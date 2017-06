Retrouvez ici des émissions entièrement consacrées à toute une série de philosophes d’hier et d'aujourd’hui !

Socrates, Athènes © Getty

Epicure

Epicure (-342 / -270), philosophe grec, est un fondateur de l'épicurisme, l'une des plus importantes écoles philosophiques de l'Antiquité. Sa doctrine peut être résumée par le tetrapharmakon :

Les dieux ne sont pas à craindre ; La mort n'est pas à craindre ; On peut atteindre le bonheur ; On peut supprimer la douleur.

Ça va pas la tête du 30 juin 2015

Quels sont les grands remèdes que propose la médecine épicurienne pour affronter cette chienne de vie ?

Descartes

Descartes (1596 - 1650) est un mathématicien, physicien et philosophe français. Il est considéré comme l’un des fondateurs de la philosophie moderne. On lui doit le fameux "Cogito ergo sum" ('Je pense donc je suis") tiré de son Discours de la méthode, fondant ainsi le système des sciences sur le sujet connaissant face au monde qu'il se représente

La Marche de l’histoire du 9 novembre 2011

Descartes scientifique

Claude Levi-Strauss

Anthropologue et ethnologue, Claude Lévi-Strauss (1908 - 2009) a exercé une influence décisive sur les sciences humaines dans la seconde moitié du XXe siècle, devenant notamment l'une des figures fondatrices du structuralisme.

Depuis ses premiers travaux sur les peuples indigènes du Brésil, qu'il avait étudiés sur le terrain entre 1935 et 1939, et la publication de sa thèse Les Structures élémentaires de la parenté en 1949, il a produit une œuvre scientifique dont les apports ont été reconnus au niveau international. Il a ainsi consacré une tétralogie, Les Mythologiques, à l'étude des mythes. Mais il a également publié des ouvrages qui sortent du cadre strict des études académiques, dont le plus célèbre, Tristes Tropiques, publié en 1955, l'a fait connaître au grand public.

La tête au carré 10 novembre 2015

Portrait de Claude Levi-Strauss

Machiavel

Homme d'Etat, historien et penseur politique, Machiavel (1469-1527) va rompre avec les conceptions politiques médiévales. Dans son oeuvre, Il justifie l'action du prince par l'efficacité et non plus la morale.

Les hommes ne savent pas être ni entièrement bons, ni entièrement mauvais

Dans Le Prince, Machiavel se réfère directement à deux œuvres philosophiques "classiques" : La politique d'Aristote et le Traité des devoirs de Cicéron. Mais, de son propre aveu, sa passion fut la lecture des historiens romains, en particulier Tite Live. Enfin, l'une des sources d'inspiration de Machiavel sont Les Miroirs des Princes. Un genre littéraire qui consiste à donner des conseils aux souverains, qui fleurit au Moyen-Age où il correspond à la nécessité d'éviter la tyrannie en conseillant aux princes de se conduire vertueusement. Machiavel va parodier le genre.

Un été avec Machiavel par Patrick Boucheron

Montaigne

Ecrivain, philosophe, moraliste et homme politique, Michel Eyquem de Montaigne (1533 - 1592) est l'auteur d’un livre qui a influencé toute la culture occidentale : les Essais.

"Que sais-je ?" était sa devise et quand on lui demandait d’où il était, il répondait, suivant l’exemple de Socrate : "je suis du monde", refusant toute étiquette géographique et par la même toute discrimination entre les Hommes.

Montaigne a posé les premiers fondement de l'Humanisme, ce courant de pensées qui veut que la société soit faite pour servir l’Homme et non l’inverse.

Un été avec Montaigne par Antoine Compagnon

Thomas More

Homme politique, historien, philosophe, théologien, juriste.... Grand ami d'Érasme, Thomas More (1478 - 1535) participe pleinement au renouveau de la pensée qui caractérise cette époque, ainsi qu'à l'humanisme, dont il est le plus illustre représentant anglais.

