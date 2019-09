Juanjo Guarnido ("Blacksad") et Alain Ayroles ("De cape et de crocs") s’amusent à tricoter le roman d’aventures d’un personnage espagnol aux mille vies sur fond de conquête des Amériques…

Détail d'une couverture des "Indes Fourbes" d’Ayroles et Guarnido © Delcourt

Sur une table de torture où l’on cherche à lui extorquer des informations sur l’Eldorado, Don Pablos de Segovie cherche à gagner du temps. Il va raconter toutes ses aventures de vaurien du siècle d’or, de son enfance misérable chez les brigands à Madrid jusqu'aux Indes…

Quand le dessinateur de Blacksad, Juanjo Guarnido et le scénariste de De cape et de crocs, Alain Ayroles se rencontrent, ils décident rien de moins que donner une suite à un roman picaresque vieux de 400 ans : El Buscon de Francisco de Quevedo, le Molière espagnol.

Cet ouvrage satirique avait subi les foudres de l’inquisition

A travers les aventures de Don Pablos, il moquait entre autres l’appât du gain chez ceux qui tentaient l’aventure du Nouveau monde.

Dans Les Indes fourbes, les personnages aux visages (parfois inspirés de personnages réels) très expressifs et aux traits proches de la caricature siéent au XVIIe siècle et à cette histoire de petits et gros vols, d’usurpation, de larcins, de prostitution. Et servent parfaitement un récit à la première personne ultra vivant et aux dialogues truculents.

Sur 145 planches, on suit pied au plancher ce filou de Don Pablos (croqué, sur la couverture, à la peinture à l’huile à la manière de Velasquez ) auquel on s’attache et que rien n’arrête. Son parcours incroyable plein de rebondissements fait qu’on ne s’ennuie pas une seconde. Une des meilleures BD de la rentrée.

Comment dessiner Les Indes fourbes ?

Alain Ayroles : "La société du XVIIe siècle fait écho à celle d'aujourd'hui"

Ecouter le scénariste des Indes fourbes expliquer comment l'idée de cette histoire lui est venue :

4 min Alain Ayroles donne les clefs de l'écriture des "Indes fourbes" Par France Inter

Les Indes Fourbes d’Ayroles et Guarnido est publié chez Delcourt