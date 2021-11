De quoi sommes-nous fait ? Pour Pénélope Bagieu ("Les Culottées", "California Dreamin", "Sacrées sorcières"…) de couches diverses et variées qui ont sédimenté et infusé jusqu'à former notre personnalité.

Détail de la couverture des "Strates" par Pénélope Bagieu © Gallimard BD

Enfant, Pénélope Bagieu a reçu à Noël une petite chatte nommée Fumée devenue quasiment son greffon. Sevrée trop tôt, l'animal la collait, glissait son arrière-train sous son nez, sentait mauvais… Mais elle y était attachée. L'histoire de ce félin en dit long sur la femme que Pénélope allait devenir : son rapport quasi-amoureux aux chats, renseigne aussi sur sa sensibilité…

Des morceaux de vie, il y en a plein dans "Les Strates"

La rencontre un peu tardive avec la contraception ; une soirée où Pénélope, alors jeune fille, se rend chez un garçon inconnu ; les médailles décernées au ski qui l’ont définitivement fâchée avec ce sport... Mais aussi, la fois où un garçon a tenté d'obtenir un rapport sexuel non consenti, et qu'elle n'a pas osé le raconter ensuite même à sa meilleure amie…

"Les Strates" raconte des histoires d'enfance et de jeunesse universelles - les interrogations sur la poitrine qui pousse (ou pas), la confrontation au deuil... Mais la façon dont Pénélope Bagieu en saisit le sel est habile. Surtout, la sincérité de ces petits récits rend émouvant ce parcours d’une artiste déterminée depuis toujours comme le montre sa volonté pour arrêter de sucer son pouce, enfant. Le passage des biographies féministes de femmes culottées à l’autobiographie dans un dessin simple au crayon est parfaitement réussi. Et est le signe d’une jolie maturation.

Trois questions à Pénélope Bagieu

Le féminisme né d’une confrontation entre l’intérieur et l’extérieur

Pénélope Bagieu : "Mon féminisme est né de la confrontation de l'univers dans lequel j'ai grandi, et l'extérieur. J’ai été élevée avec une mère, une sœur, une grand-mère… Toute une nébuleuse de femmes extraordinaires autour de moi. Elles ne m’ont pas préparée à ce que pouvait être le sexisme. Pour elles, j'étais capable de tout et il n’y aurait pas de problème. Ma mère travaillait toute seule pour nous élever avec ma sœur. Donc dans la vie, une femme pouvait toujours se débrouiller. Puis à un moment, il y a eu la rencontre avec la société où seule mon apparence physique compte, où potentiellement, à tout moment, je peux me faire agresser et où je suis renvoyée à mon physique sans raison. Ça a été un choc et cela m'a rendu féministe."

Un passage à l’autobiographie

PB : "Quand on parle d'autres femmes, comme dans "Les Culottées", on parle déjà de soi, mais de manière un peu déguisée. Maintenant, j'ai moins peur. Quand je me suis lancée dans "Les Strates", je me suis interrogée. Était-ce intéressant ou pas de parler de moi… Peut-être qu’il y a 10 ans, je n’aurais pas osé. Mais là, je me suis dit que c’était bien."

"Les Strates", un encouragement à traverser une expérience d’adolescence universelle

PB : "Je ne pense pas ce livre soit un exemple à suivre, mais j'espère qu’il peut montrer l’universalité d'expériences à des jeunes femmes. "Les Strates" dit aux jeunes que leur malaise est temporaire. Et si j'ai survécu à ça, c'est possible pour eux. Même si c'était il y a vingt ans… Les choses ne changent pas tant que cela. Si les adolescentes en parlent autour d'elles, elles se rendront compte qu'à quelques détails près, on vit toutes un peu la même chose."

Comment dessiner "Les Strates" ?

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

"Les Strates" par Pénélope Bagieu est paru chez Gallimard BD

ALLER PLUS LOIN