Cette semaine, on visite le Gloomywood flippant de 2Dark, le mystérieux Thimbleweed Park, l'esprit tordu de Franz Kafka, le monde cubique de BoxBoy et celui des héros de Marvel.

En avril, des pixels (plus ou moins imposants) par milliers © Radio France

Faire chauffer son sens de l'absurde, avec The Franz Kafka Videogame

Si Franz Kafka lui-même avait joué à ce jeu dont il est le héros, il aurait sans doute eu une sacrée migraine. Les aventures du jeune K, parti en voyage aux États-Unis suite à une lettre mystérieuses, sont prétexte à toutes sortes d'énigmes qui feront appel à tout, sauf à votre logique : pour avancer, il faudra souvent penser à l'envers, regarder le problème sous un autre angle, et oublier les règles élémentaires de la physique et de la réalité. De quoi faire mal à la tête de Franz (et à la vôtre), mais aussi satisfaire avec délice son goût pour l'absurde, seul maître à bord dans ce jeu d'aventure surréaliste et poétique.

► The Franz Kafka Videogame, disponible sur PC

Marcher sur la pointe des pieds, avec 2Dark

Le véritable héros de 2Dark, ce n'est pas vraiment Smith, le flic déchu hanté par la disparition de sa famille et, quelques années plus tard, d'un bon paquet de gamins de la ville de Gloomywood. C'est Frédéric Raynal, génial créateur de jeux vidéo d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, et inventeur de tout un genre, avec Alone In The Dark, en 1992. 2Dark est son bébé, financé de manière participative par ses fans, et le résultat est à la fois original, prenant et déroutant. Au fil des niveaux (plus glauques, sales et inquiétants les uns que les autres), il va falloir secourir les enfants enlevés par un redoutable réseau de tueurs en série, les rassurer suffisamment pour qu'ils vous accompagnent sans broncher, et éviter les mauvaises rencontres. Grinçant comme le plancher d'un psychopathe à l'ouïe trop fine.

► 2Dark, disponible sur PC, PlayStation 4, XBox One

Devenir un bloc de Tetris, avec Bye-Bye BoxBoy

En trois épisodes (BoxBoy, BoxBoxBoy, et Bye-Bye BoxBoy, jouables indépendamment les uns des autres), les discrètes aventures de Qbby, le mignon petit cube, sont devenues l'une des meilleures séries de la console portable de Nintendo. Le concept est simplissime (Qbby peut fabriquer des blocs et les utiliser pour atteindre son but) mais les différents niveaux vont vous proposer un challenge de plus en plus retors, tout en réussissant l'exploit de n'être jamais frustrant. Le genre de jeux qui vous aide à vous sentir plus intelligent ou à impressionner vos enfants en leur faisant croire que vous l'êtes.

► Bye-Bye BoxBoy, disponible sur Nintendo 3DS

Se marrer comme en 1987, avec Thimbleweed Park

Autre retour d'un vieux briscard du jeu vidéo, celui de Ron Gilbert, qui a marqué l'esprit des joueurs des années 80/90 avec des classiques du jeu d'aventure comme Maniac Mansion, Monkey Island ou Indiana Jones and The Fate of Atlantis (le seul véritable quatrième épisode de la saga). Retour aux sources ici, avec ce Thimbleweed Park bourré d'humour et de gros pixels... Mais aussi d'énigmes retorses comme au bon vieux temps. Une cure de jouvence pour les fans de jeux d'aventure...

► Thimbleweed Park, disponible sur PC, PlayStation 4, XBox One, Android, iOS

Tabasser Ryu et Captain America, avec Ultimate Marvel vs. Capcom 3

Comment retrouver le bonheur des parties de Street Fighter II post-goûter sur la Super Nintendo / Megadrive de vos amis plus chanceux que vous ? La question hante les esprits des trentenaires et quadragénaires depuis plusieurs années. Si les suites de cette référence ne vous ont pas fait retrouver les mêmes sensations, n'hésitez pas à vous tourner vers cette compilation presque exhaustive des personnages de jeu de combat des vingt dernières années, savamment mélangés aux super-héros de l'univers Marvel. Sorti il y a déjà quelques années sur la génération de consoles précédents, Ultimate Marvel vs. Capcom vient tout juste d'être réédité en version améliorée sur les machines plus récentes. Ce qui ne vous laisse plus aucune excuse pour ne pas le lancer pendant un apéro entre amis.

► Ultimate Marvel vs. Capcom 3, disponible sur PC, PlayStation 3, PlayStation 4, PS Vita, XBox 360, XBox One