Auteur prolixe et renommé de son vivant, il publie en 1516 Utopia. Livre fondateur de la pensée utopiste, L'ouvrage a connu un succès particulier en France aux 17è et 18è siècles. Bien que Thomas More ne fût pas économiste, Utopia, qui n'était pas un traité d'économie, mais plutôt une satire de la société de son temps, fut repris au 19e siècle pour construire des théories économiques.

Diplomate, ministre, et finalement Lord Chancelier de Henri VIII, il démissionne pour ne pas soutenir le divorce du roi. Il est jugé pour haute trahison et décapité le 6 juin 1535 : Quand il arrive au pied de l'échafaud, il dit à l'officier présent :

Je vous en prie, je vous en prie, Monsieur le lieutenant, aidez-moi à monter ; pour la descente, je me débrouillerai...

La marche de l’histoire 18 octobre 2016

Thomas More, l'utopie et nous

Edgar Morin

Théoricien de la connaissance, philosophe et anthropo-sociologue, Edgar Morin (95 ans) définit sa façon de penser comme "constructiviste" en précisant :

c’est-à-dire que je parle de la collaboration du monde extérieur et de notre esprit pour construire la réalité

Il se consacre depuis vingt ans à relever le défi de la complexité qui s'impose désormais, non seulement à la connaissance scientifique, mais aussi aux problèmes humains, sociaux et politiques. Cette recherche intensive a débouché sur la proposition d'une véritable réforme de pensée.

Edgar Morin a créé et préside l'Association pour la Pensée Complexe.

Boomerang 20 décembre 2016

Edgar Morin en toute simplicité

Nietzsche

La pensée de Friedrich Nietzsche (1844 - 1900) a questionné de nombreux champs de la philosophie et la plupart des valeurs associées à nos sociétés. Son influence a été et demeure importante sur la philosophie contemporaine de tendance continentale, notamment l'existentialisme et la philosophie postmoderne.

Refusant la transcendance divine, le monde métaphysique, il s'est intéressé aux raisons qui poussent les individus à agir comme ils le font et à croire ce qu'ils veulent croire. Dans sa vision nihiliste, il a notamment fustigé l'idéalisme et questionné la notion de morale, revendiquant une approche relativiste de concepts érigés en règles absolues.

Les singes sont bien trop bons pour que l'homme puisse descendre d'eux.

Parmi les sources de la pensée de Nietzsche, on citera les penseurs présocratiques et en particulier Héraclite, ainsi que le stoïcisme (avec le concept d'éternel retour). Schopenhauer l'influencera aussi mais il le rejettera ensuite.

ça va pas la tête 16 juillet 2015

Dîtes un grand oui à la vie avec ce bon vieux Nietzsche !

Pascal

Mathématicien, physicien, inventeur, philosophe, moraliste, théologien français et.... inventeur de la machine à calculer (1623 - 1662).

Mathématicien exceptionnel, il se consacre à la réflexion philosophique et religieuse en 1654 après une expérience mystique. L’inventeur des omnibus parisiens et du calcul intégral a mis la raison et les probabilités au service de sa foi.

Il écrit pendant cette période Les Provinciales et les Pensées, publiées seulement après sa mort.

La nature a des perfections pour montrer qu’elle est l’image de Dieu, et des défauts pour montrer qu’elle n’en est que l’image.

La marche de l’histoire 13 décembre 2016

Les visages de Pascal

Paul Ricoeur

Paul Ricoeur (1913 - 2005) se situe à la croisée de trois grandes traditions philosophiques : l'existentialisme, la phénoménologie et son ouverture vers l'herméneutique, et la philosophie analytique.

Il a développé la phénoménologie et l'herméneutique, en dialogue constant avec les sciences humaines et sociales. Il s'est intéressé à l'existentialisme chrétien et à la théologie protestante.

Son œuvre est axée autour des concepts de sens, de subjectivité et de fonction heuristique de la fiction, notamment dans la littérature et l'histoire.

