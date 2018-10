Chaque été France Inter consacre un feuilleton a un grand nom de la chanson française. En 2003, Charles Aznavour accepte de se raconter. Dix épisodes, de nombreux témoignages, des archives rares... dix heures pour survoler 70 ans de carrière

Charles Aznavour en concert à Barcelone en avril 2018 © Getty

Aznavour : Hier encore

L'enfance, les années de guerre, la Libération, sa rencontre avec Pierre Roche, pianiste, compositeur et "directeur" de l'École du Music-Hall". Ensemble, ils forment le duo Roche et Aznavour. En 1946, Aznavour est remarqué par Édith Piaf.

53 min Aznavour : Hier encore

Au nom de la jeunesse

La tournée avec Édith Piaf et Pierre Roche à New York, et sans elle à Montréal et au Québec; la rupture avec Pierre Roche.... A son retour de Montréal, Charles Aznavour croise Gilbert Bécaud avec qui il entame un collaboration fructueuse

52 min Aznavour : au nom de la jeunesse

Eddie Constantine, Edith PIaf et Charles Aznavour © Getty

Je m'voyais déjà

Charles Aznavour avait un besoin immense de création. Il écrit pour Edith Piaf, Philippe Clay, Juliette Gréco, Marcel Amont entre autres. Bruno Coquatrix lui fait faire son premier Olympia. Le public suit, la critique met plus de temps et le surnomme « la laryngite ».

52 min Aznavour : Je m'voyais déjà

Emmenez-moi

La carrière internationale de Charles Aznavour : Espagne, Allemagne, Italie, arrivée à New York et première au Carnegie Hall en 1963. Les succès est aussi au rendez-vous en Chine et au Japon, Aznavour devient très populaire aux États-Unis et en Grande-Bretagne.

52 min Aznavour : Emmenez-moi

Le temps

Le temps des premières rencontres, les influences, les collaborations, les clins d'oeil.

52 min Aznavour : Le temps

Les comédiens

Comédiens et metteurs en scène sont séduits par le talent d'acteur de Charles Aznavour. Finesse et intensité dramatique et fabuleuse justesse de la sobriété sont la marque de son jeu.

53 min Aznavour : Les comédiens

Ils sont tombés

Les origines arméniennes; le génocide arménien; sa réaction face aux attentats terroristes, milieu des années 1970 ; sa chanson Ils sont tombés interdite en Turquie.

52 min LES FEUILLETONS DES RFP - aznavour 7

Non, je n'ai rien oublié

Charles Aznavour sous toutes ses coutures : le métier, la scène, l'écriture, les femmes, la vie, la mort.

52 min LES FEUILLETONS DES RFP - aznavour 8

Formi... formidable

Les interprètes qui ont été parmi les premiers à chanter Aznavour : Juliette Gréco, Renée Lebas et Marcel Amont....

52 min LES FEUILLETONS DES RFP - aznavour 9

Pour faire une jam

En conclusion de la série, Charles Aznavour parle de son style, de sa démarche, de ses influences et de son message d'espoir.

52 min LES FEUILLETONS DES RFP - aznavour 10

