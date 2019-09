Un roman picaresque au rythme échevelé, le parcours d’un champion de boxe libre, un road trip oriental dans les années 1980, un deuil mêlé de vagues bouleversant, une adaptation magnifique d’un classique de Giono … La rentrée BD est éclectique et foisonnante. Sélection.

Deuil et surf : magnifique et émouvant "In waves" d’AJ Dungo

Le jeune dessinateur américain AJ Dungo publie un livre qui mêle histoire du surf, et récit de sa relation avec Kristen, une jeune femme atteinte d’un cancer des os au moment de leur rencontre. Une délicate plongée dans les vagues du deuil pour un livre bouleversant.

📖 LIRE | In waves, la délicate plongée d’AJ Dungo dans les vagues du deuil et 🎥 REGARDER | La leçon de dessin d'AJ Dungo

In waves d’AJ Dungo est paru chez Casterman

"Les Indes fourbes" d’Ayroles et Guarnido, une satire historique et gonflée

Le dessinateur de « Blacksad » et le scénariste de « De cape et de crocs » inventent la suite flamboyante d’un roman picaresque espagnol du XVIIe siècle. Et la racontent pied au plancher ! C’est drôle, malin, vif, sautillant : on adore !

🎧 ECOUTER | Les Indes fourbes dans Bulles de BD et 📖 LIRE | "Les Indes Fourbes" d’Ayroles et Guarnido, fabuleux parcours d’un brigand au siècle d’or

Les Indes fourbes d’Ayroles et Guarnido est paru chez Delcourt

Une adaptation subtile : noir et fort, le roman d’anticipation de Jean Hegland "Dans la forêt" par Lomig

Que se passera-t-il une fois que tout aura disparu, qu’il ne restera plus que quelques survivants ? Deux sœurs livrées à elles-mêmes vont tenter de vivre dans la forêt, chacune à sa manière. Une histoire forte dessiné au crayon de papier.

ECOUTER | Le 80'' de Laetitia Gayet sur Dans la forêt

Dans la forêt de Jean Hegland adapté en BD par Lomig est paru chez Sarbacane

Est et eighies : nostalgique "Visa Transit" de Nicolas de Crécy

A peine rentrés de vacances, on vous propose de repartir sur les routes d’Europe centrale. Jeunesse, complicité, paysages grandioses, souvenirs, Visa Transit est une superbe virée initiatique en voiture de deux jeunes homme dans les années 1980. Nicolas de Crécy publie ce souvenir lointain d’une aventure qu’il rehausse de son dessin très évocateur.

Visa Transit de Nicolas de Crécy est paru chez gallimard

La trompette du traumatisé : étonnant "Solo" de Gilles Rochier

Le lendemain des attentats du Bataclan, Gilles Rochier s’est emparé d’une trompette. Il en a sorti un « pouet », qu’il va répéter en boucle. Ce son unique finit par lasser son entourage moqueur. D’autant que le dessinateur ne parle plus, malgré les tentatives répétées de son ami Kader pour l’extraire de sa bulle sonore… ►►► Lire la suite

Solo de Gilles Rochier est publié par Casterman

Magnifique western provençal : un lumineux "Chant du monde" par Jacques Ferrandez

Ecrit en 1934, Le Chant du monde est un livre étonnant dans la bibliographie de Jean Giono. Véritable roman d’aventure, il ressemble aussi à l’Iliade. Pour restituer cette histoire magnifique et haletante, Jacques Fernandez s’est inspiré de la version écrite par Giono pour un film qui ne s’est jamais réalisé. Entre adaptation fidèle et magnifique ode à la nature autour de la Durance chère à Giono… L’aventure méridionale de Jacques Ferrandez, dessinée à l'aquarelle, est belle, vive et subtile.

Le Chant du monde de Jacques Ferrandez d’après Jean Giono est paru Gallimard BD

D’autres adaptations de romans à découvrir en cette rentrée :

L'exceptionnelle folie dansante médiévale de Jean Teulé , Entrez dans la danse superbement adaptée par Richard Guerineau avec qui il avait commis le très réussi Charly 9 chez Delcourt.

