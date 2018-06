Sans tabou, ni chichi, la dessinatrice Lili Sohn publie un livre d’éducation sexuelle dessinée au féminin. Instructive, positive, vivante, une bible du corps féminin d’utilité publique !

Détail de la couverture de "Vagin Tonic" de Lili Sohn © Casterman

Le saviez-vous ? À sa naissance, une femme dispose de son stock d’ovocytes (pas loin de 400 000) pour toute sa vie. Les premières recherches sur le clitoris (exceptionnel organe uniquement dédié au plaisir) datent de … 2011 ! Le vagin est magique : non seulement il est auto-nettoyant, mais s’adapte à toutes les tailles. Il y a autant de formes de vulves que de visages. Et la femme, elle aussi, dispose d’un gland : la partie émergée du clitoris…

Lili Sohn a eu un cancer du sein à 29 ans, une épreuve qu’elle a racontée dans un blog passionnant : Tchao Gunther. La prise en charge de sa maladie par le corps médical lui a permis de mesurer l’étendue de son ignorance en anatomie. Amputée des deux seins, cette ancienne graphiste s’est alors interrogée sur la féminité… Son questionnement lui a inspiré un autre blog, Vagin Tonic, puis un livre, sur le vagin. L'objectif de Vagin Tonic est de mieux savoir, mieux connaître pour lutter contre la désinformation et les tabous. Son cycle menstruel l'agaçait ? Elle l’a mieux compris, l'a accepté et, aujourd'hui, en est fière.

Le dessin de Lili Sohn est immédiatement compréhensible.

Mêlé à des gravures anciennes détournées et à des schémas clairs, il est très agréable à suivre. À l’heure où les Youtubeur(se)s (Sophie Riche...) empoignent la sexualité avec intelligence, on pensait tout savoir, mais ce livre propose une synthèse très positive sur les connaissances en la matière. Après des millénaires d’ignorance et de pudeur, ça ne fait pas de mal ! Après les biographies de femmes célèbres auxquelles s’identifier, cette BD de la connaissance prolonge joliment le combat féministe.

Comment dessiner "Vagin Tonic"

La leçon de dessin de Lili Sohn :

Feuilletez quelques pages

Page de "Vagin Tonic" de Lili Sohn / Casterman

Page extraite de "Vagin Tonic" de Lili Sohn / Casterman

Extrait de "Vagin Tonic" de Lili Sohn / Casterman

► Vagin Tonic de Lili Sohn est publié chez Casterman