Déplorerions-nous la brièveté de la vie humaine, si elle ne se détachait sur le fond de l'immensité du temps ?

Ricœur reste pour beaucoup le modèle même de l’intellectuel toujours interpellé par l’événement et essayant d’y répondre simplement en penseur, et non en maître penseur.

la Marche de l’histoire, 18 mai 2017

Portrait de Paul Ricoeur

Arthur Schopenhauer

Figure du pessimisme et du romantisme allemand, Arthur Schopenhauer (1788 - 1860) est surtout connu pour son ouvrage principal, le Monde comme volonté et représentation.

La notion de volonté, ou de vouloir-vivre, occupe dans sa pensée une place fondamentale : il s'agit du fond de l'être, ce qui constitue toute chose, idée qui exercera une influence profonde sur Nietzsche, mais aussi sur Wagner ou Maupassant.

Il n'y a en effet aucune opinion, aussi absurde soit-elle, que les hommes n'aient pas rapidement adoptée dès qu'on a réussi à les persuader qu'elle était généralement acceptée.

Ca va pas la tête 9 aout 2016

Comment éviter la souffrance et l'ennui avec ce bon vieux Schopenhauer ?

Michel Serres

La première partie de l'œuvre de Michel Serres (86 ans), philosophe épistémologue se concentre sur la problématique morale des progrès de la science et de ses effets. Comment créer une éthique, envisager une déontologie quand science et violence s'allient ? Réfutant tout déterminisme scientifique, la philosophie de Michel Serres s'appuie sur le principe d'incertitude de Werner Heisenberg comme métaphore de la liberté et de l'inattendu.

La seconde thématique, présente le dépassement de l'industrie manufacturière par l'impact de la communication issue et transformée par les découvertes scientifiques. Présente dans ses cinq livres consacrés à Hermès, dieu grec des commerçants et de la communication, Michel Serres y tente une herméneutique des impacts de la science dans le monde contemporain. Le thème des messagers est également présent dans son livre consacré aux anges en 1993. La Légende des Anges peut-être lu comme une métaphore du rôle du philosophe qui annonce et montre l'état du monde contemporain.

Un certain désordre favorise la synthèse.

Profondément optimiste, sa philosophie a pu être critiquée pour sa naïveté, son scientisme ou ses approximations

Boomerang 5 décembre 2016

L'effet de Serres !

Spinoza

La pensée de Spinoza (1632 - 1677), philosophe néerlandais d'origine ibérique a eu une influence considérable sur ses contemporains et nombre de penseurs postérieurs.

La grande thèse théorique de Spinoza est qu'il n'y a qu'une seule substance, infinie et unique, Dieu, qui se confond donc avec le monde, l'univers lui-même. Cette thèse est à la fois panthéiste et athée. Panthéiste, car elle identifie Dieu et le monde. Athée car elle nie l'existence d'un Dieu moral, créateur, transcendant.

Gilles Deleuze le surnommait le "Prince des philosophes", tandis que Nietzsche le qualifiait de "précurseur", notamment en raison de son refus de la téléologie. D'après Hegel, "Spinoza est un point crucial dans la philosophie moderne. L'alternative est : Spinoza ou pas de philosophie."

Ca va pas la tête 12 août 2015

Célébrons la joie avec ce bon vieux Spinoza

Alexis de Tocqueville

Théoricien de la démocracie. Alexis de Tocqueville (1805 - 1859) est l'un des principaux penseurs modernes. Il est célèbre pour ses analyses de la Révolution française, de la démocratie américaine et de l'évolution des démocraties occidentales en général.

Le plus grand soin d’un bon gouvernement devrait être d’habituer peu à peu les peuples à se passer de lui.

Son œuvre a eu une influence considérable sur le libéralisme et la pensée politique, au même titre que celles de Hobbes, Montesquieu, et Rousseau.

la marche de l’histoire 3 octobre 2016

Portrait d'Alexis de Tocqueville