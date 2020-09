Après Claire Bretecher en 2015 et Riad Sattouf en 2018, la Bibliothèque publique d'information du Centre Pompidou (BPI) rend hommage à Catherine Meurisse. D’abord présentée au Festival de la BD d’Angoulême en janvier 2020, l’exposition consacrée à la dessinatrice arrive à Paris dans une version légèrement remaniée.

On vous dit pourquoi il faut absolument y aller.

Catherine Meurisse est une grande artiste

L’autrice de La Légereté est une très grande artiste. Outre son humour, son trait et son regard acérés inspiré par les plus grands (Sempé, Ungerer… mais aussi le méconnu Georges Beuville que l’exposition met en lumière), la dessinatrice sait manier les divers temps du récit.

Ses dessins de presse dans Charlie Hebdo pendant dix ans (2005-2015), et ses illustrations pour Les Echos ou, plus récemment, Zadig, le prouvent, elle maîtrise le temps ultra court. Mais Catherine Meurisse sait aussi se servir du temps long de la narration avec ses romans graphiques comme La Légereté ou, plus récemment, Les Grands Espaces.

Très intéressante aussi et visible à la BPI, la capacité de l’autrice à parler de littérature (Mes hommes de lettres), de peinture (Delacroix), à raconter des histoires drôles ou imaginaires et, en même temps, à savoir se recentrer sur elle-même avec ses deux dernières BD autobiographiques.

Autre marque de sa polyvalence : si elle sait jouer du crayon et du feutre, ses derniers travaux comme Delacroix, ou ses peintures japonaises issues de sa résidence à la Villa Kujoyama en 2018 montrent que Catherine Meurisse connaît l’art subtil du pinceau.

La BPI lui va si bien

Préparée en plein confinement, l’exposition bénéficie d’une toute nouvelle scénographie, et de la hauteur sous plafond du Centre Pompidou. Sous un éclairage puissant, les planches, peintures, et documents préparatoires y prennent une ampleur nouvelle.

L’occasion de découvrir des inédits

Outre ses peintures japonaises très récentes, l’exposition permet de découvrir des dessins de jeunesses de Catherine Meurisse, ses peinture pour la revue Zadig dont le délicat et très poétique Souffleur de feuilles qui confirme sa filiation avec Sempé.

