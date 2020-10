La dessinatrice publie à compte d’auteur ses 365 planches publiées entre juin 2019 et juin 2020 sur Instagram. Elles racontent une tentative de reprise en main globale, peut-être trop brutale, qui débouche sur un audacieux et judicieux passage à l’auto-édition.

En 2019, prise d’un ras-le-bol, l’autrice Lisa Mandel (Les Nouvelles de la jungle, La famille Mifa etc…) en plein mal-être décide d’arrêter de fumer, de boire trop d’alcool, de passer trop de temps devant les écrans (jeux vidéo, séries…) pour se reprendre en main. Suite à l’obtention d’un financement participatif, et pour se motiver, elle publie une planche par jour de son aventure vers la vie saine sur Instagram.

C’est le journal de bord d’une année

Une année qui va prendre un tournant différent de celui envisagé - si Lisa Mandel a cessé de fumer et de trop boire, elle a traversé des périodes d’angoisse et des épisodes d’épilepsie terribles, qu’elle ne nous épargne pas. Une année où elle se met au sport, mange mieux, mais Lisa Mandel assiste à la naissance du mouvement de contestation des dirigeants libanais. Et vivre, comme nous tous, le confinement.

C’est raconté avec beaucoup de lucidité, mais, aussi, beaucoup d’autodérision. Au bout de l’aventure, pas de perte de poids, ni de retour spectaculaire à une vie saine, à laquelle elle finit par ne plus trouver d’intérêt, mais une évolution vers plus de bienveillance envers elle, et plus d’indépendance pour l'autrice qui décide d'éditer elle-même sa BD.

Lisa Mandel en profite pour glisser une critique du patriarcat et de l'obligation de perfection dans nos sociétés contemporaines.

Le dessin fluide, immédiatement lisible se marie agréablement avec le ton souvent humoristique. Le style presque enfantin parvient à nous faire comprendre en finesse la douleur de celle qui luttait pour devenir ce qu’elle n’était pas.

Une Année exemplaire à commander sur le site de Lisa Mandel ou dans les bonnes librairies

=>>>> Dans le cadre du Festival Bula annulé, une exposition "Une année exemplaire" a lieu jusqu’au 31 octobre à la bibliothèque Françoise Sagan à Paris.