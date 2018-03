Un printemps riche en événements BD. Hommage au dessinateur de presse Plantu, des œuvres du grand auteur américain Chris Ware, une exposition sous forme de dialogue avec d’autres cultures qui rend hommage au père de Corto Maltese, un rendez-vous avec Druillet dans le cadre du Pulp Festival…

Affiches des expositions BD à voir au Printemps 2018 © .

Sélection des évènements immanquables autour du 9 e art partout en France.

Plantu 50 ans de dessin de presse à la BNF

Plantu dans l'exposition Plantu, 50 ans de dessin de presse à la BNF en 2018 © Radio France / Anne Douhaire

Le dessinateur de presse connu pour commenter l’actualité quotidiennement depuis 1995 dans Le Monde fait don de ses dessins à la Bibliothèque nationale de France. Soit plus de 25 000 croquis, dont une centaine sont exposés jusqu’au 20 mai dans la Galerie des donateurs. L’occasion de revenir sur cette carrière exceptionnelle commencée un peu par hasard en 1972. Influencé par Hergé et Reiser, mais aussi par Goscinny et Uderzo, le dessin de Plantu, très efficace, utilise les figures récurrentes de la souris, de Marianne et de la colombe de la paix. Parmi ses "cibles" favorites, Plantu a croqué un Jacques Chirac inimitable. Et il reconnait devoir beaucoup à Nicolas Sarkozy…

La Colombe de la paix de Plantu présentée à l'exposition Plantu 50 ans de dessin de presse à la BNF © Radio France / AD/France Inter

Petite représentation de la souris de Plantu dans l'exposition "Plantu 50 ans de dessin de presse" à la BNF © Radio France / AD/France Inter

Chris Ware à la galerie Martel à Paris

Le grand dessinateur américain figurait parmi les finalistes en lice pour le Grand Prix d’Angoulême 2018 avec Emmanuel Guibert et Corben, le lauréat. Il est exposé à Paris du 29 mars au 10 mai 2018. Ce dessinateur hors-norme de 50 ans est l’auteur de Building stories, The Acme Novelty, Jimmy Corrigan ou Putty Gray. Il est l’un des créateurs qui a poussé le plus loin les potentialités formelles de la BD.

Robots et autres accidents de Tom Gauld, une autre façon de voir l’Histoire à Strasbourg

Le dessinateur anglais, auteur de strips réguliers publiés dans The Guardian et de « Vous êtes tous jaloux de mon Jetpack » paru chez 2024, dialogue avec les collections permanentes du Musée historique de la Ville de Strasbourg jusqu'au 29 avril. Du Robot chevalier au Robot européen, sous forme de petites sculptures ou sous formes de dessins, Tom Gauld interroge l'histoire, interprète à sa façon des évènements et fait des clins d'oeil aux vitrines du musée. Un regard décalé sur l’histoire de Strasbourg qui dérange, interpelle et amuse à la fois.

Hugo Pratt, Lignes d’horizon à Lyon

La nouvelle exposition du Musée des confluences à Lyon fait dialoguer la BD avec les cultures croisées par Corto Maltèse au cours de ses voyage. Un Voyage immersif, qui propose d’embarquer vers les territoires chers à Hugo Pratt : le Grand Océan (Océanie), les Amazonies, les Peuples du Soleil (Amérique précolombienne, île de Pâques),l’Afrique des Masques et guerriers, le temps des Indiens (d’Amérique), et le Grand Nord (canadien). A découvrir à partir du 7 avril 2018 et jusqu'au 24 mars 2019.

BD à Bastia

Pour sa 25e édition, le festival bastiais expose Lorenzo Mattoti, Mathieu Sapin, les héroïnes féminines de Bastien Vivès, et le trait fin et délicat de Serge bloch. BD à Bastia présente également deux expositions thématiques. La première est consacrée aux Figures des années folles avec les BD de Catel (Joséphine Baker) Alex W Inker (Panama Al Brown), Clément Oubrerie et Julie Birmant (Isadora Duncan). La seconde s'intéresse aux "mondes d’après". Sans oublier les rencontres avec les dessinateurs Etienne Davodeau (pour son Histoire dessinée de la France avec Sylvain Venayre), Lewis Trondheim... Le Festival se déroule du 5 au 8 avril au centre Una Volta de Bastia, les expositions étant prolongées jusqu'au 11 mai.

Pleins et déliés d’Aude Picault à Paris

La galerie Huberty Breyne accueille du 6 avril au 12 mai la première exposition de cette dessinatrice et blogueuse de talent. De son trait fin et ultra expressif, Aude Picault croque les travers et les contradictions humaines, que ce soit dans les pages week-end de Libération ou dans Idéal Standard, sa BD sur les pressions subies par les femmes trentenaires.

Druillet, Cestac, Prudhomme au Pulp Festival à La Ferme du Buisson

Outre les spectacles attendus de Zai, zai, zai, zai de Fabcaro, et les Trois ombres de Mikael Serre d’après la BD de Cyril Pedrosa, le Festival de la Ferme du Buisson rend hommage aux travaux de Philippe Druillet, de David Prudhomme et de Florence Cestac (ses objets dessinés dans une sorte de cabinet de curiosités…). Le Pulp invite aussi le 9e art libanais (Alex Baladi, Sandra Ghosn, Mazen Kerbaj, Barrack Rima, Lamia Ziadé…) à s’exprimer et promet de la BD cul « indébandante ». A découvrir à Noisiel (Seine-et-Marne) les 6, 7 et 8 avril, les expositions étant prolongées jusqu'au 21 avril.

Et aussi