, Entrez dans la danse superbement adaptée par Richard Guerineau avec qui il avait commis le très réussi Charly 9 chez Delcourt. On vous conseille aussi la lecture de Seuls sont les indomptés d’Edward Abbey, l’histoire de ce cow boy terriblement libre, mis en BD par Max de Radiguès (Bâtard, Simon et Louise…) au scénario et Hugo Piette au dessin chez Sarbacane.

mis en BD par Max de Radiguès (Bâtard, Simon et Louise…) au scénario et Hugo Piette au dessin chez Sarbacane. Sans oublier Karoo, l'adaptation du livre-culte de Steve Tesich sur les coulisses de Hollywood par Bezian chez Delcourt.

Entre mission en Syrie et vie de famille, le tiraillement d’une médecin humanitaire : "Les deux vies de Pénélope" de Judith Vanistendael

Pénélope est comme Ulysse : toujours loin. Chirurgienne pour une ONG en Syrie, cette mère d'une ado et épouse d'un mari attentionné part neuf mois sur douze pour opérer des blessés du conflit. Ses retours au sein de sa famille ne sont pas évidents : pendant qu’elle est confrontée à la guerre, eux vivent leur vie d’occidentaux, qui lui parait forcément futile… D’autant qu’elle arrive de moins en moins à ne pas rapporter son vécu des combats avec elle… Le trait de Judith Vanistendael (David, les femmes et la mort…) sur lequel elle pose une aquarelle légère et pertinente est en parfaite adéquation avec ce propos sensible et émouvant sur le tiraillement entre vie professionnelle et vie privée.

🎧 ECOUTER | Les deux vies de Pénélope par Judith Vanistendael

Les deux vies de Pénélope de Judith Vanistendael est édité aux éditions du Lombard

La biographie d’un géant de la BD vu par sa fille : "Le roman des Goscinny, naissance d’un gaulois" de Catel

Un cardiologue des beaux quartiers de Paris se fait menacer par une jeune femme, la fille d’un patient décédé en faisant un test d’effort… Cet épisode peu banal, l’est encore moins quand il s’agit de la fille de l’auteur d’Astérix ! Dans le nouveau roman graphique de Catel (Benoite Groult, Joséphine Baker, Olympe de Gouges, Kiki de Montparnasse…), on suit René Goscinny à travers les yeux de sa fille qui avait 7 ans au moment de sa mort : de sa naissance à Paris, à la création des personnages gaulois avec Uderzo en passant par son enfance en Argentine, où il commence par dessiner, et son aventure américaine d’illustrateur de livres pour enfants… Le récit est entrecoupé des discussions entre la dessinatrice et Anne Goscinny, sorte de making of de la BD, qui rend encore plus vivant et attachant ce portrait d’artiste.

Le roman des Goscinny, naissance d’un Gaulois de Catel chez Grasset

Sur René Goscinny, à lire aussi :

Génération Asterix, l’album hommage aux Editions Albert René : De Boucq à Catherine Meurisse, Julie Maroh, Bastien Vivès ou Guy Delisle plus de 60 auteurs de BD rendent hommage aux héros gaulois de Goscinny et Uderzo en réinterprétant une page, ou en donnant leur vision d’Astérix et Obelix : Lolita Séchan a ainsi dessiné un sanglier vengé d’Obélix, et Lewis Trondheim évoque une journée sans Romains. Chaque planche est accompagnée d'un souvenir de lectures des aventures d'Astérix. Didier Tronchet s’émeut de son fils qui rit comme lui quarante plus tôt. Nob considère les aventures des Gaulois comme les meilleurs profs de BD du monde, Blutch raconte cette lecture-rituel de son enfance, moment de concorde familiale, et Emmanuel Guibert a composé un sonnet pour l'occasion ! C’est varié, drôle, nostalgique, toujours plaisant.

