Recette extraite de l'ouvrage "Brousse du Rove - L'appel des collines" de Mayalen Zubillaga (Editions de l'épure)

Brocciu © AFP

Cette recette permet de servir un dessert un peu élaboré sans dénaturer les brousses du Rove. La veille, préparez une pâte à baba : pour 24 babas « bouchons » cuits dans une plaque à mini muffins, en acier, battez pendant quelques minutes

130 g de farine,

7 g de levure de boulanger fraîche émiettée,

30 ml de lait tiède,

20 g de sucre,

5 g de sel

2 petits œufs

Incorporez 30 g de beurre mou et continuez à battre pour obtenir une pâte lisse et élastique. Couvrez-la avec un torchon humide et laissez-la lever pendant 1 heure dans un endroit tiède.

Dégazez-la. Beurrez généreusement les empreintes du moule et déposez 1 petite cuillère de pâte dans chacune d’entre elles.

Laissez lever 30 minutes de plus, sans le torchon.Enfournez pour 20 minutes dans le four préchauffé à 180 OC (vous devrez adapter le temps de cuisson en fonction de votre moule et de votre four ; les bouchons doivent être bien dorés).

Démoulez-les et faites-les rassir jusqu’au lendemain.

Le jour J, 2 ou 3 heures avant le repas, préparez le sirop : portez à ébullition

500 ml d’eau,

100 g de sucre,

1 gousse de vanille (graines et gousse)

le zeste d’1 citron jaune ou vert

Hors du feu, ajoutez 100 ml de rhum ambré. Versez le sirop encore chaud mais pas brûlant sur les babas.

Tournez-les délicatement de temps en temps pour qu’ils s’imbibent uniformément.

Servez-les froids avec les brousses poudrées de sucre. Vous pouvez changer à volonté les parfums du sirop, avec ou sans alcool.

Des babas à la fleur d’oranger accompagneront par exemple des brousses sucrées ou arrosées de miel, puis parsemées de pistaches concassées.

(RÉ)ÉCOUTER | On va déguster : On vous sert tous les fromages de chèvre sur un plateau !