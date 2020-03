Victor Hugo, Baudelaire, Marguerite Yourcenar, La Fontaine, Madame de la Fayette, Stendhal... Les douze écrivains au programme du bac de français ont fait l'objet d'émissions sur France Inter. En ces moments de confinement on vous aide à pallier l'absence de cours avec notre sélection 100% bac de français.

Le génie de Victor Hugo

Romancier, poète, dramaturge, pamphlétaire, académicien, pair de France, député... Tout en conservant le génie de l’enfance, Victor Hugo empoigna le XIXème siècle, combattit les injustices, et toutes les formes d’aliénation. Il croyait au mouvement, au progrès. Son défi était de n’avoir jamais peur.

En 2015 France Inter a eu la bonne idée de consacrer un été à l'auteur d'Hernani avec Guillaume Gallienne. 40 fois quatre minutes de "L'enfant sublime" à "Napoléon le petit", en passant par "L'amour du peuple", "Léopoldine", ou "Les Misérables"... Rigoureux, et passionnant, c'est LE podcast indispensable pour tout savoir sur Victor Hugo.

🎧 ÉCOUTER | Un été avec Victor Hugo.

Les Misérables

On sait quelles images suggèrent quasi automatiquement Les Misérables : c’est une montagne, un océan. Choisissons celle du fleuve. Hugo fait le pari que le livre s’enrichira des alluvions que déposeront les générations de lecteurs. Il pense qu’il deviendra un delta qui avancera dans la mer. Et que Dieu, à moins que ce ne soit lui-même, régnera sur la confluence des eaux.

Sur la genèse des Misérables, on écoute La Marche de l'Histoire

Tous les yeux s’étaient levés vers le haut de l’église...

"Ce qu’ils voyaient était extraordinaire. Sur le sommet de la galerie la plus élevée, plus haut que la rosace centrale, il y avait une grande flamme qui montait entre les deux clochers avec des tourbillons d’étincelles, une grande flamme désordonnée et furieuse dont le vent emportait par moments un lambeau dans la fumée..."

Avec Guillaume Gallienne, un extrait de Notre-Dame, lu le lendemain de l'incendie de la cathédrale le 16 avril 2019 :

Toujours sur l'édifice, et l'aspect politique de sa rénovation au XIXe siècle, on écouteLa Marche de l'Histoire de Jean Lebrun.

ET AUSSI ÉCOUTER :

Ce siècle avait deux ans, Les Rayons et les ombres, Les Châtiments... La poésie de Victor Hugo lue par Guillaume Gallienne dans l'émission Ça peut pas faire de mal.

Le coup d’état de Louis-Napoléon Bonaparte en décembre 1851 a contraint Victor Hugo au départ. Ce sera Bruxelles, brièvement, Jersey jusqu’à l’expulsion par les autorités locales en 1855, Guernesey enfin... Sur les exils de Victor Hugo, on écoute La Marche de l'Histoire de Jean Lebrun. Comme sur ses relations avec Napoléon III : Sans doute Hugo, de plus en plus attentif à la misère des classes populaires, attendait-il trop de l’auteur de « L’extinction du paupérisme ». Et il avait mal mesuré les ambitions du président qui restait d’abord un prétendant au trône.

Baudelaire, derrière le "Spleen"

Pourquoi Baudelaire est-il moderne ? Que raconte le poème A une passante ? Quel rôle joue la mer chez l'auteur des Fleurs du Mal ? Que pensait le poète de la photographie ? On trouve les réponses dans Un été avec Baudelaire, une série de l'historien Antoine Compagnon, avec la voix de Zabou Breitman.

Quel que fût le sujet, Baudelaire se tenait dans une double postulation. Entre Dieu et Satan. Entre l’horreur de la vie et l’extase de la vie... Dans La Marche de l'Histoire, l'historienne Marie-Christine Natta revient sur la pensée du poète.

La Voix, Au lecteur, L'invitation au voyage, Le voyage, La chevelure, A une passante, Une charogne, A celle qui est trop gaie... Les Fleurs du Mal le recueil de poèmes de Baudelaire lu par Guillaume Gallienne dans Ca peut pas faire de mal

Montaigne, philosophe mais pas seulement

🎧 Un été avec Montaigne par Antoine Compagnon : un podcast qui décortique ses Essais, qui revient sur le rôle politique du philosophe humaniste de la Renaissance qui avait choisi comme devise : "Que sais-je ?"

La Fontaine satirique et toujours d'actualité

Le saviez-vous ? Avant ses fables caustiques, satire du pouvoir politique, le poète du XVIIè siècle, Jean de la Fontaine avait écrit des contes coquins. De l'éloge du cocuage à Ce qu'il faut avaler de couleuvres pour devenir académicien en passant par La jalousie du Soleil, en 2017, c'est l'académicien et écrivain malicieux, Erik Orsenna qui a passé un été avec l'auteur des Fables. Et c'était passionnant !

🎧 ÉCOUTER | La Fontaine, une école buissonnière

Les 1000 vies de Beaumarchais

Tour à tour et en même temps musicien, horloger, armateur, agent secret, éditeur, affairiste, coureur de dots aussi, l’aventurier Beaumarchais veut tout : fortune, plaisir, célébrité. Mais la gloire, la vraie, c’est le théâtre qui va la lui donner.

🎧 ÉCOUTER | Autant en emporte l'Histoire "Beaumarchais et la révolte des auteurs"

Ô femme ! femme ! femme ! Créature faible et décevante ! Nul animal créé ne peut manquer à son instinct ; le tien est-il donc de tromper ?



