Un porno rigolo ? Un brûlot contre la charge mentale ? Une histoire de famille chargée ? Une quête familiale ? Le récit de la survie d'un écrivain contre la mafia ? Un polar montagnard ? Une enquête sur la forêt ? Sélection d'une dizaine de BD pour attendre le printemps, et le Festival d'Angoulême repoussé, en lisant.

10 BD à lire en janvier : Je suis toujours vivant, La Forêt, Naphtaline, Ginette, Amalia, Le Poids des héros, Saint-Elme, Melvil, L'âge d'eau, Cauchemar ex machina... © Gallimard, Steinkis, Ca et là, Delcourt, Futuropolis, Casterman, Dargaud, ...

"Ginette" de Florence Cestac : le tapin dans le rétro

Florence Cestac ("Harry Mickson", "Les Déblok", "Le démon de midi"...) publie l'histoire humoristique d'une prostituée dans la célèbre collection BD cul. Un récit truculent nourri de l'argot des polars des années 1950 et 1960…

Ginette de Florence Cestac dans la collection BD Cul

"Amalia" d'Aude Picault : au cœur de la charge mentale

Dans sa dernière BD, l'autrice raconte nos folles vies contemporaines à travers le quotidien d'Amalia, femme, mère et salariée d'aujourd'hui. Et dénonce une course au rendement et à l'efficacité qui infuse nos vies professionnelles et privées.

Amalia d'Aude Picault chez Dargaud

"Le poids des héros" de David Sala : le passé à porter

Le dessin est sublime. Avec son aquarelle bleutée, David Sala ressuscite son enfance dans les années 1970. Une période plombée par le comportement héroïque, mais souvent douloureux de ses grands-pères.

ECOUTER | Bulles de BD sur Le Poids des héros

Le Poids des héros de David Sala est paru chez Casterman

"Je suis toujours vivant" de Roberto Saviano et Asaf Hanuka : une vie d'après l'opposition à la mafia

Roberto Saviano, l'auteur de Gomorra qui dénonçait les crimes mafieux, est toujours là. Mais à quel prix ! Changements de planques, gardes en permanence à ses côtés, relations entravées par le secret de son identité, angoisses de sa famille… Voilà de quoi est faite sa vie depuis que sa dénonciation des activités du crime organisé l'a transformé en cible à abattre.

Pour tenir, l'écrivain italien fait preuve depuis quinze ans d'un courage incroyable.

Longtemps, il a songé à laisser tomber, mais ne pas offrir cette réjouissance à ses ennemis, l'aide à survivre. Tout ça, il le raconte sur un ton à la fois plein d'autodérision, et de réalisme, dans cette BD. Le dessin d'Asaf Hanuka (Valse avec Bachir, K.O à Tel Aviv, Réaliste…) contribue par son inventivité graphique à rendre le récit ultra vivant. C'est glaçant, et passionnant.

Je suis toujours vivant de Roberto Saviano et Asaf Hanuka chez Steinkis/Gallimard



"Saint-Elme", Tome 2 par Frederik Peeters et Serge Lehman : un polar fantastique et montagnard

Le premier opus de Saint-Elme, La Vache brulée, plantait le décor. Dans un paysage alpin, un cambriolage tourne mal, une famille, les Sax, avec à sa tête un père tyrannique règne sur la région, un enquêteur, Franck Sangaré débarque sur la piste d'un jeune disparu sur la route de Saint-Elme... Si on ajoute une invasion de grenouilles, une coutume étrange qui consiste à brûler une vache vivante, et de la bagarre, tous les ingrédients du polar noir fantastique étaient réunis. Le duo de L'Homme gribouillé se retrouvait avec une intrigue qui nous emmenait des sommets aux bas-fonds de l'âme humaine. Cet album très bien mené avait un goût de trop peu. Le suivant, L'Avenir de la famille débute par une scène de crime et se lit pied au plancher.

Saint-Elme, Tome 2 : L'avenir de la famille de Frederik Peeters et Serge Lehman est paru chez Delcourt

"Naptaline" de Sole Otero : sur les traces de sa grand-mère

C'est peu dire qu'elle n'était pas commode ! Vilma s'engueulait avec tout le monde, même avec son frère préféré. À sa mort, en 2001, en Argentine, sa petite-fille Rocio hérite de sa maison et décide de partir sur les traces de son histoire. Elle nous raconte une vie faite de frustrations. Comme l'étaient souvent celles des femmes de cette génération.

La famille venue d'Italie alla de déconvenues en déconvenues, et ne put financer les études de Vilma qui sera mariée de force.

Cette histoire pleine d'allers et retours entre les questions de la jeune femme et le parcours de son aïeule, est, malgré la gravité du propos, très vivante.

