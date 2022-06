Le plus british des duos de la BD franco-belge, le plus déjanté des auteurs, le plus pointu et inventif des dessinateurs, un coup de projecteur sur une nouvelle maison d'édition BD… Que faut-il voir sur le chemin des vacances ? Sélection.

Blake et Mortimer à La Roche Guyon dans le Val Oise

Dans le décor du Piège diabolique, une aventure de Blake et Mortimer par Edgar P. Jacobs… Une exposition à la source de cette incroyable BD où le héros scientifique voyage dans le temps à bord d’un chronoscaphe : le château de La Roche-Guyon dans le Val d'Oise. L’exposition "MachinaXion, Mortimer prisonnier du temps" présente en 200 originaux et documents, l’histoire de cet album incroyablement inventif.

Chris Ware à la BPI à Paris

Après Angoulême en janvier, le Grand Prix du Festival international de la BD d’Angoulême 2022 se voit honoré à Paris. L’occasion de (re) découvrir le talent de cet auteur génial.

Fabcaro à la Cité de la BD d’Angoulême

La première grande rétrospective consacrée à Fabcaro, du 13 juillet 2022 au 20 février 2023, à la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image d'Angoulême. L'exposition "Fabcaro sur la colline Zaï zaï zaï zaï" proposera de plonger, en immersion, dans la riche œuvre de cet artiste devenu un phénomène d’édition avec déjà 300 000 exemplaires vendus de l’album Zaï Zaï Zaï Zaï, et 85 000 exemplaires du récent Moon River.

ECOUTER | Fabcaro dans Popopop

Ralf Konig à Lyon

Le festival Lyon BD se tient le week-end du 11 juin. Mais quelques expositions resteront accessibles tout l’été. Comme la double expo Bea Davies & Ralf König, jusqu'au 26 août 2022

Goldorak, Chauzy et Mandel à Amiens

Le 26e Rendez-vous de la BD se tient comme tous les ans le premier week-end de juin. Parmi les expositions qui se poursuivront au-delà :

Le reste du monde" la série post-apocalyptique de Jean-Christophe Chauzy, dont les aquarelles et grands formats résonnent avec le dérèglement climatique et l'exode des réfugiés qui doivent lutter pour leur survie.

L'exposition collective "Science et BD, les rencontres improbables" mettra en valeur le rôle de la BD pour vulgariser la richesse, la diversité et le rôle de la recherche scientifique, plus que jamais essentielle.

Enfin le festival donnera un coup de projecteur sur Exemplaire, maison d'auto-édition alternative, participative et solidaire créée par l'autrice Lisa Mandel.

« Les Ignorants » la BD viticole d’Etienne Davodeau à Caunes minervois

Dans le cadre exceptionnel de l'abbaye de Caunes-Minervois (Audes) se tient une exposition rétrospective du livre Les Ignorants d'Étienne Davodeau. Conçue en partenariat avec le Centre Belge de la Bande Dessinée par Mélanie Andrieu, commissaire de l'exposition, elle présente les grandes thématiques qui parcourent le livre. Jusqu’en mai 2023.

Et aussi

Au fil de soi, la future BD de Gwen de Bonneval sur les vitres de l'espace Jacques Villeglé à Saint-Gratien.