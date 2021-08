Le dessinateur fait la chronique du lieu de son enfance dans le centre de la France. Un récit autobiographique qui mêle géographie, économie et histoire. Un coup de projecteur sur un lieu qui raconte plus qu'on ne le pensait.

David Prudhomme a un point commun avec le comédien Gérard Depardieu, le présentateur Michel Denisot ou l’écrivain Jean Giraudoux : il a un lien fort avec la ville de Châteauroux.

La préfecture de l’Indre n’a sur le papier rien d’exceptionnel. Mais elle a une particularité : elle a été le lieu de l’installation d’une base américaine. En 1950, les pays de l'OTAN (Organisation du traité de l'Atlantique nord) signent un accord de défense mutuel qui conduit à l’installation en France d’une importante présence militaire américaine. Localisé sur une ancienne base aérienne, le site de Châteauroux servait de point d’entrée important en Europe pour les alliés.

En 1967, lorsque les Américains quittent la région après la décision du général De Gaulle de quitter le commandement intégré de l'OTAN, le terrain jouxtant la base devient une importante zone industrielle. L’ancienne structure militaire a accueilli un centre pour étudiants chinois, un lieu de formation religieux...

En 2008, un projet chinois est évoqué avec une promesse de 4000 emplois à venir. Sans vraiment de concrétisation. Plus récemment, ce même lieu a servi de parking pour les avions cloués au sol pour cause de Covid.

La ville paisible de 40 000 âmes résume à elle seule l’histoire de l’après-guerre avec l’évolution des paysages : l’étalement urbain, les tentatives de recyclage des immenses bâtiments de l’armée, ou les diverses tentatives pour rendre les villes moyennes attractives...

David Prudhomme donne des éléments autobiographiques. Il est arrivé à Grangeroux, un village entre le centre-ville et la base au début des années 1980.

Il raconte les bêtises que font tous les gamins du monde, sa passion très précoce pour le dessin qui l’isole un peu de l’extérieur - et lui sert souvent de prétexte pour ne pas participer à certaines tâches -, la recherche d'un style vestimentaire à l’adolescence…

Autant d’éléments qui incarnent le récit historique. Tout comme les personnages : il y a un "shérif", Roland, un voisin qui s’appelle Depardieu (Fabrice de son prénom)… Le dessin rend à merveille le ton mi-réaliste, mi fantastique de cette épopée castelroussine. Et raconte sans nostalgie l’évolution de tout un pays. Inratable.

David Prudhomme : "Quand nous sommes arrivés là-bas en 1981, je n'avais aucune idée de ce qu'était cet immense hangar qui s'étale sur plusieurs centaines d'hectares. Je croyais que c'était une grosse ferme.

Il s'agissait de la structure militaire de laquelle les Américains étaient partis en 1967. Les Américains sont restés 16 ans à Châteauroux. Quand ils sont arrivés en 1951, le Berry, était plus proche de Jour de fête de Tati que d'autres choses.

Les Américains ont apporté avec eux leurs Cadillac et tout leur mode de vie. Ce fut une révolution, un choc culturel. Et le territoire est encore marqué par cette époque.

Sitôt les Américains partis, l'armée française a investi les lieux. Quand on est arrivé, c'était donc l'armée française qui était présente.

Il y a des magnifiques ciels à Châteauroux, et comme tout est plat on a un horizon incroyable, des couchers de soleil assez phénoménaux et parfois des avions.