Le 17 juin auront lieu les épreuves anticipées du bac de Français. De Victor Hugo à Mme de Lafayette, France Inter évoque régulièrement les auteurs au programme. Sélection des émissions utiles.

Réviser le bac de français avec France Inter © Getty / Fabio Principe / EyeEm

Victor Hugo, Baudelaire, Marguerite Yourcenar, La Fontaine, Madame de la Fayette, Stendhal... Les écrivains au programme du bac de français ont fait l'objet d'émissions sur France Inter.

1 - Victor Hugo, le monstre sacré

Romancier, poète, dramaturge, pamphlétaire, académicien, pair de France, député... Tout en conservant le génie de l’enfance, Victor Hugo empoigna le XIXème siècle, combattit les injustices, et toutes les formes d’aliénation. Il croyait au mouvement, et au progrès. Son défi était de n’avoir jamais peur. L'œuvre de Victor Hugo a marqué l'ensemble du XIXe siècle.

=> France Inter a consacré à l'auteur de Notre-Dame de Paris un podcast complet à retrouver ici. Lu par Guillaume Gallienne, il y est question de son œuvre, de sa vie et de son engagement politique.

Pourquoi lire Victor Hugo aujourd'hui ? Ce grand écrivain reste présent, symboliquement, dans nos vies. De quelle manière ses œuvres nous ont marqué.e.s et continuent de nous toucher ? La réponse dans l'émission L'été comme jamais de Dorothée Barba à écouter ici

"Tous les yeux s’étaient levés vers le haut de l’église..." Pour comprendre la modernité de l'œuvre, toujours avec Guillaume Gallienne, la lecture d'un extrait de Notre-Dame de Paris, au moment de l'incendie de la cathédrale en avril 2019 à retrouver ici

2 - Charles Baudelaire, poète maudit

Le poète français, né à Paris le 9 avril 1821, Charles Baudelaire n'a que six ans quand son père meurt. Élevé par sa mère, il s'embarque à vingt ans pour l’Orient. De retour à Paris, endetté, il est placé sous tutelle judiciaire. Baudelaire commence alors à composer plusieurs poèmes des Fleurs du mal. il découvre les « paradis artificiels » où il y trouve matière à création. Moins de deux mois après leur parution en 1857, Les Fleurs du mal sont poursuivies pour « offense à la morale religieuse ». Baudelaire meurt à Paris de la syphilis le 31 août 1867.

=> Pour tout savoir sur le poète, écouter un podcast entier consacré à Baudelaire. Signé par l'historien Antoine Compagnon, très complet, il évoque l'œuvre et la vie du poète moderne. Un été avec Baudelaire, un podcast à retrouver ici

Les Fleurs du mal. Effeuillons ces "Fleurs maladives", comme les nomme Baudelaire. Cet ouvrage, subversif, marque aussi une rupture radicale avec les thèmes classiques de la poésie romantique... De l'exotisme au voyage impossible, de la sensualité à la violence amoureuse, de l'errance dans un Paris triste à l'obsession de la mort, découvrons les thèmes d'inspiration majeurs du poète de la mélancolie... Les fleurs du mal lues par Guillaume Gallienne.

3 - Guillaume Apollinaire, "un phare et une balise"

Qui était Guillaume Apollinaire ? Qui, voyant un de ses calligrammes où il voulait représenter sur le papier quelque chose de l’acte d’écrire, n’a été tenté de l’imiter ? Ce fut un homme épique. Mais aussi un homme-époque. Après lui, les apparences que prend le monde ont changé. Et, pour décrire leur renouvellement, nous utilisons encore les mots qui furent les siens. Phare, balise, horloge du lendemain…

Les lettres à Lou. En 1914, Guillaume Apollinaire fait la connaissance de Louise de Coligny Chatillon dans un restaurant à Nice. C'est le coup de foudre... Dès lors, Apollinaire lui écrira des centaines de lettres. C'est le début d'une passion aussi intense qu'éphémère... Lettre à Lou par Guillaume Gallienne dans Ca peut pas faire de mal.

