Le dessinateur de BD, et chercheur à la retraite, publie une aventure complète de Robert Cognard. Ce dernier, confronté à la panne d'humour, dérape sur une mauvaise blague, et est envoyé dans une sorte de camp de rééducation… Du grand Goosens.

Robert Cognard a un chapeau en arrière, la trogne rougeaude, les yeux écarquillés, la moustache gauloise, la bouche toujours prête à faire rire. Une gloire du comique. Mais là, c'est la panne. Rien ne vient. Aucune bonne vanne - "C'est la fin des haricots péteurs"… Sa femme le quitte, et il est mis à la porte de son boulot.

Il tente de se refaire, mais au Salon du rire, soudain, c'est le drame : il glisse une mauvaise blague. Et se voit rangé parmi les ringards.

Pour une histoire de punaise rouillée glissée sous des fesses, Robert Cognard est envoyé devant une cour de justice, puis c'est le FBI qui s'en mêle…

On l'aura compris, Goosens nous embarque une fois de plus très loin

Dans un univers où l'on croise pêle-mêle Corto Maltese, François Mitterrand, Tintin, Goscinny, ou Dieu… où l'"on peut rire de tout, mais pas de n'importe qui" … et où les situations sont toutes plus absurdes et décalées. C'est drôle, et sophistiqué…

Aujourd'hui à la retraite, le dessinateur a toujours mené sa carrière de chercheur et d'auteur de BD motivé par une envie de comprendre comment les choses fonctionnent - que ce soit l’humour, les chiffres ou, ici, le rire. Et c'est passionnant.

Édouard Baer dit de Goosens qu'il est un génie. On n'est pas loin de lui emboîter le pas.

Comment dessiner "La Porte de l'Univers", la leçon de dessin de Goosens

La porte de l’Univers de Daniel Goosens est parue chez Fluide Glacial. Une BD France Inter.