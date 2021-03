Les deux auteurs de BD publient un album loufoque qui mêle d'anciens vrais présidents à des histoires improbables de géopolitique et d'espionnage. En jouant avec les codes du comics, ils livrent un récit plaisant, et très divertissant.

Le Ministère secret de Joann Sfar et Mathieu Sapin © Dupuis

A peine arrivé à l'aéroport, Yaacov Kurtzberg, un géant en... granit est arrêté: il n'a pas le droit de quitter le territoire américain. Pendant ce temps, François Hollande appelle le dessinateur Mathieu Sapin à l'aide lors d'un rendez-vous avec l'ex-joueur de football Eric Cantona. Ce dernier a un comportement étrange, et l'ancien chef de l'Etat ne le "sent" pas. Effectivement cet Eric Cantona est un faux. Violent, il commence à tirer des coups de feu partout. Et dévoile ce qu'il est sous son costume de pseudo footballeur au moment où Mathieu Sapin le poignarde dans le dos avant de tomber dans les pommes !

François Hollande est membre du Ministère secret, une organisation qui rassemble d'ex-présidents de la République française pour continuer à œuvrer en coulisse pour la France. Là, il semble que "les ex" soient aux prises avec plus forts qu'eux.

Une envie de s'amuser à partir de la réalité

On sent de la part de Joann Sfar et de Mathieu Sapin, les deux auteurs biberonnés aux jeux de rôle, une envie contagieuse de s'amuser ensemble. Sur un ton plein d'auto–dérision Mathieu Sapin dessine une histoire vivante pleine de rebondissements improbables. Il joue avec notre connaissance de sa fréquentation du milieu des hommes politiques, et sa science de la BD reportage. Cet auteur plutôt discret se met ici en scène en superhéros.

Sont particulièrement réussis les dialogues entre Nicolas Sarkozy et François Hollande, les Pierre Richard de l'espionnage. Aux scènes surréalistes sont mêlés des éléments réels : Vladimir Poutine, Greta Thunberg, ou encore la Bourgogne, terre natale de Mathieu Sapin… Et c'est très plaisant. Vivement la suite !

Mathieu Sapin : "Comment dessiner "Le Ministère secret" ?"

Feuilletez quelques pages

Le Ministère secret, Tome 1 : Héros de la République, par Joann Sfar et Mathieu Sapin est paru chez Dupuis

=> Plus de BD sur France Inter