4 - Montaigne, philosophe de l'introspection

Qui était Montaigne ? Penseur emblématique de la Renaissance, il publie la première édition des Essais en 1580 après une carrière de conseiller à la Cour des aides de Périgueux et surtout de maire de Bordeaux. Son œuvre est empreinte d'humanisme Conscient de ne pas pouvoir tout expliquer, pessimiste face aux ravages des guerres de religions, Michel de Montaigne fait preuve de scepticisme et recherche la sagesse au-delà de tout jugement moral, politique et religieux.

=> Pour tout savoir de sa pensée, de sa vie et de son époque, un podcast entier consacré à Montaigne lu par Antoine Compagnon à retrouver ici.

Doit-on chercher dans la lecture de Montaigne un chemin pour mieux vivre une existence qui oscille bien trop souvent comme un pendule de la souffrance à l’ennui ? Montaigne qui connut bien des désastres personnels et assista à bien des calamités humaines, peut-il éclairer nos temps difficiles ? Comment Montaigne peut nous aider à vivre ? dans Grand bien vous fasse l'émission d'Ali Rebeihi.

5 - Jean de La Fontaine, la critique des plus grands grâce aux animaux

Utiliser des animaux pour représenter les grands traits moraux des êtres humains une technique astucieuse, drôle et efficace.

=> De sa naissance à sa mort en passant par ses Fables, et ses relations avec les femmes… Tout l'écrivain dans La Fontaine une école buissonnière un podcast lu par Erik Orsenna.

Une fable lue par une voix de dessinés. Quand Sangoku, Oui oui et Ninou récitent "La Grenouille qui voulait être aussi grosse que le bœuf" de Jean de La Fontaine. Invitée de l'émission Boomerang d'Augustin Trapenard, Brigitte Lecordier, doubleuse de dessins animés (Dragon Ball, Oui oui...) a joué la Fable de Jean de la Fontaine dans une version truculente. A écouter ici.

6 - Montesquieu, à l'origine de la sociologie

Ce penseur politique, précurseur de la sociologie, philosophe et écrivain français est une personnalité essentielle du siècle des Lumières. Maniant l’ironie comme une arme redoutable, le philosophe défend, dans toute son oeuvre, le combat de la raison contre le fanatisme et toutes les formes d’obscurantisme : l’ignorance, la superstition, l’intolérance, l’injustice. Ecouter Ça peut pas faire de mal avec un extrait des Lettres persanes lu par Guillaume Gallienne.

7 - Primordiale Madame de la Fayette

Elle a écrit La Princesse de Clèves, une publication importante qui marque la naissance du " roman moderne", c’est-à-dire d’un genre qui aspire à plus de brièveté, de simplicité, et surtout qui s’inscrit davantage dans le réel… La Princesse de Clèves lue par Guillaume Gallienne dans Ça peut pas faire de mal.

Madame de La Fayette était également déjà très connue pour ses nouvelles qui pour elle suffisent à dire de façon dramatique les mystères de la personne humaine… Dans l'émission La Marche de l'histoire de Jean Lebrun.

8 - Stendhal, l'auteur du "Rouge et le Noir"

Un jour, le curé du village de Verrières, l'abbé Chélan, recommande Julien Sorel pour un poste de précepteur... Il devra donc enseigner le latin aux enfants de monsieur le maire, M. de Rénal. Très consciencieux et encore timide, Julien se rend un matin à son premier jour de travail, sans savoir qu'il va tomber amoureux de l'épouse de son patron. D'emblée, son destin sera scellé : cette passion le mènera à sa perte. Ecouter Le Rouge et le Noir raconté par Guillaume Gallienne dans Ça peut pas faire de mal en deux épisodes.

9 - Marguerite Yourcenar, première académicienne

Écrivaine, romancière, nouvelliste et autobiographe, elle est aussi poétesse, traductrice, essayiste et critique littéraire. Considérée comme l'un des plus grands auteurs de notre époque, elle est la première femme à être élue en 1979 à l'Académie française, grâce au soutien actif de Jean d'Ormesson. L'interview de Marguerite Yourcenar dans Radioscopie avec Jacques Chancel.