🎧 ECOUTER | Astérix Génération : Notre ancêtre le gaulois ?

Plongée dans la pop culture des années 1980 : le futé "Une année sans "Cthulhu"

Une histoire imaginée par le duo de L’Eté diabolik : dans les années 1980, le jeu de rôle Chthulu, se mêle à la réalité sur fond de massacre dans un village du Lot. Couleurs acidulées et dessins exceptionnels sont au service d’une histoire habile, originale et vivante.

Une année sans Cthulhu de Thierry Smolderen et Alexandre Clerisse est paru chez Dargaud

Un match de boxe de légende en noir et blanc comme prétexte à raconter deux itinéraires : "Il était deux fois Arthur" de Grégoire Carlé et Nine Antico

Deux personnes que tout sépare, se rencontrent au cours d’un combat mythique et truqué : le champion noir Jack Johnson et le dandy boxeur Arthur Cravan. Leurs vies sont racontées dans un ton décalé par Nine Antico avec le trait coup-de-poing en noir et blanc de Grégoire Carlé. Une BD au rythme incroyable.

Il était deux fois Arthur de Grégoire Carlé et Nine Antico est paru chez Dupuis

Ecologie préhistorique : "Penss et les plis du monde" de Jérémie Moreau

Penss est un jeune homme est un peu à part dans sa tribu : la chasse n’est pas son fort. Or à son époque, c'est l’un des rares moyens de se nourrir. Petit à petit, il découvre les secrets de la germination, et les supers pouvoirs de la nature... Penss et les plis du monde est une splendide fable philosophique et écologique sur fond de paysages de moyennes montagnes (qui ressemble beaucoup au Vercors que Jérémie Moreau (La saga de Grimr) connait bien) à l’aquarelle. Ce livre confirme le grand talent de l'auteur auréolé d'un Grand Prix à Angoulême en 2018.

Penss et les plis du monde de Jérémie Moreau est publié chez Delcourt

Futuriste mais réaliste : "Préférence système" d’Ugo Bienvenu

L’auteur de Paiement accepté et de l’adaptation en BD de Sukkwan Island, continue de nous surprendre avec cette BD SF. Préférence système traite d’un sujet préoccupant, déjà évoqué dans Bug par Enki Bilal : quid des datas et des archives au temps pas si éloigné du notre des bots, du numérique surpuissants et des clouds ? C’est traité sous forme de course poursuite avec un dessin froid et précis. Un très bon livre.

Préférence système d’Ugo Bienvenu est paru chez Denoël

Un diamant voyageur : "Bijou" de Loustal et Fred Bernard

C’est l’histoire d’un diamant de six carats découvert au début du XXe siècle par Gregor Mc Gregor dans une mine sud-africaine. Baptisé Bellacio par la première à le porter, il va passer de mains en mains (celles de truands ou de riches personnes) et traverser l’histoire : Le Titanic, Les guerres mondiales, Mai 1968… Racontée à la façon d’un Marabout-bout-de-ficelle, le ton de ce récit lumineux dessiné par Loustal est exquis…

Bijou de Loustal et Fred Bernard chez Casterman

Carnet de Croquis : "Ici ou ailleurs", Jean Echenoz et Paris vus par Guy Delisle

Le dessinateur québécois qui a dessiné le très lointain (Pyongyang…) à pioché ici ou là dans les livres de l’écrivain pour croquer au stylo avec une touche de bleu, les décors parisiens que les histoires lui inspiraient. Du Quai de Valmy (dans L’Occupation des sols) au Boulevard Haussmann cité dans Lac, en passant le boulevard des Batignolles (Un An) ou la rue d’Amsterdam (Je m’en vais), c’est une petite géographie littéraire de la capitale qui se dessine, et des ambiances délicates qui sont évoquées… Une jolie promenade littéraire.

Ici ou ailleurs, Jean Echenoz vu par Guy Delisle est paru à L'Association

