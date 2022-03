Une farce autour d'un fait historique franco-algérien ? Une évasion rocambolesque ? Un basculement politique ? Une histoire de transmission père-fils ? Un livre de SF autour de la mémoire ? Le parcours méconnu d'un athlète algérien ? Le Festival International de la BD débute jeudi 17 mars. On se prépare en lecture.

Une évasion de Russie

La Terre, le ciel, les corbeaux, par Teresa Radice, Stefano Turconi / Glénat/treize étrange

Cela commence presque comme une mauvaise blague : un Russe, un Allemand et un Italien s’échappent d’un camp en Union soviétique. Ils ne parlent pas la même langue, ils n’ont pas la même culture, mais vont devoir vivre la même expérience de fuite. Entièrement dessinée à l’aquarelle par le duo Teresa Radice et Stefano Turconi (Le Port des Marins Perdus), cette BD allie beauté (les paysages de l’Est, la neige, les personnages…), complexité des relations entre les prisonniers, et efficacité du récit… Une très belle surprise.

Père et fils

Qu'est-ce qu'être père ? Qu'est-ce que cela change d'être fils d'un artiste ? Que transmettre en tant qu'auteur de BD ?... Philippe Dupuy est devenu père assez tardivement. Dans ce livre, il livre quelques réponses aux questions universelles autour de la paternité. A partir de conversations autour de l'art avec son fils, dont il glisse quelques dessins. De ce dialogue dessiné et écrit émergent les angoisses, la perception enfantine d'un père pas commun, les souvenirs, la sensation de vieillir… C'est touchant, vivant, et graphiquement intéressant. Aux collages, stylo et repentirs au blanc correcteur, Philippe Dupuy ajoute le feutre, une touche enfantine qui s'accorde avec le récit.

Mon père dessine des femmes nues de Philippe Dupuy

Une SF terrifiante de réalisme

Dans ce troisième tome de la saga Bug, comme dans l'exposition de ses peintures et originaux de BD au Musée de l'Homme à Paris, Enki Bilal interroge notre futur. Il aura pour forme le transhumanisme, l'intelligence artificielle… Depuis longtemps l'homme repousse ses limites, et joue avec les frontières avec d'autres espèces… Dans ce 3e opus, consacré à notre dépendance numérique et à la perte de mémoire qui en découle, on croise quelques images fortes : un visage de plus en plus bleu, un homme déguisé en tsar, un visage sur lequel Lénine et Hitler sont tatoués…

Bug 3 d'Enki Bilal est paru chez Casterman

L'histoire d'un champion oublié

Qui se souvient de Boughéra El Ouafi, première médaille d'or française sur un marathon aux Jeux Olympiques d'Amsterdam en 1928 ? Itinéraire d'un Algérien, pauvre, qui surpris tout le monde par sa rapidité en 1928, et qui finit assassiné en 1961.

L'Or d'El Ouafi de Carcenac, Saint-Dizier & Girard paru chez Michel Lafozn

Sport au féminin

Quand l’un des membres du trio de Last Man s’échappe. Séléna découvre par hasard son talent pour une pratique sportive méconnue : la sioule. Les règles du jeu sont simples : tout est permis ! Fille d’un agriculteur qui vit retiré, Séléna avait peu de chance de croiser cette discipline… Grâce à ses amis, elle va pouvoir montrer de quoi elle est capable… Ce manga à la française est mené tambour battant. Vite, la suite !

Banana Sioule de Michaël Sanlaville chez Glénat

Deux farces de Boucq : une politique, une religieuse

En mai 1958, quatre officiers - les généraux Raoul Salan, Edmond Jouhaud, Jean Gracieux, l'amiral Auboyneau - et l'étudiant Pierre Lagaillarde fomentent un coup d'Etat à Alger. Pendant ce temps-là, De Gaulle s’ennuie, et attend son heure… On connaît la suite, que Boucq comme une farce. Le burlesque sied parfaitement à cet épisode cocasse de l'Histoire de France à l'origine de l'instauration de la Ve République, et du retour du général De Gaulle au pouvoir.

Dans Le petit pape, Pie 3,14, François Boucq s’amuse de ce pape haut comme trois pommes et des conséquences sur son ministère.

Un général des généraux de François Boucq et de Nicolas Juncker est paru au Lombard, et Le petit pape Pie 3, 14 de Boucq chez Fluide glacial Zep

Et aussi

Dans les troupes des conscrits israéliens… En Israël, le service militaire dure deux ans, et concerne les garçons comme les filles . Aya raconte le sien qui a lieu en 2014 : les brimades, la peur, le manque d'hygiène, sans oublier l'absurdité de certaines situations. Passionnant ! Deux ans dans les rangs d'Aya Talshir chez Cambourakis

Passionnant ! Deux ans dans les rangs d'Aya Talshir chez Cambourakis De la naissance officielle sous les crayons de Töpffer au XVIIIe siècle à la toute récente BD du réel, en, passant par le manga, ou Winsor Mc Cay… Vous aurez toutes les bases du 9e art grâce à un fin connaisseur : le scénariste Benoît Peeters, l'auteur, avec François Schuiten, des Cités obscures. Trois minutes pour comprendre – 50 moments clés de l'histoire de la bande dessinée par Benoit Peeters. éditeur : Le Courrier du livre.

Dernier tome des aventures de Max, Tina, et Julien. On les avait laissés à la porte de la prison. En 1934, Max est condamné à la chaise électrique. Mina, remonte le fil des événements… Une conclusion en forme de question qui pose celle de tout engagement : "Est-ce que tout ça en valait la peine ?" A lire absolument. Notre Amérique de Mael et Kris, dernier mouvement, "les Révolutions meurent en automne" chez Futuropolis.