Le 22 janvier 1981, Marguerite Yourcenar est élue pour faire partie des Immortels. C'est la première femme à entrer dans l'hémicycle. Elle prononce son discours au sein d'une assemblée exclusivement masculine, et rend hommage aux romancières qui l'ont précédée... Cette distinction unique couronne une carrière littéraire intense et passionnée. Ça peut pas faire de mal avec Guillaume Gallienne qui lit l'oeuvre de Marguerite Yourcenar.

Tout est parti d’une phrase, écrite par Flaubert, et soulignée par Marguerite Yourcenar : « Les dieux n’étant plus, et le Christ n’étant pas encore, il y a eu, de Cicéron à Marc Aurèle, un moment unique où l’homme seul a été ». Cet homme seul, Marguerite Yourcenar a voulu le connaître, dessiner son profil, imaginer le son de sa voix, et toucher les contours de son cœur. Un focus sur Les Mémoires d'Hadrien par Laura El Makki avec Robin Renucci dans On n'a pas fini d'en lire.

10 - Molière, intemporel

Écrite par un Molière affaibli, sa dernière pièce Le malade imaginaire est cependant une de ses plus brillantes comédies – comme s’il avait rassemblé toutes les ressources de son génie pour parvenir au sommet de son art. Un spectacle intemporel ! Daniel Auteuil et Aurore étaient les invités de la bande originale pour en parler, et c'est à écouter ici.

11 - Jean-Luc Lagarce, le théâtre autobiographique

Jean-Luc Lagarce est un des auteurs contemporains aujourd’hui les plus joués sur les scènes de théâtre françaises. Il avait 38 ans et était encore méconnu lorsqu’il est mort en 1995. À l'occasion de la création de sa pièce la plus célèbre, J'étais dans ma maison et j'attendais que la pluie vienne, retour sur la personnalité cachée de Jean-Luc Lagarce dans l'émission Ca peut pas faire de mal.

Bac technologique

12 - Voltaire, philosophe éclairant

"L'athéisme et le fanatisme sont deux monstres qui peuvent dévorer et déchirer la société. L'athée dans son erreur conserve sa raison, qui lui coupe les griffes alors que le fanatisme est atteint d'une folie continuelle" disait Voltaire en 1771. Sur la religion, le philosophe des Lumières a beaucoup évolué. Ecouter La Marche de l'Histoire.

Ouvrons Zadig de Voltaire, un roman épique et exotique où se déploie toute l’ironie du philosophe. Zadig ou la destinée de Voltaire : une épopée contre la bêtise dans l'émission Ca peut pas faire de mal.

En 1761, à Toulouse, l’affaire Calas se déroule sur fond de conflit religieux entre protestants et catholiques, rendue célèbre par l'intervention de Voltaire. Voltaire et l’affaire Calas dans La Marche de l'histoire.

En 1734 donc, la parution de ses Lettres Philosophiques remet Voltaire dans le viseur de la censure royale et le pousse à fuir Paris. L’écrivain trouve refuge en Champagne chez celle qu’il aime : Émilie du Châtelet, mathématicienne et physicienne. Voltaire et Émilie du Châtelet : une leçon de bonheur dans l'émission Autant en emporte l'histoire.

13 - Jules Verne, le père de la SF

Il est l'auteur français le plus traduit dans le monde, et est pour certains le père de la science-fiction, pour d'autres un visionnaire de génie, pour la plupart un faiseur d'histoires et de rêves. Les voyages extraordinaires de Jules Verne dans Le Temps d'un bivouac.

Jules Verne était aussi un grand admirateur des progrès technologiques. Jules Verne, des abysses aux étoiles dans Les Savanturiers.

Avec Jules Verne, on peut emprunter le train, l'éléphant, le traineau à voile, le ballon et la machine volante à hélices. Mais aussi percer le globe jusqu'au centre et voyager sous les eaux. Les mondes de Jules Verne : les profondeurs terrestres et marines dans La Marche de l'histoire.

14 - Nathalie Sarraute

Nathalie Sarraute : "Je pense qu’il est impossible de se voir soi-même". Le 16 octobre 1989 Nathalie Sarraute reçoit Jacques Chancel chez elle pour cet enregistrement de Radioscopie sur France Inter.

