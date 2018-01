Emma G Wilford, une BD pas si sage en compétition au Festival de BD d’Angoulême.

Détail d'Emma G. Wilford d'Edith © Noctambule/Soleil

:Dans les années 1920, Roald Hodge disparait au cours d’une expédition en Laponie. L’écrivaine Emma G.Wilford, sa « promise » restée à l’attenddans la short-list pour le fauve d'or 2018.: sa sœur, en rêvant d’une seule chose : partir sur les traces de Roald. Ce qu’elle finit par faire malgré les mises en garde masculines.

Emma G Wilford débute de manière très classique, comme le dessin très délicat d’Edith

Puis quelques indices laissés çà et là nous font comprendre que l’héroïne n’est pas si nette, et son explorateur non plus. Il la courtisait déjà alors qu’elle n’avait que 12 ans et demi… De cette BD, on aime l’histoire qui ne nous mène pas là où l'on pourrait s'attendre. On apprécie le découpage vif et les très beaux dessins d’Edith, en particulier ceux des paysages en Finlande.

Rencontre avec Edith

Pendant un an et demi, j’ai vécu avec Emma

Ecoutez Edith sur Emma G Wilford :

Des couleurs sombres en opposition aux pages lumineuses du début de l’album

Ecoutez Edith commenter les pages suivantes d'Emma G. Wilford

Page 64 d'Emma G Wilford d'Edith et Zidrou / Noctambule/Soleil

Page 70 d'Emma G. Wilford d'Edith et Zidrou / Noctambule/Soleil

Emma G Wilford d’Edith et Zidrou est paru chez Soleil dans la collection Noctambule. La BD est présente en sélection à Angoulême et figure même dans la short liste aux cotés des titres suivants :

