L’annonce a été faite par Antoine de Caunes dans l’émission "Popopop" qu’il anime avec Charline Roux. C’est une bande dessinée américaine sur le deuil et le surf, parue chez Casteman, qui succède à "L’Âge d’Or", le roman graphique médiéval de Cyril Pedrosa et Roxane Moreil (Dupuis), Prix BD Fnac France Inter 2019.

La présentation de la BD par Casterman : Entre les plis et les remous des vagues, naît le récit bouleversant d’une tragique histoire d’amour, portée par un trait en lignes ondoyantes. Originaire de Los Angeles, AJ Dungo rencontre Kristen au lycée. Mais alors qu’il tombe amoureux, la jeune fille, tombe malade : elle est atteinte d’un cancer qui l’emporte dix ans plus tard.

Nobrow press, le célèbre éditeur britannique repère le jeune AJ Dungo grâce à ses travaux de fin d’études, et lui donne l’occasion de raconter son histoire. L’artiste convoque alors l’histoire du surf pour chevaucher l’océan et sublimer les émotions du deuil jusqu’au frisson.

Leur relation, pudiquement mise en scène à travers quelques instants choisis, se dessine dans ce livre-hommage, qui, au-delà de la commémoration et du souvenir, donne à voir l’éternité du sentiment amoureux

AJ Dungo lui avait promis. Kristen est décédée le 22 février 2016, à l’âge de 25 ans, alors que l’artiste finissait son dernier semestre à l’université. Le dessinateur confie :

J’aurais voulu pouvoir passer plus de temps avec elle, mais elle voulait me voir obtenir mon diplôme. C’est pour elle que j’ai continué les trois mois qu’il me restait à l’école.