changjin", qui n'est pas sorti en France, a engrangé 906,5 millions de dollars au box-office mondial - des sommes essentiellement collectées en Chine.

Et en France ?

Si l'on se cantonne à la France, 23 films ont dépassé le million d'entrées, et pour l'heure, "Mourir peut attendre" et "Dune" sont les deux films qui ont attiré le plus de spectateurs, avec respectivement 3 978 757 entrées et 3 162 956 entrées. Le "Spider-man" n'arrive qu'en troisième position. Et le top 5 est complété par deux films français, "Kaamelott : premier volet" et "BAC Nord".