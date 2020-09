Repoussées ou annulées pour cause de COVID-19, les bonnes expositions consacrées au 9e art se bousculent en septembre 2020. Une invitation à découvrir ou redécouvrir des artistes d’exception. Panorama.

Détail d'un dessin de Catherine Meurisse prise dans l'exposition à Angoulême au FIBD 2020 © AD/FI

"Emmanuel Guibert et l’art de la biographie en dessin" aux Beaux-Arts

Pour sa première exposition consacrée à la Bande Dessinée, l’Académie des Beaux-Arts invite une pointure : Emmanuel Guibert, le "père" des aventures du GI Alan, du fabuleux roman graphique Le Photographe, et le co-créateur (avec Marc Boutavent) du plus célèbre des ânes bleus, Ariol. Emmanuel Guibert est à l’honneur, cet auteur qui a mis l’amitié au cœur de son œuvre et qui dessine des portraits généreux et profonds.

Emmanuel Guibert, biographies dessinées du 10 septembre au 18 octobre 2020 à l’Académie des Beaux-Arts.

Catherine Meurisse au Centre Pompidou

Jolie scénographie dans l'exposition consacrée à Catherine Meurisse en janvier 2020 à Angoulême avant celle de la BPI / AD/FI

Quelques mois après sa présentation au Festival d’Angoulême, l’exposition qui consacre l’autrice de La Légèreté et des Grands Espaces, arrive à Paris. L’occasion de revenir sur son parcours artistique de Charlie Hebdo à la BD. Mais aussi de retrouver ses sources d’inspiration (Tomi Ungerer, Sempé…) et ses dessins d’enfance où perce déjà la malice de son univers.

Après des études aux Beaux-Arts, Catherine Meurisse mettra son trait pertinent au service d’un regard vif et acéré. La Nature joue un grand rôle dans son œuvre qui évolue vers plus d’éléments personnels. Une grande artiste.

LIRE | Catherine Meurisse : Delacroix est vraiment un album post-attentat à Charlie

REGARDER | Comment dessiner Delacroix, la leçon de dessin de Catherine Meurisse :

Catherine Meurisse, La Vie en Dessin du 30 septembre 2020 au 25 janvier 2021 à la Bibliothèque publique d’information du Centre Pompidou à Paris.

Dans l'exposition consacrée à Catherine Meurisse à Angoulême avant celle de la BPI / AD/FI

Dans l'exposition consacrée à Catherine Meurisse / AD/FI

Picasso et la BD au Musée Picasso

Le Musée Picasso accueille le 9e art pour un parcours croisé entre le maître espagnol et les comics. Devenu lui-même un véritable personnage de bande dessinée, ses œuvres ont été reprises ou évoquées par des auteurs aussi divers qu’Hergé, Edgar P. Jacobs, Milo Manara, Julie Birmant et Clément Oubrerie. Souvent avec admiration, parfois avec humour ou irrévérence.

Picasso et la Bande Dessinée au Musée Picasso à Paris jusqu’au 3 janvier 2021

Enki Bilal à Landerneau

Dans l'exposition consacrée à Enki Bilal à Landerneau © Radio France / AD/FI

BD, peinture, cinéma, mise en scène… L’œuvre du dessinateur de La Foire aux immortels se déploie cet été à Landerneau (Finistère) en Bretagne pour une importante rétrospective thématique au Fonds Hélène et Édouard Leclerc pour la Culture.

LIRE | Enki Bilal : c'est en BD que j'ai poussé ma démarche artistique le plus loin

Enki Bilal jusqu’au 4 janvier 2021 au Fonds Hélène et Edouard Leclerc de Landerneau.