Ce début pas très #metoo est celui de l’un des plus longs monologues de l’histoire du théâtre au XVIIIè siècle. Son auteur, l’illustre et intriguant Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, l’attribue à un personnage qui incarnera les valeurs révolutionnaires, et deviendra l’un des plus célèbres valets de comédie : Figaro .

🎧 ÉCOUTER | Ça peut pas faire de mal "Beaumarchais la trilogie de Figaro"

Guillaume Apollinaire "un phare et une balise"

Qui était Guillaume Apollinaire ? Qui, voyant un de ses calligrammes où il voulait représenter sur le papier quelque chose de l’acte d’écrire, n’a été tenté de l’imiter ? Ce fut un homme épique. Mais aussi un homme-époque. Après lui, les apparences que prend le monde ont changé. Et, pour décrire leur renouvellement, nous utilisons encore les mots qui furent les siens. Phare, balise, horloge du lendemain…

🎧 ÉCOUTER | La Marche de l'Histoire consacrée au poète

En 1914, Guillaume Apollinaire fait la connaissance de Louise de Coligny Chatillon dans un restaurant à Nice. En quelques secondes, c'est le coup de foudre... Dès lors, Apollinaire lui écrira des centaines de lettres. C'est le début d'une passion aussi intense qu'éphémère...

🎧 ÉCOUTER | Guillaume Gallienne lire Les Lettres à Lou dans Ça peut pas faire de mal

Laurence Campa a passé huit ans de sa vie à écrire la biographie de Guillaume Apollinaire. A la fin de ses recherches elle connaissait mieux les copains d'Apollinaire que ses voisins. Pour elle regarder le monde avec Apollinaire, c'est guetter les nouvelles belles choses, c'est chercher des merveilles, la surprise dans la vie ordinaire et l'aventure dans l'ordre du monde.

🎧 ÉCOUTER | Guillaume Apollinaire : l’homme-époque dans L'Heure des rêveurs avec Zoé Varier et Apollinaire, un poète en guerre dans la même émission

Guillaume Apollinaire a volé la Joconde !!! Ce fait-divers rocambolesque survenu à Paris il y a plus d’un siècle, mit en cause l'un de nos plus célèbres poètes français.

🎧 ÉCOUTER | Guillaume Apollinaire a volé la Joconde, une fiction de l'émission Autant en emporte l'histoire de Stéphanie Duncan

Montesquieu, à l'origine de la sociologie

Ce penseur politique, précurseur de la sociologie, philosophe et écrivain français est une personnalité essentielle du siècle des Lumières.

🎧 ÉCOUTER | Ça peut pas faire de mal avec un extrait des Lettres persanes lu par Guillaume Gallienne

Primordiale Madame de la Fayette

Elle a écrit _La Princesse de Clève_s, une publication très importante qui marque la naissance du " roman moderne", c’est-à-dire d’un genre qui aspire à plus de brièveté, de simplicité, et surtout qui s’inscrit davantage dans le réel…

🎧 ÉCOUTER | La Princesse de Clèves lue par Guillaume Gallienne dans Ça peut pas faire de mal et dans l'émission La Marche de l'histoirede Jean Lebrun

Stendhal, l'auteur du "Rouge et le Noir"

Julien Sorel, fils d'un charpentier, ne vit que pour la littérature, et se passionne pour le destin de Bonaparte... L'échelle de l'ascension sociale, il veut la gravir soit par le rouge de l'uniforme militaire, soit par le noir de l'habit de clergé.

Un jour, le curé du village de Verrières, l'abbé Chélan, le recommande pour un poste de précepteur... Il devra donc enseigner le latin aux enfants de monsieur le maire, M. de Rênal. Très consciencieux et encore timide, Julien se rend un matin à son premier jour de travail, sans savoir qu'il va tomber amoureux de l'épouse de son patron.

D'emblée, son destin sera scellé : cette passion le mènera à sa perte.

🎧 ÉCOUTER | Le Rouge et le Noir raconté par Guillaume Gallienne dans Ça peut pas faire de mal en deux épisodes

Marguerite Yourcenar

Écrivaine, romancière, nouvelliste et autobiographe, elle est aussi poétesse, traductrice, essayiste et critique littéraire. Considérée comme l'un des plus grands auteurs de notre époque, elle est la première femme à être élue en 1979 à l'Académie française, grâce au soutien actif de Jean d'Ormesson.

🎧 ÉCOUTER :

Le théâtre de Racine

Phèdre, Andromaque, Iphigénie... Racine est le maître de la tragédie au théâtre.

🎧 ÉCOUTER | L'hommage à Racine, par Ludmila Mikaël qui lui a offert ses plus beaux rôles, et qui continue de la fasciner dans l'émission Ça peut pas faire de mal

En attendant Samuel Beckett

S’il connaît la consécration, Beckett suscite, à ses débuts à Paris dans les années 1950, bien des polémiques : ses premiers romans, Murphy, Molloy, Malone meurt, sont taxés de nihilistes ; ses pièces, considérées aujourd’hui comme des chefs d’œuvre, En attendant Godot, Fin de partie, Oh les beaux jours , font scandale.

🎧 ECOUTER | Beckett l'ironiste dans l'émission Ça peut pas faire de mal et Samuel Beckett dans une fiction d'Au fil de l'Histoire de Stéphanie Duncan