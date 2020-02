Une BD magistrale et trépidante sur la Révolution française, un véritable bijou graphique d'un grand dessinateur canadien, un grand magaka, un récit vivant sur le foot féminin, Emmanuel Guibert, l’auteur d'Ariol... Retrouvez tout le palmarès du 47e Festival International de la BD.

Le Fauve d’or : "Révolution" t.1 de Florent Grouazel et Younn Locard (Actes Sud - L’An 2)

On suit au plus près une foule de personnages connus : Marat, Lafayette, Mirabeau, Robespierre… Mais ce ne sont pas ces figures historiques qui sont au premier plan : plutôt une petite mendiante, un député breton du TiersEtat, ou une commerçante des Halles auxquels on s’attache vite. Chacun des protagonistes tire une des ficelles de l’histoire.

Ce que les auteurs nous racontent à un rythme enlevé, c’est le dur quotidien des Parisiens de 1789 : la faim, la saleté, l’absence d’éclairage, la difficulté à survive avec, en parallèle, les travaux philosophiques, politiques de la future Assemblée.

Leur dessin grouillant, parfois très détaillé sur certains décors de Paris trouve ses racines dans de multiples sources. La petite voleuse est inspirée à la fois d’une gravure de l’époque, et de Kitaro de Shiguri Mizuki... Un ouvrage superbe, politique et plein de souffle.

Feuilletez quelques pages :

Fauve spécial du Jury : "Clyde Fans" de Seth (Delcourt)

Cette bande dessinée est un monument : 475 pages ! Il aura fallu vingt ans à son auteur à en venir pour en venir à bout. Mais cela valait la peine d’attendre. La devanture d'un magasin décati de Toronto a inspiré à Seth l'histoire de Clyde Fans : la chronique d’un vendeur de ventilateurs sur le déclin dans les années 1950/1970. Clyde Fans est une entreprise familiale, mais les deux frères Matchcard ne s’entendent pas. Ils sont tellement opposés : Simon est rêveur, Abraham est plus ancré dans le concret. On va les suivre à différentes époques, et les voir évoluer, les entendre penser… Ce roman graphique est nostalgique, mélancolique, et divinement dessiné dans une bichromie de bleu. Un ovni magnifique.

Le Grand Prix : Emmanuel Guibert

Le grand Prix a été attribué à l'auteur d'"Ariol", du "Photographe" et d'"Alan" qui place la camaraderie très haut. ►►► LIRE sa réaction | Emmanuel Guibert Grand Prix d’Angoulême 2020, l’amitié au cœur

Et aussi :

Fauve d'honneur : Yoshiharu Tsuge

Yoshiharu Tsuge, précurseur du manga « du moi » "est à la bande dessinée japonaise ce que Godard a été au cinéma français", annonce Xavier Guilbert, le commissaire de l'exposition consacrée à l'artiste nippon au Festival international de la BD d'Angoulême. Autant Osamu Tezuka (à l’honneur en 2018) était solaire, tourné vers l’extérieur, autant Yoshiharu Tsuge (né en 1937 à Tokyo), est sombre, torturé… au point d’interrompre sa carrière à plusieurs reprises.

Fauve Prix du Public France Télévisions : "Saison des roses" de Chloé Wary (Flblb)

Une Bd sur le football au féminin signée par la révélation BD de cette saison

Une équipe de foot de banlieue d’un club un peu fauché. Une capitaine volontaire : Barbara, « une gazelle » d’après son copain, que l’on va suivre dans son chemin émancipateur. Un entraîneur qui court après les financements… Et un championnat dont les filles seront écartées parce qu’il a fallu choisir, et qu'on a préféré envoyer les garçons.

L’équipe de Rosigny accueille des jeunes filles belles et féminines, mais qui ne se laissent pas faire : ni à la maison, ni avec les garçons, ni sur le terrain… Leur langage est celui d’aujourd’hui, sans fard. Et elles ont raison : pour s’imposer et être reconnues, elles ont souvent l’impression que,

Elles auraient des couilles, ce serait plus simple.

C’est après avoir vu Swagger, le film d’Olivier Babinet sur la banlieue que Chloé Wary (23 ans ! ) a eu envie de parler de son expérience du football à Wissous (Essonne). Son dessin, précis et pop, sert à merveille cette histoire juste d’amitié et d’adolescence.

Fauve du Patrimoine : La main verte et autres récits de Nicole Claveloux (Cornelius)

de Nicole Claveloux (Cornelius) Fauve Révélation : Lucarne de Joe Kessler (L’association)

(L’association) Fauve de l’Audace : Acte de Dieu de Giacomo Nanni (Ici même)

de Giacomo Nanni (Ici même) Fauve de la série : Dans l’abîme du temps de Gou Tanabe et H. P. Lovecraft (Ki-on)

de Gou Tanabe et H. P. Lovecraft (Ki-on) Fauve BD Alternative : Komikaze (Croatie)

(Croatie) Fauve Polar SNCF : No direction d’Emmanuel Moynot (Sarbacane)

Le Prix Goscinny

Fabien Vehlmann et Gwenn de Bonneval, scénaristes du Dernier Atlas paru chez Dupuis.

Les Prix jeunesse

Le Prix des école d’Angoulême : La Quête d’Albert d’Isabelle Arsenault paru aux Editions de la Pastèque

Le Prix des collèges : Obie Coul, un week-end sur deux chez mon père tome 1 de de Pierre Makyo et Alessia Buffolo, chez Kennes.

Marion Montaigne, présidente du jury, autrice, Simon Roussin, auteur, Dominique A., musicien, Ali Baddou, journaliste, France Inter, Noémie Lvovsky, scénariste, réalisatrice, actrice, Aurélia Vertaldi, journaliste, Le Figaro et Olivier Maltret, libraire, Univers B.