Peinture dans l'exposition Enki Bilal à Landerneau au FHEL à Landerneau / AD/FI

Cosey à la galerie Barbier à Paris

Détail de l'affiche de l'exposition Cosey à la Galerie Barbier à Paris / Cosey/Barbier

Plus de 100 originaux tirés du Voyage en Italie (1988), d’Orchidea (1990) et de Joyeux Noël, May ! (1995) dessinés par celui que l’on limite souvent - à tort ! - comme l'auteur du seul Jonathan. Rappelons que Cosey a reçu le Grand Prix à Angoulême en 2017.

Cosey : même poursuivi, le papillon jamais ne semble pressé, à la Galerie Barbier-Mathon du 4 septembre au 3 octobre 2020.

Quentin Blake et les Fables de la Fontaine

L’illustrateur des livres de Roald Dahl se voit honoré à Paris. En sélectionnant lui-même cinquante fables de la Fontaine peu connues à l'occasion du livre Fifty Fables of La Fontaine (The Folio Society), Quentin Blake démontre son intérêt immense pour la littérature, quelle que soit l'époque. Il ne se place jamais dans un chemin balisé. Au contraire, il choisit d'illustrer des textes singuliers, peu connus du grand public, auxquels il restitue leur nouveauté par ses dessins.

LIRE | Exposition dessin : pour Quentin Blake, "l’illustration, c’est comme jouer tous les rôles au théâtre"

Quentin Blake du 17 septembre au 4 décembre 2020 à la Galerie Martine Grossieaux à Paris

Lewis Trondheim fait des histoires à la cité de la BD d’Angoulême

Dans l'exposition Lewis Trondheim à Angoulême / AD/FI

Voilà comment Lewis Trondheim présentait l’exposition cet hiver : « Je ne voulais pas venir à Angoulême en 2020. Cela fait 30 ans que je viens cinq jours par an ! J’ai passé plus de six mois de ma vie à Angoulême… Mais il y a une exposition Trondheim… Je suis bien obligé d’y venir ! On va y voir ce que le commissaire d'exposition Thierry Groestsen a décidé d'y montrer, c'est à dire un peu mon parcours d'auteur. Comment j'ai commencé à apprendre à dessiner avec un matériel et un talent très, très réduit. Et comment petit à petit, j'ai appris à maîtriser l'outil. Donc, on va y voir des vieilles pages, des illustrations et même des albums inédits. Et j’ai fait quelques bêtises sur les murs ! »

LIRE | Lewis Trondheim : "Créer doit être un plaisir, pas une souffrance"

Lewis Trondheim fait des histoires jusqu’au 3 janvier 2021 à la Cité de la BD d'Angoulême.

Parmi les "bêtises" dessinées par Lewis Trondheim sur les murs de l'exposition, ce message très politique © Radio France / Anne Douhaire/France Inter

Prestigieuse équipe d’auteurs au Festival BD à Bastia

Ceux qui aiment la BD prendront le bateau ou l’avion ! Repoussé pour cause de covid, le festival maintient une très jolie et ambitieuse programmation. Au programme : Blutch, Philippe Dupuy, Wilfrid Lupano, Ruppert et Mulot et Schwrauwen, une exposition thématique autour de la SF, Camille Jourdy…

Un festival BD à Bastia en deux périodes, du 18 septembre au 16 octobre et du 4 novembre au 23 décembre en cette année 2020, avec un temps fort le week-end du 18 septembre.

New York Cannibals à la Galerie Huberty et Breyne

Détail de la couverture de "New York Cannibals" de Boucq et Charyn / Le Lombard

Les planches du polar américain situé dans le milieu des tatoueurs et dans la communauté d'anciens du goulag, signé Boucq et Charyn seront exposées au moment de la sortie de l'album.

New York Cannibals à la Galerie Huberty et Breyne du 4 au 19 septembre 2020.

Et aussi

Une exposition Blexbolex à la Maison Fumetti à Nantes du 10 septembre au 31 octobre 2020,

Une exposition Largo Winch à la Cité de l'économie à Paris à partir du 17 octobre 2020.

On court les festivals :