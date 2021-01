Barral, le dessinateur des Nestor Burma après Tardi et metteur en images d'histoires de Tonino Benacquista, signe la création complète de cette BD. L'histoire du réveil politique d’un médecin à la fin des années 1960 sous la dictature de Salazar

Détail de la couverture de "Sur un air de Fado" par Barral © Dargaud

Pourquoi résiste-t-on ? Ou pas ? A ce questionnement intime, Barral répond par une fable.

Fernando est médecin dans le Portugal de Salazar à la fin des années 1960. Résigné, il s'accommode du régime populiste portugais de l'Estado novo qui règne sur son pays depuis 1926. Son frère Antonio est, lui, dans la police politique, la PIDE, bras armé de la dictature. On apprend que le médecin n'a pas toujours été cet homme qui semble anesthésié. Plus jeune, il a été communiste… Mais "La soumission a ses avantages, on peut s'en prendre à quelqu'un d'autre pour ses échecs…" Plusieurs jours de suite, Fernando va croiser un jeune garçon qui provoque la police. La rencontre avec la grande sœur du garnement va déclencher un sursaut.

Détail d'une planche de 'Sur un air de fado" par Barral / Dargaud

Comme son héros, Barral s'est lancé dans cette BD par amour

Son épouse portugaise lui a appris beaucoup sur l'histoire politique du pays qu'il ne connaissait pas. Le dessinateur a donné un physique inspiré de l'acteur Benicio Del Toro à son personnage, ce qui lui donne un surplus d'humanité. La reconstitution du Portugal rend palpable la tension quand un pays est plongé dans les ténèbres. Et montre jusqu'où la privation de liberté peut s'insinuer dans le quotidien avec des conséquences néfastes - un rappel salutaire pour ceux qui seraient tentés aujourd'hui par le populisme. Barral a pris son temps, "quinze ans, le temps de lire de la documentation et de la maturation" pour signer pour la première fois à la fois le scénario et le dessin d'une BD. Son temps n'a pas été perdu.

Sur un air de Fado par Barral est publié chez Dargaud