Robert Kirkman, l'auteur de la saga "The Walking Dead", était l'invité d' @AntoinedeCaunes et Charline Roux dans "Popopop", à l'occasion de la journée spéciale #BD sur France Inter. Extraits de l'entretien . Comment se sent-on quand on met le point final à une saga longue de 16 ans ? RK : "J'étais terrifié, figurez-vous. "Games of Thrones" venait de se terminer aux USA, et c'était une fin assez clivante, il y a des gens qui se sont plaints. Je me suis dit "Je viens de ruiner ma carrière". Mais les gens ont plutôt compris, ça s'est très bien passé finalement" . Quand on arrête une série de zombie, est-ce qu'elle risque de revenir ? "C'est tout à fait possible ! Je n'ai rien prévu pour le moment mais à l'avenir, quand ma carrière sera dans le caniveau et que je n'aurais plus de quoi vivre, peut-être que je ramperai jusqu'aux Walking Dead et que j'essaierai de les ressusciter [...] SPOILER ALERT J'ai effectivement laissé la porte ouverte avec le personnage de Negan qui reste en vie [...] Mais la boucle est bouclée, si je devais créer quelque chose d'autres, il faudrait s'intéresser à des personnages secondaires" . Avec le réchauffement climatique, les tensions internationales un poil guerrières et les vilains virus, est-ce que vous êtes optimiste pour la suite de l'humanité ? "J'aimerais bien l'être. J'ai des gamins en bas âge. Une partie de moi est pessimiste, quand même. Une autre dit que, dans une certaine mesure, on est au bord du volcan depuis des années et peut-être trouvera-t-on des solutions" . Comment expliquer l'attrait du zombie aujourd'hui ? "Il incarne la peur de la mort. C'est quelque chose de très universel dans lequel chacun peut se reconnaître" . 👉 L'entretien complet est à retrouver sur franceinter.fr à la page de l'émission "Popopop" du 28/01/2020 . 👉 De nombreux autres rendez-vous #BD à retrouver sur notre site ou notre application avec @penelopeb @lewistrondheim @professeurmoustache ... . 📸 Image 1 : Couverture du dernier chapitre de "The Walking Dead" Photos 2, 3 & 4 : successivement Robert Kirkman, Antoine de Caunes et le plateau de "Popopop" lors de l'émission © Christophe Abramowitz / Radio France #BD #thewalkingdead #kirkman