Après « Extases » qui racontait sa sexualité libre, l'auteur de « Magasin général » avec Loisel, signe un récit fort et bouleversant sur la mort de son frère devant ses yeux alors qu'il avait 18 ans.

Détail de la couverture du "Petit-frère" de JeanLouis Tripp © Casterman

L'été 1976, alors que JeanLouis Tripp cheminait en roulotte en famille sur les routes de Bretagne, son petit frère a été percuté par une voiture qui a pris la fuite.

L'enfant est mort dans l'accident

L’auteur de BD avait 18 ans, et Gilles, 11. Le jeune homme et sa famille vont être dévastés par ce deuil aussi violent qu’inattendu. Dans Le petit frère, le dessinateur raconte : la sidération, le choc, la tristesse, la douleur de la perte, la culpabilité du survivant, la volonté de justice, la colère… Puis dans la longueur, l’apaisement.

Détail d'une planche de "Petit-frère" de JeanLouis Tripp / Casterman

L'événement est raconté très tôt dans le livre. Le lecteur assiste aux semaines qui suivent, puis trente ans après, à l'enquête de l'auteur auprès de sa mère pour tenter de boucher les trous de sa mémoire.

JeanLouis Tripp :

C'est un travail de mémoire auquel je suis habitué. C'est le même qu'avec "Extases". La mémoire est assez curieuse. Dès qu'on commence à se focaliser sur un point du passé, une période précise, il suffit de tirer le fil, et les choses reviennent. J'ai complété ce retour en arrière avec des conversations avec ma mère. Malgré sa douleur, elle a accepté de parler.

Détail d'une planche de "Petit-frère" de JeanLouis Tripp / Casterman

C’est une mise à nu courageuse que nous propose le dessinateur

Lorsque que récemment une amie proche a perdu son jeune frère, et qu’un jeune homme a été renversé par un fuyard en Bretagne, JeanLouis Tripp raconte que ce livre s’est imposé à lui. Il a laissé tomber ses projets en cours pour se consacrer à ce récit devenu urgent.

JeanLouis Tripp explique pourquoi il a écrit Petit-frère :

Quand on perd quelqu’un de façon inattendue, l'effet de la déflagration est absolument sidérant. On ne sait plus, on perd tous ces repères d'une seconde à l'autre. Tant qu'on n'a pas vécu ce genre de deuil, on ne peut pas comprendre ce que les personnes ressentent. Je fais ce récit parce que lorsqu'on traverse une telle expérience, on a l'impression qu'on est seul à la vivre. Savoir que d'autres connaissent la même chose autorise à se pencher sur sa douleur. Et peut-être l'apaiser.

L'auteur poursuit et évoque les conséquences sur sa vie :

Cet événement a été important parce que jusqu'à la fin de la trentaine, j'ai eu des moments de dépression. Je pense que la mort de mon frère a joué un rôle fondamental dans ma construction et ma vie, et je ne sais pas exactement lequel. Mais je n'imagine pas que ça n'ait pas pu changer quelque chose d'essentiel.

Détail d'une planche de "Petit-frère" de JeanLouis Tripp / Casterman

Le dessin à l’I-pad, lui a apporté le plaisir de dessiner sans stress, et contribue à la fluidité cette histoire forte. Le temps écoulé depuis la mort de son frère, et la mise en scène narrative, apportent la distance nécessaire à l'auteur, et au lecteur. Ce qui fait de ce récit, une aventure triste, bouleversante, mais universelle, et profondément humaine. Il faut oser plonger dans ce bel océan de tristesse.

Comment dessiner Le petit frère, la leçon de dessin de JeanLouis Tripp

Le petit frère de JeanLouis Tripp est paru chez Casterman