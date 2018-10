Damien Chazelle, Luz, Jean-Louis Murat, Jean-Paul Rappeneau et Sylvain Tesson : retrouvez les meilleurs moments de "Boomerang" d’Augustin Trapenard cette semaine !

"Avec un crayon et un papier on peut se sortir de l'enfer" © Getty / PeopleImages

Damien Chazelle

Il est franco-américain, c'est lui qui a réalisé La La Land, en 2017, récompensé de :

l'Oscar du meilleur réalisateur,

l'Oscar du meilleur scénario original,

du British Academy Film Awards du meilleur réalisateur,

du Golden Globes du meilleur réalisateur,

du Golben Globes du meilleur scénario!

Mais aussi Whiplash, récompensé de l'Oscar du meilleur scénario adapté en 2015 ! Damien Chazelle vient de sortir un tout nouveau film, First Man : Le Premier Homme sur la Lune, sur la folle trajectoire de vie de Neil Armstrong !

Dans mon enfance j'étais un cinéphile mais aussi un musicien, un batteur. Tout ce qui est musical dans le cinéma est très important pour moi. J'adore quand le cinéma peut s'approcher de la musique.

Luz

Caricaturiste de presse, il faisait partie de la rédaction de Charlie Hebdo, chez qui il a travaillé pendant 23 ans. Luz a échappé aux attentats du 7 janvier 2015... et sort une nouvelle BD Indélébiles, où il revient sur l'aventure qu'a été Charlie pour lui...

Avec un bout de crayon et un papier on peut dessiner le paradis et se sortir de l'enfer. On peut tout faire.

Le dessin réalisé par Luz en direct pendant l'antenne. À gauche du livre de Virginie Despentes, vous pouvez reconnaître Augustin Trapenard... et à droite, Luz lui-même © Radio France

Jean-Louis Murat

Il est sur scène depuis près de 40 ans et a réalisé plus d'une vingtaine de disques... en n'oubliant pas de se renouveler à chaque fois ! Jean-Louis Murat sort un tout nouvel album, en italien cette fois-ci : Il Francese !

Ce que j'aime dans la musique c'est quand le corps ne peut pas lui résister, quand ça balance.

Jean-Paul Rappeneau

Grand réalisateur et cinéaste français, Jean-Paul Rappeneau est celui qui se cache derrière la caméra de La Vie de château, Le Sauvage, Le Hussard sur le toit, Cyrano de Bergerac... Il était aussi à l'écriture du scénario pour Le Magnifique... Et alors qu'il a dépassé les cinquante ans de carrière, la Cinémathèque française a décidé de lancer une grande rétrospective pour célébrer son oeuvre. Celui qui a fait tournant les plus grands noms du cinéma français est venu se confier au micro de France Inter : Catherine Deneuve, Yves Montand, Isabelle Adjani, Jean-Paul Belmondo, Juliette Binoche ou encore Gérard Depardieu...

Il faut être amoureux des acteurs et des actrices... Avec l'âge que j'ai ce sont mes enfants.

Sylvain Tesson

Il est écrivain et grand voyageur, spécialisé dans les récits de voyages... Sylvain Tesson était le dernier invité de Boomerang ce vendredi :

Si vous voulez connaître l'Humanité vous n'avez qu'à vous regarder dans un miroir. Je crois que nous sommes assez semblables les uns aux autres, assez ordinaires. Et la prétendue complexité humaine peut être réductible à un certain nombre de grands penchants qui sont toujours à peu près les mêmes, chez votre voisin, chez vous-même, chez le papou, chez le groenlandais ou chez le limousin. Et je crois que tous les invariants humains se répètent de génération en génération.

