Une sélection 100% « feel good » garantie sans angoisse, ni coronavirus. Des bandes dessinées « spécial confinement » à aller rechercher au fond de votre bibliothèque, à lire sur le web ou à commander chez les libraires indépendants qui livrent encore.

Sur Internet

Les auteurs de BD ne vous laissent pas tomber :

Des éditeurs, dont Dargaud, ou Iznéo mettent en ligne des BD gratuites

Et on fouille dans sa réserve pour exhumer :

Une pincée de douceur avec Sempé

On commence par relire toute l'oeuvre de Sempé champion toutes catégories de la finesse et de la douceur, ce qui n’empêche pas un peu d’ironie. Tout ce dont on a besoin en ces temps de confinement

"Zai zai zai zai" par Fabcaro

L’humour absurde de Fabcaro poussé très loin. Un oubli anecdotique à la caisse d’un supermarché se transforme en chasse à l’homme. Drôle, absurde, le road movie que déroule le dessinateur avec un trait épuré est un vrai bijou. (Six pieds sous terre)

Toujours dans le registre humoristique :

"La Légèreté" par Catherine Meurisse

Pour le titre du livre sur la résurrection de Catherine Meurisse après l'attentat de Charlie Hebdo mais aussi parce qu’après l’épreuve, il faudra renaître et que l’art sera un bon moyen de revenir à une vie normale.

"Ailefroide, altitude 3954" par Jean-Marc Rochette

Pour prendre de la hauteur et un bol d'air : l’autobiographie dessinée de Jean-Marc Rochette, le co-auteur du Transperceneige, qui a longtemps hésité entre devenir guide de haute montagne et dessinateur.

"Le Retour à la Terre" par Larcenet et Ferri

Cette histoire de couple qui part vivre à la campagne, on en rêve tous... On relit toute la série de Manu Larcenet et de Jean-Yves Ferri pour se moquer de nos anxiétés.

"Les Cahiers d’Esther"par Riad Sattouf

Un petit Nicolas d'aujourd'hui : quoi de plus rafraîchissant que de voir une ado grandir sous le regard respectueux de Riad Sattouf ?

"Les Indes fourbes" par Juanjo Guarnido et Alain Ayroles

Sur une table de torture où l’on cherche à lui extorquer des informations sur l’Eldorado, Don Pablos de Segovie cherche à gagner du temps. Il va raconter toutes ses aventures de vaurien du siècle d’or, de son enfance misérable chez les brigands à Madrid jusqu'aux Indes… Juanjo Guarnido (Blacksad) et Alain Ayroles (De cape et de crocs) s’amusent à tricoter le roman d’aventures d’un personnage espagnol aux mille vies sur fond de conquête des Amériques…On se divertit avec l’un des best-sellers de 2019 !

"Les bijoux de la Kardashian" par Julien Durmond, François Vignolle, et Grégory Mardon

Entre Pieds Nickelés et Audiard ! Après les Tontons flingueurs, les papys braqueurs. Yanis Habbache alias « Le palpitant », Aomar Ait Kacem dit « Le vieux », et quelques autres, reprennent du service pour le casse du siècle. La cible ? La femme d’un rappeur - ils n’en savent pas plus. Il y en a pour neuf millions d’euros !

"Extases" de Jean-Louis Tripp

Parce qu’il n’y a pas que l’amour, il y a le sexe aussi. En sexualité, comme ailleurs, l’auteur de Magasin général est curieux, il aime expérimenter, essayer, tester… Ce qui rend son expérience si riche. Extases ((Casterman), dont le deuxième tome vient de paraître est une ode joyeuse à la sexualité.

On relit aussi Scènes de la vie hormonale de Catherine Meurisse (Dargaud)

"Mon voisin Raymond", de Troubs

Un personnage attachant, plein de bon sens, resté dans son époque qu’il nous fait connaître : le héros sympa par excellence !

Dans le même ordre d'idées, on a retrouvé Alexandrin, ou l’art de faire des vers à pied, une BD poétique d'Alain Kokor et de Pascal Rabaté, dont on relit bien sûr Les petits ruisseaux.

Pour les plus jeunes

Le grand méchant renard de Benjamin Renner :

Titeuf, le héros de Zep devrait vous laissez un peu de temps libre :

Tom Tom et Nana dessinés par Bernadette Desprès