Le dessin parfois très réaliste, parfois très poétique, est servi par un découpage ultra efficace. Cela se lit d'une seule traite, et c'est captivant.

Napthaline de Sole Otero est paru chez Ca et là

"La forêt" de Claire Braud : retour à Loches

À l'image d'un David Prudhomme (La Marie en plastique, Vive la marée ! avec Pascal Rabaté, L'Oisiveraie, Sumographie...) qui revenait sur les terres de son enfance à Châteauroux dans Du bruit dans le ciel, Claire Braud retourne à Loches (Indre-et-Loire). A partir d'une enquête sur la forêt environnante, elle offre une véritable ode à la nature.

La dessinatrice s'est d'abord immergée au sein d'une société de chasse pour comprendre le poids des chasseurs dans la vie locale, et ses conséquences sur la forêt. Puis, de sa rencontre avec des gitans, elle tire un coup de projecteur poétique et instructif sur cette population. Elle enchaîne sur l'histoire étonnante d'un ermitage, avant d'affronter la question de la montée du racisme…

En mêlant grande histoire, questions écologiques, sociologiques et petits détails de son quotidien, Claire Braud dresse l'instantané d'un lieu (les petites villes oubliées) et le constat d'un modèle agricole et forestier dépassé. Le dessin très jeté, et la construction en marabout-bout-d'ficelle, font de cette BD un bel ouvrage militant l'air de rien. Un joli plaidoyer pour une nouvelle relation à la nature.

"La forêt" de Claire Braud est publié chez Casterman

"Melvile" de Romain Renard : une brumeuse affaire

"J'ai déjà pris cette route. La dernière fois j'avais 14 ans. L'année où je les tuais tous"

Romain Renard a imaginé une ville qui abriterait des personnages dépressifs, mythomanes, à la recherche de leur passé. Puis le dessinateur a cartographié le lieu, au milieu d'une grande forêt, et en a fait trois albums au dessin exceptionnel. Le dernier remonte le temps. Paul Rivest revient, vingt-cinq ans après l'avoir quittée, dans la ville où il passait ses étés. Les secrets se révèlent lentement. L'ambiance sombre et poisseuse est propice à l'imaginaire.

ECOUTER | Melvile dans Bulles de BD

Melvile - L'histoire de Ruth Jacob de Romain Renard Le Lombard.

"Cauchemar ex machina" de Thierry Smolederen et Jorge Gonzalez : polar ultra référencé

Un vieil écrivain retrouvé mort avec une hache au milieu du crâne dans une pièce fermée à clef... Et c'est parti pour une étonnante enquête menée par deux enquêteurs, eux-mêmes auteurs de romans policiers... L'histoire ouvre de multiples pistes, nous plonge dans le monde d'avant la Seconde Guerre mondiale et joue avec les rêves, le plausible. Les clins d'œil à des auteurs de romans d'espionnage ou policiers sont fréquents. La BD rend hommage à Margery Allingham, une romancière de la mouvance d'Agatha Christie. Le dessin incroyable de Jorge Gonzalez achève de rendre l'intrigue inquiétante... A lire.

Cauchemar ex machina de Thierry Smolederen et Jorge Gonzalez chez Dargaud

"L'Âge d'eau" de Benjamin Flao : l'ode aux rebelles

Dans un environnement aquatique, deux frères en barque se mettent en quête d'un morceau de terre à cultiver. Ces deux révoltés, accompagnés d'un chien bleu, évoluent au gré de leurs rencontres au milieu de terres inondées. On dirait le monde d'après le réchauffement climatique et ses cataclysmes. Le dessin, des trognes des résistants en particulier, est puissant, et rend l'âme des personnes palpables. Pour un propos résolument écologique, et politique.

L'Âge d'eau de Benjamin Flao est paru chez Futuropolis

Et aussi...

La collection Patte de mouche à L'Association : dernière livraison de ces petits opus qui approchent la centaine de publications. Parmi elles, un désopilant Fumier d'Etienne Lecroart où le dessinateur répond aux accusations de faire de la m…

La reparution de Nord-Sud (Casterman) de Christophe Blain. L'auteur, qui sera à l'honneur du festival d'Angoulême en mars par une exposition, avait effectué deux voyages dans le Nord, l'un en Lettonie et l'autre au cercle polaire. Il en avait rapporté des croquis de voyage qui sont ici rassemblés. Et c'est toujours aussi beau à feuilleter.

Pour les jeunes : Lore Olympus de Rachel Smythe (Hugo BD). Les fans de Webtoons connaissent la série aux 175 épisodes, qui tisse une histoire aux accents contemporains autour du mythe de Perséphone et Hadès. L'adaptation en BD devrait les réjouir.

Pour les encore plus petits : Paco de Magali Le Huche pour découvrir la musique.

